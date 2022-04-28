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    Personel AlımıBekçi alımı 2022 başvuru şartları belli oldu! Polis Akademisi 3250 bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır, ne zaman?
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    Bekçi alımı 2022 başvuru şartları belli oldu! Polis Akademisi 3250 bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır, ne zaman?

    Bekçi alımı başvurusu başladı. Türkiye genelinde 3.250 bekçi alımı başvuru şartlarını karşılayan adaylar Polis Akademisi resmi internet sitesi üzerinden E-Devlet şifresini kullanarak başvurularını yapabilecek. Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığı, 3 bin 250 erkek Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımına ilişkin alım ilanı yayımladı. Adaylar, 28 Nisan-13 Mayıs tarihleri arasında http://www.pa.edu.tr adresinden e-Devlet şifresi ile giriş yaparak ön başvurularını yapabilecekler. Polis Akademisi, ön sağlık kontrolü, yazılı sınav, fiziki yeterlilik sınavı, sözlü sınav aşamaları ile bekçi alımı sürecini tamamlayacak. Peki, Bekçi alımı başvuru 2022 ne zaman, nasıl yapılır? Bekçi alımı 2022 başvuru şartları nelerdir, başvuru formu aktif mi? İşte Polis Akademisi 3250 bekçi alımı başvuru şartları, kılavuzu ve kontenjanları…

    28.04.2022 - 01:30 |
    Bekçi alımı 2022 başvuru şartları belli oldu! Polis Akademisi 3250 bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır, ne zaman?

    Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığı, 3 bin 250 erkek Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımına ilişkin alım ilanını Resmi Gazete’de yayımladı. Adaylar, 28 Nisan - 13 Mayıs 2022 tarihleri arasında http://www.pa.edu.tr adresinden e-Devlet şifresi ile giriş yaparak ön başvurularını yapabilecekler. Alıma ilişkin sınav takvimi Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) ilan edilecek. 2022/1 Dönem Çarşı Ve Mahalle Bekçiliğine başvurmak isteyen adaylarda aranan şartlar ise şu şekilde sıralandı:

    BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

    a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

    b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

    c) En az 167 cm boyunda olmak,

    d) Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.

    e) Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde son bir yıl veya daha fazla süredir ikamet ediyor olmak,

    f) Askerlik ödevini bitirmiş olmak,

    g) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (28.04.2004 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (28.04.1992 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak,

    h) Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

    i) Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,

    j) Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak,

    k) Memuriyete engel bir hali bulunmamak,

    l) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

    m) Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,

    n) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

    o) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

    p) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

    r) Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,

    s) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,

    t) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

    2022 BEKÇİ ALIMI KONTENJANLARI

    İL ADI

    PLANLAMA SAYISI

    İL ADI

    PLANLAMA SAYISI

    Adana

    75

    Konya

    50

    Adıyaman

    15

    Kütahya

    15

    Afyonkarahisar

    20

    Malatya

    25

    Ağrı

    15

    Manisa

    30

    Amasya

    15

    Kahramanmaraş

    30

    Ankara

    200

    Mardin

    30

    Antalya

    35

    Muğla

    100

    Artvin

    15

    Muş

    15

    Aydın

    35

    Nevşehir

    20

    Balıkesir

    35

    Niğde

    15

    Bilecik

    15

    Ordu

    30

    Bingöl

    15

    Rize

    20

    Bitlis

    15

    Sakarya

    30

    Bolu

    15

    Samsun

    35

    Burdur

    15

    Siirt

    15

    Bursa

    35

    Sinop

    15

    Çanakkale

    30

    Sivas

    20

    Çankırı

    15

    Tekirdağ

    75

    Çorum

    15

    Tokat

    20

    Denizli

    30

    Trabzon

    35

    Diyarbakır

    75

    Tunceli

    15

    Edirne

    20

    Şanlıurfa

    35

    Elazığ

    40

    Uşak

    15

    Erzincan

    15

    Van

    75

    Erzurum

    35

    Yozgat

    15

    Eskişehir

    35

    Zonguldak

    15

    Gaziantep

    75

    Aksaray

    15

    Giresun

    15

    Bayburt

    15

    Gümüşhane

    15

    Karaman

    15

    Hakkari

    15

    Kırıkkale

    15

    Hatay

    75

    Batman

    15

    Isparta

    40

    Şırnak

    15

    Mersin

    75

    Bartın

    15

    İstanbul

    700

    Ardahan

    15

    İzmir

    200

    Iğdır

    15

    Kars

    15

    Yalova

    20

    Kastamonu

    20

    Karabük

    15

    Kayseri

    35

    Kilis

    15

    Kırklareli

    15

    Osmaniye

    15

    Kırşehir

    15

    Düzce

    15

    Kocaeli

    50

    3.250

    		 

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