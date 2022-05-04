Merkez Bankası sınavsız personel alacak! İşte işçi alımı başvur şartları!

Merkez Bankası işçi alımı yapacak. İlan İŞKUR’un kurum dışı işçi alımı ilanlarında yayınlandı. Yayınlanan ilana göre, Merkez Bankası Naim Talu Eğitim, Seminer ve Dinlenme Tesisi’nde pek çok kadroda işçi istihdam edilecek. Peki, Merkez Bankası personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Merkez Bankası personel alımı başvuru şartları ne? İşte Merkez Bankası işçi alımı ilanı detayları…

Merkez Bankası İŞKUR üzerinden işçi alacak! Yayımlanan ilana göre, Merkez Bankası Naim Talu Eğitim, Seminer ve Dinlenme Tesisi’ne, 2 kantinci, 3 garson, 8 mutfak birim şefi, 10 aşçı, 18 bulaşıkçı, 6 çamaşırhane görevlisi, 5 bahçıvan, 3 çevre temizlik görevlisi, 4 cankurtaran, 6 aşçı yardımcısı, 7 resepsiyonist, 12 garson birim sorumlusu, 3 teknisyen, 3 şoför. 50 garson, 2 valiz taşıma personeli, 8 komi, 13 kat hizmetler görevlisi, 1diyetisyen, 1 marangoz, 5 animatör, alımı yapılacak.

MERKEZ BANKASI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR

Başvuru yapacak adaylar İŞKUR’da yayınlanan ilanda belirtilen adrese en geç 11 Mayıs 2022 tarihine kadar gerçekleştirebilecek.

BAŞVURU ŞARTLARI

Animatör alımı için adayların Otel ve tatil köylerinde en az 2 yıl animasyon hizmeti yapmış olma şartları ile alım yapılacaktır.

Komi alımı için yiyecek içecek konusunda deneyim sahibi olma şartları aranmaktadır.

Marangoz alımı için mesleki ve teknik meslek liselerinin marangozluk bölümlerinden mezuniyet şartı aranıyor.

Diyetisyen alımı için üniversitelerin belenme ve diyetetik bölümlerinden mezuniyet şartı aranıyor.

Kat hizmetleri görevlisi alımı için adayların otel odası temizliği konusunda sadece deneyimli olma şartı aranıyor.

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