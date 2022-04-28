Bekçi alımı 2022 başvuru şartları belli oldu! Polis Akademisi 3250 bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır, ne zaman?
Bekçi alımı başvurusu başladı. Türkiye genelinde 3.250 bekçi alımı başvuru şartlarını karşılayan adaylar Polis Akademisi resmi internet sitesi üzerinden E-Devlet şifresini kullanarak başvurularını yapabilecek. Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığı, 3 bin 250 erkek Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımına ilişkin alım ilanı yayımladı. Adaylar, 28 Nisan-13 Mayıs tarihleri arasında http://www.pa.edu.tr adresinden e-Devlet şifresi ile giriş yaparak ön başvurularını yapabilecekler. Polis Akademisi, ön sağlık kontrolü, yazılı sınav, fiziki yeterlilik sınavı, sözlü sınav aşamaları ile bekçi alımı sürecini tamamlayacak. Peki, Bekçi alımı başvuru 2022 ne zaman, nasıl yapılır? Bekçi alımı 2022 başvuru şartları nelerdir, başvuru formu aktif mi? İşte Polis Akademisi 3250 bekçi alımı başvuru şartları, kılavuzu ve kontenjanları…
Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığı, 3 bin 250 erkek Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımına ilişkin alım ilanını Resmi Gazete’de yayımladı. Adaylar, 28 Nisan - 13 Mayıs 2022 tarihleri arasında http://www.pa.edu.tr adresinden e-Devlet şifresi ile giriş yaparak ön başvurularını yapabilecekler. Alıma ilişkin sınav takvimi Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) ilan edilecek. 2022/1 Dönem Çarşı Ve Mahalle Bekçiliğine başvurmak isteyen adaylarda aranan şartlar ise şu şekilde sıralandı:
BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
c) En az 167 cm boyunda olmak,
d) Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.
e) Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde son bir yıl veya daha fazla süredir ikamet ediyor olmak,
f) Askerlik ödevini bitirmiş olmak,
g) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (28.04.2004 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (28.04.1992 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak,
h) Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,
i) Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,
j) Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak,
k) Memuriyete engel bir hali bulunmamak,
l) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,
m) Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,
n) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,
o) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,
p) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,
r) Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,
s) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,
t) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.
2022 BEKÇİ ALIMI KONTENJANLARI
İL ADI
PLANLAMA SAYISI
İL ADI
PLANLAMA SAYISI
Adana
75
Konya
50
Adıyaman
15
Kütahya
15
Afyonkarahisar
20
Malatya
25
Ağrı
15
Manisa
30
Amasya
15
Kahramanmaraş
30
Ankara
200
Mardin
30
Antalya
35
Muğla
100
Artvin
15
Muş
15
Aydın
35
Nevşehir
20
Balıkesir
35
Niğde
15
Bilecik
15
Ordu
30
Bingöl
15
Rize
20
Bitlis
15
Sakarya
30
Bolu
15
Samsun
35
Burdur
15
Siirt
15
Bursa
35
Sinop
15
Çanakkale
30
Sivas
20
Çankırı
15
Tekirdağ
75
Çorum
15
Tokat
20
Denizli
30
Trabzon
35
Diyarbakır
75
Tunceli
15
Edirne
20
Şanlıurfa
35
Elazığ
40
Uşak
15
Erzincan
15
Van
75
Erzurum
35
Yozgat
15
Eskişehir
35
Zonguldak
15
Gaziantep
75
Aksaray
15
Giresun
15
Bayburt
15
Gümüşhane
15
Karaman
15
Hakkari
15
Kırıkkale
15
Hatay
75
Batman
15
Isparta
40
Şırnak
15
Mersin
75
Bartın
15
İstanbul
700
Ardahan
15
İzmir
200
Iğdır
15
Kars
15
Yalova
20
Kastamonu
20
Karabük
15
Kayseri
35
Kilis
15
Kırklareli
15
Osmaniye
15
Kırşehir
15
Düzce
15
Kocaeli
50
3.250