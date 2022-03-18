Ä°BB BESYO mezunu spor eÄŸitmeni alacak! Ä°ÅŸte baÅŸvuru ÅŸartlarÄ±!
Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi (Ä°BB), Spor Ä°stanbul iÅŸtiraki bÃ¼nyesinde istihdam edilmek Ã¼zere spor eÄŸitmeni alacak. Ä°BB iÅŸtiraki Spor Ä°stanbul bÃ¼nyesinde gÃ¶reve baÅŸlayacak spor eÄŸitmenleri iÃ§in adaylarÄ±n Ã¼niversitelerin Beden EÄŸitimi ve Spor YÃ¼ksekokulu bÃ¶lÃ¼mlerinde okuyor olmalarÄ± ve ya spor federasyonundan onaylÄ± diplomasÄ± olan antrenÃ¶r olmalarÄ± gerekiyor. Peki, Ä°BB spor eÄŸitmeni alÄ±mÄ± baÅŸvurusu nasÄ±l yapÄ±lÄ±r? Ä°BB spor eÄŸitmeni alÄ±mÄ± baÅŸvuru ÅŸartlarÄ± ne? Ä°BB personel alÄ±mÄ± 2022 ilanÄ±!
18.03.2022 - 15:28 |
Ä°BB duyurdu! Ä°BB iÅŸtiraki Spor Ä°stanbul ÅŸirketi bÃ¼nyesinde istihdam edilmek Ã¼zere spor eÄŸitmeni alÄ±nacak. Ä°lan Ä°ÅžKURâ€™un kurum dÄ±ÅŸÄ± kamu iÅŸÃ§i alÄ±mlarÄ± ilanlarÄ±nda yayÄ±nlandÄ±.
Ä°BB SPOR EÄžÄ°TMENÄ° ALIMI BAÅžVURUSU NASIL YAPILIR?
BaÅŸvurular Ä°ÅžKUR Ã¼zerinden alÄ±nacak. BaÅŸvurular 18 Martâ€™ta sona eriyor.
Ä°BB SPOR EÄžÄ°TMENÄ° ALIMI BAÅžVURU ÅžARTLARI
- Ãœniversitelerin Beden EÄŸitimi ve Spor YÃ¼ksekokulu bÃ¶lÃ¼mlerinde okuyan Ã¶ÄŸrenciler, mezunlar veya ilgili spor federasyonundan onaylÄ± diplomasÄ± olan antrenÃ¶rler olmasÄ±
- AlanÄ±nda 1 yÄ±l deneyim olmasÄ±
- AdaylarÄ±n Ã¶zgeÃ§miÅŸlerini Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi Ä°ÅŸtirakler Koordinasyon MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼â€™ne gÃ¶ndermeleri gerekiyor.
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