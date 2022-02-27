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    Personel AlımıAdalet Bakanlığı’na 12 bin 823 personel alınacak! Bakan Bozdağ açıkladı!
    HaberlerPersonel Alımı Haberleri Adalet Bakanlığı’na 12 bin 823 personel alınacak! Bakan Bozdağ açıkladı!
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    Adalet Bakanlığı’na 12 bin 823 personel alınacak! Bakan Bozdağ açıkladı!

    Binlerce kişi bekliyordu! Belli oldu! Adalet Bakanlığı’na personel alımı yapılacak. Müjdeyi Adalet Bakanı Bekir Bozdağ verdi! Bakan Bozdağ sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bakanlığa 12 bin 823 personel alınacağını açıkladı. Adalet Bakanlığı, adliyelere 6 bin 459, ceza infaz kurumlarına 5 bin 563, icra dairelerine 500, bakanlık merkeze 188, personel eğitim merkezlerine 113 olmak üzere toplam 12 bin 823 personel alımı yapacak. Peki, Adalet Bakanlığı personel alımı ne zaman? Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru şartları belli oldu mu? İşte, personel alımı detayları!

    27.02.2022 - 11:47 |
    Adalet Bakanlığı’na 12 bin 823 personel alınacak! Bakan Bozdağ açıkladı!

    Adalet Bakanlığı personel alımı yapacak! Adalet Bakanı Bekir Bozdağ duyurdu! Bakan Bozdağ’ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada adliyelere 6 bin 459, ceza infaz kurumlarına 5 bin 563, icra dairelerine 500, bakanlık merkeze 188, personel eğitim merkezlerine 113 olmak üzere toplam 12 bin 823 personel alımı yapılacağını duyurdu. Peki, Adalet Bakanlığı personel alımı ne zaman başlıyor? Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru şartları belli oldu mu? İşte detaylar…

    ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

    Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, bu yıl Adalet Bakanlığına 12 bin 823 personel alınacağını açıkladı.

    Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Adalet Bakanlığına 12 bin 823 personel alımı sınav başvuruları 1 Mart’ta başlıyor. Adalet Bakanlığında çalışmak isteyenler için hayırlı olsun. Sınavlara girecek herkese başarılar diliyorum" dedi.

    ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KADRO DAĞILIMI BELLİ OLDU!

    Adalet Bakanlığı, adliyelere 6 bin 459, ceza infaz kurumlarına 5 bin 563, icra dairelerine 500, bakanlık merkeze 188, personel eğitim merkezlerine 113 olmak üzere toplam 12 bin 823 personel alımı yapacak. Personel alımına ilişkin ilanların 1 Mart tarihinde yayınlanacağı belirtildi.

    Adalet Bakanlığı’na 12 bin 823 personel alınacak Bakan Bozdağ açıkladı

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