Aile Bakanlığı personel alımı başvuru! e devlet Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır, ASHB şartlar nelerdir?

Aile Bakanlığı 1731 işçi ve memur alımı tercihlerine başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 11 Nisan 2022 tarihinde yayınladığı ilana göre 770 ilkokul mezunu, 146 ön lisans mezunu ve 199 lisans mezunu farklı unvanlarda sözleşmeli devlet memuru ve işçi alımı yapıyor. Peki, e devlet Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır, ASHB şartlar nelerdir?

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KADRO DAĞILIMI

İlkokul mezunu; 770 hizmetli,

Ön lisans mezunu; 146 teknisyen, sağlık teknisyeni, hemşire, işçi ve memur,

Lisans mezunu; 199 diyetisyen, memur, öğretmen, ergoterapist, puantör, işçi, avukat, sosyolog, mühendis ve psikolog,

AİLE BAKANLIĞI İŞÇİ VE MEMUR ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

T.C. vatandaşı olmak,

18 yaşını bitirmiş olmak,

Kamu haklarından yoksun kalmamak,

Görevini yapmasına sağlık sorunu olmaması,

Suç hükümlülüğü bulunmamak,

Askerlik sorunu olmamak,

Kadroların ve unvanların özel şartlarına uymak,

Nitelik kodlarına uyuyor olmak,

DEVLET MEMUR ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ VE TERCİH YAPMA ŞEKLİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı devlet memuru ve personel alımı ilanına başvuru yapmak isteyen adaylar başvurularını 12 Nisan 2022 ile 27 Nisan 2022 tarihleri arasında yapmaları gerekiyor. Başvuru yapacak adaylar başvurularını E-Devlet üzerinden giriş yaparak başvurularını tamamlamaları gerekiyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı sonuçları Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden duyuru yolu ile adaylara sunulacak olup, adaylara herhangi bir tebligat yollanmayacaktır.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI TERCİH KILAVUZU