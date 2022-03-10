KARDEMİR 200 personel alacak! İşte KARDEMİR personel alımı şartları!

Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (KARDEMİR) mühendis, uzman, uzman yardımcısı, denetçi, denetçi yardımcısı, işyeri hekimi ve işçi kadrolarında istihdam edilmek üzere 200 personel alacak. Başvurular Kardemir web sitesi üzerinden yapılacak. Peki, KARDEMİR personel alımı başvurusu nasıl yapılır? KARDEMİR personel alımı başvuru şartları!

KARDEMİR PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular, Kardemir web sitesi üzerinden yapılacak. Adaylar başvurularını, 7-28 Mart tarhileri arasında yapabilecek.

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BAŞVURU ŞARTLARI!

KARDEMİR personel alımı ilanında adaylarda aranan şartlar şu şekilde:

- Türk vatandaşı,

- Kamu haklarından mahrum bulunmayan,

- Kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle ya da devletin güvenliğine karşı suçlar , Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edinim ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından hapis cezasına mahkum olmamış,

- 01/03/2022 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış,

- Tercihen 1/09/2021 tarihinden önce Karabükte ikamet etmeye başlayan ve halen Karabük’te ikamet eden veya şirketimizde staj yapan veya lisans/lisansüstü eğitimini Karabük Üniversitesi’nde tamamlayan,

- Muvazzaf askerlik hizmetini tamamlamış,

- Sağlık kurulu raporunda “Çok tehlikeli işlerde çalışabilir” ibaresi olan ve herhangibir engellilik durumu bulunmayan,

- Üniversitelerin en az dört yıllık öğrenim veren fakülteleri ile denkliği yetkili makamlarca kabul edilen, yurtdışındaki eğitim kurumlarının bölümlerinden mezun olmuş çalışma arkadaşları arıyoruz.

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