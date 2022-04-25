Kültür ve Turizm Bakanlığı 154 sözleşmeli personel alacak! İşte başvuru şartları!

Kültür ve Turizm Bakanlığı 154 sözleşmeli personel alınacak. Kamu personel alımı 2022 ilanlarında yayınlanan ilana göre, pek çok ilde mimar, mühendis, şehir plancısı, tekniker ve teknisyen kadrolarında sözleşmeli personel alımı yapılacak. Adayların KPSS’den en az 70 puan almaları gerekiyor. Peki, Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı 2022 başvurusu nasıl yapılır? İşte Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı başvuru şartları!

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI 2022 BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular elektronik ortamda 29 Nisan 2022-13 Mayıs 2022 tarihleri arasında alınacak. Başvurmak isteyen adaylar, e-Devlet üzerinden Kültür ve Turizm Bakanlığı - Kariyer Kapısı-İşe Alım İşlemlerinin Yapılması veya Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden başvurularını gerçekleştirecek. Aranan şartlardan herhangi birini taşımadığı tespit edilen adayların başvurusu değerlendirmeye alınmayacak. Adaylar sadece bir il ve öğrenim durumuna göre bir pozisyon için başvuruda bulunabilecek.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI!

GENEL ŞARTLAR

Başvuracak adaylarda aranılan nitelikler ile 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesindeki genel şartlar ve ilan edilen münhal pozisyon için belirtilen özel şartlar aranır:

- Türk Vatandaşı olmak,

- Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak,

- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

- Askerlik durumu itibariyle;

a) Askerlikle ilgisi bulunmamak,

b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,

c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

GÖREV YERLERİ İLE ARANACAK ŞARTLAR

MİMAR (MİMR)

Bu pozisyonda istihdam edilmek üzere 18 sözleşmeli personel alınacaktır.

Başvuracaklarda aranacak şartlar:

1- Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren mimarlık bölümünden ya da buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

2- Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP3 puan türünden asgari 70 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısının üç katı aday arasına girmek; En son adayın aldığı puanla aynı puana sahip adaylar da giriş sınavına çağrılır.

3- Adayların, son başvuru tarihi itibarıyla, pozisyonlar için belirlenen öğrenim ve bölüm mezunu olmaları gerekir.

4- Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel olabilecek sağlık sorunu bulunmamak. Başvuru

Yapılabilecek İller ve Kontenjanlar (18): Adana (1), Ankara (2), Edirne (3), Erzurum (1), Gaziantep (1), Hatay (1), Kütahya (3), Mardin (3), Muğla (1), Sivas (2).

MÜHENDİS (MHDS-1)

Bu pozisyonda istihdam edilmek üzere 13 sözleşmeli personel alınacaktır. Başvuracaklarda aranacak şartlar:

1- Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği, Jeodezi ve Haritacılık, Harita Mühendisliği, Geomatik Mühendisliği lisans programlarının herhangi birinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

2- Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP3 puan türünden asgari 70 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısının üç katı aday arasına girmek; En son adayın aldığı puanla aynı puana sahip adaylar da giriş sınavına çağrılır.

3- Adayların, son başvuru tarihi itibarıyla, pozisyonlar için belirlenen öğrenim ve bölüm mezunu olmaları gerekir.

4- Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel olabilecek sağlık sorunu bulunmamak.

Başvuru Yapılabilecek İller ve Kontenjanlar (13): Adana (1), Aydın (1), Diyarbakır (1), Edirne (1), Eskişehir (1), Gaziantep (1), Hatay (1), İstanbul (1), Karabük (1), Mardin (2), Muğla (1), Sivas (1).

MÜHENDİS (MHDS-2)

Bu pozisyonda istihdam edilmek üzere 14 sözleşmeli personel alınacaktır. Başvuracaklarda aranacak şartlar:

1- Mühendislik fakültelerinin elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği veya elektrik-elektronik mühendisliği lisans programlarının herhangi birinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

2- Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP3 puan türünden asgari 70 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısının üç katı aday arasına girmek; En son adayın aldığı puanla aynı puana sahip adaylar da giriş sınavına çağrılır.

3- Adayların, son başvuru tarihi itibarıyla, pozisyonlar için belirlenen öğrenim ve bölüm mezunu olmaları gerekir.

4- Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel olabilecek sağlık sorunu bulunmamak.

Başvuru Yapılabilecek İller ve Kontenjanlar (14): Ankara (4), Diyarbakır (1), Edirne (2), Elazığ (1), Erzurum (1), Konya (1), Kütahya (1), Muğla (1), Samsun (1), Van (1)

MÜHENDİS (MHDS-3)

Bu pozisyonda istihdam edilmek üzere 11 sözleşmeli personel alınacaktır. Başvuracaklarda aranacak şartlar:

1- Mühendislik fakültelerinin inşaat mühendisliği lisans programından ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

2- Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP3 puan türünden asgari 70 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısının üç katı aday arasına girmek; En son adayın aldığı puanla aynı puana sahip adaylar da giriş sınavına çağrılır. 3- Adayların, son başvuru tarihi itibarıyla, pozisyonlar için belirlenen öğrenim ve bölüm mezunu olmaları gerekir. 4- Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel olabilecek sağlık sorunu bulunmamak.

Başvuru Yapılabilecek İller ve Kontenjanlar (11): Ankara (3), Edirne (1), Erzurum (1), İstanbul (1), Kütahya (1), Muğla (1), Samsun (1), Trabzon (1), Van (1)

MÜHENDİS (MHDS-4)

Bu pozisyonda istihdam edilmek üzere 13 sözleşmeli personel alınacaktır. Başvuracaklarda aranacak şartlar:

1- Mühendislik fakültelerinin makine mühendisliği lisans programından ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

2- Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP3 puan türünden asgari 70 ve daha yukarı puanalmak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısının üç katı aday arasına girmek; En son adayın aldığı puanla aynı puana sahip adaylar da giriş sınavına çağrılır.

3- Adayların, son başvuru tarihi itibarıyla, pozisyonlar için belirlenen öğrenim ve bölüm mezunu olmaları gerekir.

4- Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel olabilecek sağlık sorunu bulunmamak.

Başvuru Yapılabilecek İller ve Kontenjanlar (13): Adana (1), Ankara (2), Diyarbakır (1), Edirne (1), Elazığ (1), Gaziantep (1), Kocaeli (1), Konya (1), Kütahya (1), Sivas (1), Trabzon (1), Van (1).

ŞEHİR PLANCISI (SHRPL)

Bu pozisyonda istihdam edilmek üzere 18 sözleşmeli personel alınacaktır. Başvuracaklarda aranacak şartlar:

1- Yükseköğretim kurumlarının şehir ve bölge planlama lisans programından mezun olmak ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

2- Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP3 puan türünden asgari 70 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısının üç katı aday arasına girmek; En son adayın aldığı puanla aynı puana sahip adaylar da giriş sınavına çağrılır.

3- Adayların, son başvuru tarihi itibarıyla, pozisyonlar için belirlenen öğrenim ve bölüm mezunu olmaları gerekir.

4- Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel olabilecek sağlık sorunu bulunmamak.

Başvuru Yapılabilecek İller ve Kontenjanlar (18): Adana (1), Aydın (1), Balıkesir (1), Diyarbakır (1), Edirne (2), Erzurum (1), Eskişehir (1), Gaziantep (1), Hatay (1), Kayseri (1), Kütahya (1), Mardin (2), Muğla (1), Sivas (3).

TEKNİKER (TKNKR-1)

Bu pozisyonda istihdam edilmek üzere 17 sözleşmeli personel alınacaktır. Başvuracaklarda aranacak şartlar:

1- 2 yıllık Meslek Yüksek Okullarının Elektrik veya Elektronik Teknolojisi programlarının herhangi birinden mezun olmak ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

2- Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP93 puan türünden asgari 70 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısının üç katı aday arasına girmek; En son adayın aldığı puanla aynı puana sahip adaylar da giriş sınavına çağrılır.

3- Adaylarn, son başvuru tarihi itibarıyla, pozisyonlar için belirlenen öğrenim ve bölüm mezunu olmaları gerekir.

4- Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel olabilecek sağlık sorunu bulunmamak.

Başvuru Yapılabilecek İller ve Kontenjanlar (17): Adana (1), Afyonkarahisar (1), Ankara (1), Batman (1), Bursa (1), Erzurum (1), Gaziantep (1), İstanbul (1), Kahramanmaraş (1), Mardin (1), Konya (1), Muş (1), Samsun (1), Sivas (1), Şanlıurfa (1), Tunceli (1), Zonguldak (1).

TEKNİKER (TKNKR-2)

Bu pozisyonda istihdam edilmek üzere 18 sözleşmeli personel alınacaktır. Başvuracaklarda aranacak şartlar:

1- 2 yıllık Meslek Yüksek Okullarının Makine programından mezun olmak ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

2- Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP93 puan türünden asgari 70 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısının üç katı aday arasına girmek; En son adayın aldığı puanla aynı puana sahip adaylar da giriş sınavına çağrılır.

3- Adayların, son başvuru tarihi itibarıyla, pozisyonlar için belirlenen öğrenim ve bölüm mezunu olmaları gerekir.

4- Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel olabilecek sağlık sorunu bulunmamak.

Başvuru Yapılabilecek İller ve Kontenjanlar (18): Afyonkarahisar (1), Batman (1), Çankırı (1), Diyarbakır (1), Edirne (1), Erzurum (1), Gaziantep (1), Iğdır (1), İstanbul (1), Kocaeli (1), Konya (1), Kütahya (1), Manisa (1), Muğla (1), Muş (1), Samsun (1), Sivas (1), Van (1)

TEKNİKER (TKNKR-3)

Bu pozisyonda istihdam edilmek üzere 16 sözleşmeli personel alınacaktır. Başvuracaklarda aranacak şartlar:

1- 2 yıllık Meslek Yüksek Okullarının Harita, Harita Kadastro, Harita ve Maden Ölçme, Harita Teknikerliği ile Harita ve Kadastro programlarının herhangi birinden mezun olmak ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

2- Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP93 puan türünden asgari 70 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısının üç katı aday arasına girmek; En son adayın aldığı puanla aynı puana sahip adaylar da giriş sınavına çağrılır.

3- Adayların, son başvuru tarihi itibarıyla, pozisyonlar için belirlenen öğrenim ve bölüm mezunu olmaları gerekir.

4- Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel olabilecek sağlık sorunu bulunmamak.

Başvuru Yapılabilecek İller ve Kontenjanlar (16): Antalya (1), Balıkesir (2), Bursa (1), Çanakkale (1), Edirne (1), Erzurum (1), Hatay (1), İstanbul (1), İzmir (1), Kocaeli (1), Kütahya (1), Mardin (2), Sivas (1), Trabzon (1)

TEKNİKER (TKNKR-4)

Bu pozisyonda istihdam edilmek üzere 10 sözleşmeli personel alınacaktır. Başvuracaklarda aranacak şartlar:

1- 2 yıllık Meslek Yüksek Okullarının Sahne Işık ve Ses Teknolojisi programından mezun olmak ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

2- Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP93 puan türünden asgari 70 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısının üç katı aday arasına girmek; En son adayın aldığı puanla aynı puana sahip adaylar da giriş sınavına çağrılır.

3- Adayların, son başvuru tarihi itibarıyla, pozisyonlar için belirlenen öğrenim ve bölüm mezunu olmaları gerekir.

4- Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel olabilecek sağlık sorunu bulunmamak.

Başvuru Yapılabilecek İller ve Kontenjanlar (10): İstanbul (8), Ankara (2)

TEKNİSYEN (TKNS-1)

Bu pozisyonda istihdam edilmek üzere 2 sözleşmeli personel alınacaktır. Başvuracaklarda aranacak şartlar:

1- Mesleki ve Teknik Eğitim veren Liselerin Elektrik veya Elektronik Teknolojisi bölümünden mezun olmak,

2- Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP94 puan türünden asgari 70 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısının üç katı aday arasına girmek; En son adayın aldığı puanla aynı puana sahip adaylar da giriş sınavına çağrılır.

3- Adayların, son başvuru tarihi itibarıyla, pozisyonlar için belirlenen öğrenim ve bölüm mezunu olmaları gerekir.

4- Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel olabilecek sağlık sorunu bulunmamak.

Başvuru Yapılabilecek İller ve Kontenjanlar (2): Ankara (2)

TEKNİSYEN (TKNS-2)

Bu pozisyonda istihdam edilmek üzere 1 sözleşmeli personel alınacaktır. Başvuracaklarda aranacak şartlar:

1- Mesleki ve Teknik Eğitim veren Liselerin Görüntü ve Ses Sistemleri bölümünden mezun olmak.

2- Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP94 puan türünden asgari 70 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısının üç katı aday arasına girmek; En son adayın aldığı puanla aynı puana sahip adaylar da giriş sınavına çağrılır.

3- Adayların, son başvuru tarihi itibarıyla, pozisyonlar için belirlenen öğrenim ve bölüm mezunu olmaları gerekir.

4- Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel olabilecek sağlık sorunu bulunmamak.

Başvuru Yapılabilecek İller ve Kontenjanlar (1): İstanbul (1)

TEKNİSYEN (TKNS-3)

Bu pozisyonda istihdam edilmek üzere 3 sözleşmeli personel alınacaktır. Başvuracaklarda aranacak şartlar:

1- Mesleki ve Teknik Eğitim veren Liselerin Mekatronik bölümünden mezun olmak.

2- Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP94 puan türünden asgari 70 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısının üç katı aday arasına girmek; En son adayın aldığı puanla aynı puana sahip adaylar da giriş sınavına çağrılır.

3- Adayların, son başvuru tarihi itibarıyla, pozisyonlar için belirlenen öğrenim ve bölüm mezunu olmaları gerekir.

4- Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel olabilecek sağlık sorunu bulunmamak.

Başvuru Yapılabilecek İller ve Kontenjanlar (3): İstanbul (2), Ankara (1).

SÖZLÜ SINAV YERİ VE TARİHİ

Sözlü sınav tarihi, saati ve yeri daha sonra www.ktb.gov.tr internet adresi üzerinden ilan edilecek. Ayrıca, Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden görüntülenebilecek.

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