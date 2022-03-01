Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel müdürlüğü personel alacak! 5563 sözleşmeli personel alımı başvurusu ve şartları!

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği hükümlerine göre, sözleşmeli pozisyonda istihdam edilmek üzere 5.016 infaz ve koruma memuru, 141 büro personeli (ceza infaz kurumu katibi), 66 hemşire, 113 teknisyen, 90 destek personeli (şoför), 27 destek personeli (aşçı), 2 destek personeli (kaloriferci) olmak üzere toplam 5.455 personel alımı yapılacak.

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren ceza infaz kuramlarında sözleşmeli pozisyonlarda istihdam edilmek üzere Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda sözlü sınav ile 51 psikolog, 27 Öğretmen, 22 Sosyal Çalışmacı, 2 veteriner, 1 mühendis (inşaat), 1 mühendis (gıda) ve 4 fizyoterapist olmak üzere toplam 108 personel alımı yapılacak.

ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ALIMI ŞARTLARI

GENEL ŞARTLAR:

a) Türk Vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak, Türk Ceza Kanunu'nun 53'üncü Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,(...) zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak,

c) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

ç) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak,

d) Ceza infaz kurumlarında infaz ve koruma memuru unvanında istihdam edilecek olan personel için; 14.09.2021 tarihli Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü İnfaz ve Koruma Memuru Unvanına Atanacaklarda Aranan Sağlık Şartları Yönetmeliği kapsamında Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet Hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemek,

e) Ceza infaz kurumunda istihdam edilecek infaz ve koruma memuru haricindeki tüm unvanlarda; Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği'nin "Özel Şartlar" bölümünün 6'ncı maddesinin 18 inci fıkrasının "c" bendine göre; açıktan atanacak bütün unvanlardaki personel için görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel özürlü olmadığını, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmadığını, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce bölge hastaneleri olarak belirlenecek Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemek,

f) Adalet komisyonlarınca yapılacak uygulamalı sınav ve/veya sözlü sınava, 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı'nda; lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93, ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden (KPSS) en az 70 puan almak,

g) Yapılacak sınavın son başvuru tarihi olan 17.03.2021 itibarıyla 18 yaşını doldurmuş olmak; Merkezi sınavın (KPSS-2020) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla; infaz ve koruma memurları için 30 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1990 ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.); teknisyen, büro personeli (ceza infaz kurumu katibi), destek personeli (aşçı, kaloriferci, şoför) ve hemşire için ise 35 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1985 ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.)

ğ) Hizmet göreceği sınıfla ilgili özel kanun veya diğer mevzuatta aranan şartları taşımak.

SÖZLEŞMELİ İNFAZ VE KORUMA MEMURLUĞU BAŞVURU ŞARTLAR

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) Erkeklerde 170 cm. kadınlarda 160 cm.' den kısa boylu olmamak,

3) Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 13'ten fazla, 17'den az olmamak, (Örneğin; 170 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 70+13=83'ten fazla, 70-17=53'ten az olmaması gerekmektedir.)

SÖZLEŞMELİ BÜRO PERSONELİ (CEZA İNFAZ KURUMU KATİPLİĞİ) BAŞVURU ŞARLARI

1) Fakülte veya yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet meslek yüksekokulu veya meslek yüksekokullarının adalet, adalet ön lisans veya ceza infaz ve güvenlik hizmetleri programı, lise veya meslek liselerinin adalet alanı ve ilgili mevzuat uyarınca bunlara denkliği kabul edilen program veya alanları ile diğer lise ve dengi okulların bilgisayar veya bilişim teknolojileri alanlarından mezun olmak, (Bu maddede sayılan öğretim kuramlarından mezun olanlardan daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.)

2) Yukarıda sayılanlar dışında, en az lise veya dengi okul mezunu olup, daktilo ya da bilgisayar dersini başarıyla tamamladığını belgelemek veya en son başvuru tarihi itibarıyla Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasına sahip olmak. (Daktilo ya da bilgisayar dersini başarıyla tamamlayan aday buna ilişkin resmi belgeyi, daktilo veya bilgisayar sertifikası bulunan aday ise sertifikayı e-devlet başvurusu esnasında sisteme yükleyecektir.)

3) Uygulamalı sınavdan en az bir hafta önce Bakanlık internet sitesinde ilan edilecek yazılı metinler arasından, sınav sırasında her bir grup için ilgisine göre sınav kurulu veya komisyon tarafından kura yöntemiyle belirlenerek adaylara verilen ya da UYAP sistemi üzerinden otomatik olarak seçilerek elektronik ortamda gönderilen bir metinden bilgisayar ile üç dakikada yanlışsız ve tekrarsız en az doksan kelime yazmak,

4) Adayların uygulamalı sınavda en az doksan kelime yazıp yazmadıkları tespit edilirken; verilen metne sadık kalınıp kalınmadığına, yanlış yazılan kelime sayısı, yazı içerisindeki kelime ve cümle tekrarları ile kelime ve satır atlama nedeniyle metnin anlam bütünlüğünün bozulup bozulmadığına dikkat edilir. Bu işlem yapılırken yanlış yazılan kelime sayısının toplam yazılan kelime sayısına oranının yüzde kırktan fazla olması veya iki ve üzeri satır ya da toplam 14 ve üzeri kelime atlanması halinde yazılan metnin anlam bütünlüğü şartını taşımadığı kabul edilir. (Uygulamalı sınavda aday F ya da Q klavyeden herhangi birini seçebilecektir. Değerlendirme yapılırken büyük/küçük harf ve noktalama işaretleri dikkate alınmayacaktır.)

SÖZLEŞMELİ HEMŞİRE ALIMI BAŞVURA ŞARTLARI

1) 6283 sayılı Hemşirelik Kanunu'nun 1. maddesi ile aynı kanunun Geçici 2. maddesinin son fıkrasında tanımlanan hemşirelik ve hemşireliğe eşdeğer sağlık memurluğu programlarından mezun olmak.

SÖZLEŞMELİ TEKNİSYEN ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

1) En az meslek liseleri veya teknik liselerin ilgili bölümlerinden mezun olmak,

2) Yerleştirileceği pozisyonun gerektirdiği teknik bilgiye sahip olmak.

ŞOFÖR ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) E sınıfı sürücü belgesine sahip olmak (ya da Karayolları Trafik Yönetmeliğinde 17.04.2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan değişiklik ile 1 Ocak 2016 tarihi itibari ile yeni tip D sınıfı sürücü belgesine sahip olmak)

AŞÇI ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

1) Ortaöğretim veya yükseköğrenim kuramlarının aşçılık veya dengi bölümü mezunu olmak. (Bu bentte sayılan öğretim kuramlarından mezun olanlardan ayrıca aşçılık sertifikası, ustalık belgesi veya dengi sertifika istenmeyecektir.)

2) En az lise veya dengi okul mezunu olup, halk eğitim müdürlükleri ile diğer resmi kurum veya kuruluşlarca düzenlenen kurslardan verilen Milli Eğitim Bakanlığının aşçılık mesleği için belirlediği kriterlere uygun aşçılık sertifikası, ustalık belgesi veya dengi sertifikaya sahip olmak. (Aday sertifikayı e-Devlet başvurusu esnasında sisteme yükleyecektir.)

KALORİFERCİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) Halk eğitim müdürlüklerinin veya diğer resmi kurum veya kuruluşların düzenlediği kurslardan mezun olmak veya ilgili branşta sertifika sahibi olmaları gerekmektedir. (Aday sertifikayı e-devlet başvurusu esnasında sisteme yükleyecektir.)

BAŞVURU ESNASINDA SİSTEME YÜKLENMESİ GEREKEN BELGELER:

a) Ortak Belgeler

1) Güvenlik Soruşturması Formu,

2) Sağlık Beyanı Formu,

3) Mezuniyeti gösterir öğrenim belgesi (Öğrenim bilgileri ilgili web servisleri aracılığı ile alınacaktır. Öğrenim bilgisi alınamayan veya hatalı olan adaylar söz konusu belgeyi sisteme kendisi yükleyecektir. Sistemde mezuniyet bilgileri yer alan adayların ilaveten diploma yüklemesi gerekmemektedir.),

b) Özel Şartlarda Belirtilen Diğer Belgeler

1) Büro Personeli (Ceza İnfaz Kurumu Katibi) İçin;

-Uygulamalı sınavda kullanılmak istenilen F veya Q klavye türüne ilişkin tercih beyanı,

-Daktilo veya bilgisayar sertifikası, (Bu ilanın Özel Şartlar başlıklı büro personeli (ceza infaz kurumu katipliği) unvanında istihdam edileceklerde aranan şartların (b) alt bendinde belirtilen öğrenim kurumlarından mezun olan adaylar bu belgeyi sisteme yükleyecektir.)

2) Sözleşmeli Destek Personeli (Şoför);

- Sürücü belgesi, (E sınıfı veya 1 Ocak 2016 tarihi itibari ile yeni tip D sınıfı sürücü belgesi)

3) Sözleşmeli Destek Personeli (Aşçı);

-Halk eğitim müdürlükleri ile diğer resmi kurum veya kuruluşlarca düzenlenen kurslardan verilen Milli Eğitim Bakanlığının aşçılık mesleği için belirlediği kriterlere uygun aşçılık sertifikası, ustalık belgesi veya dengi sertifika(Bu ilanın Özel Şartlar başlıklı aşçı unvanında aranan şartların (b) alt bendinde belirtilen öğrenim kurumlarından mezun olan adaylardan istenilecektir.),

-Transkript veya ders içeriklerini gösterir belge.

4) Sözleşmeli Destek Personeli (Kaloriferci);

-Halk eğitim müdürlüklerinin veya diğer resmi kurum veya kuruluşların düzenlediği kurslardan mezun olduklarına dair belge veya ilgili branşta sertifika.

BAŞVURU TARİHLERİ, YERİ VE ŞEKLİ

Başvurular 01.03.2022 günü saat 09:00 itibarıyla başlayıp, 17.03.2022 günü saat 23.59'da sona erecektir.

Adaylar başvurularını https://www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden giriş yaparak, e-Devlet üzerinde 01.03.2022 tarihinde aktif hale gelecek olan Adalet Bakanlığı/İş başvuru ekranını kullanarak gerçekleştireceklerdir.

Adaylar sadece bir unvan için ve bir adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlığının yapacağı sınava başvurabileceklerdir. Aynı ya da farklı unvan için aynı ya da farklı komisyona başvurulması durumunda yapılan tüm başvurular geçersiz sayılacak, bu şekilde sınava girenler kazanmış olsalar dahi yerleştirme işlemleri yapılmayacaktır. (Örneğin; bir aday infaz ve koruma memuru unvanı için bir yere başvuru yaptığında, başka bir yer infaz ve koruma memurluğu veya gerekli şartları taşısa dahi büro personeli (cezaevi katipliği) ya da diğer bir unvan için aynı veya farklı bir yere başvuru yapamayacaktır.) Adayların başvuru yaparken bu hususu göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.

Adaylar başvuru işlemini tamamlandıktan sonra "Başvurularım" ekranından başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir. "Başvurularım" ekranından "Başvuru Tamamlandı" ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır. Bu hususta sorumluluk başvuru yapan adaya aittir.

İNFAZ VE KORUMA MEMURU BOY-KİLO ÖLÇÜMÜ İLE CEZA İNFAZ KURUMU KATİBİ UYGULAMALI SINAVINA ÇAĞRILACAK ADAYLARIN İLANI:

-Büro personeli (ceza infaz kurumu katibi) pozisyonlarına yapılacak atamalarda uygulamalı sınava merkezi sınavda alınan puanlar esas olmak kaydıyla, en yüksek puandan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının 20 (yirmi) katı kadar aday çağrılacaktır. Son adayla aynı puana sahip olan adayların tamamı uygulamalı sınava alınacaktır.

- İnfaz ve koruma memuru pozisyonlarına yapılacak atamalarda boy kilo ölçümü merkezi sınavda alınan puanlar esas olmak kaydıyla, en yüksek puandan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının 3 (üç) katı kadar aday çağrılacaktır. Son adayla aynı puana sahip olan adayların tamamı boy-kilo ölçümüne alınacaktır.

SÖZLÜ/UYGULAMALI SINAVA ÇAĞRILACAK ADAY SAYISI VE İLAN TARİHİ

Alınacak personel sayısı ve unvanına göre sözlü/uygulamalı sınavın tarihleri sınavı yapacak ilgili Komisyon Başkanlığı tarafından belirlenerek başvuru yapılan sınav merkezinin (adalet komisyonu) resmi internet sitesinde ilan edilecektir. Sözlü/uygulamalı sınava katılma hakkını elde edemeyen adaylara ayrıca bir bildirimde bulunulmayacaktır. Adayların başvuru yaptığı sınav merkezinin resmi internet adreslerinde yapılan duyuruları takip etmeleri gerekmektedir.

-Büro personeli (ceza infaz kurumu katibi) pozisyonlarına uygulamalı sınavda başarılı olanlar arasından doğru kelime sayısı esas alınmak kaydıyla en fazla doğru kelime yazan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının üç katı kadar aday sözlü sınava çağırılacaktır. Son adayla aynı puana sahip olan adayların tamamı sözlü sınava alınacaktır.

-Sözlü sınava merkezi sınav puanlarına göre en yüksek puandan başlamak üzere her bir adalet komisyonu için ilan edilen pozisyon sayısının 3 katı aday sınava çağırılacaktır. Son adayla aynı puana sahip olan adayların tamamı sözlü sınava alınacaktır.

SINAV ŞEKLİ

Sınav sözlü ve uygulamalı olarak yapılacaktır.

SÖZLÜ SINAV KONULARI

a) İlgilinin atanacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgi (40 puan),

b) Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi (20 puan),

c) Genel kültür (20 puan),

d) Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği (20 puan), konularından oluşmaktadır.

Adayın sözlü sınavda başarılı sayılabilmesi için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alması gerekecektir. Şoför pozisyonuna alınacak adayların mesleki bilgisi tespit edilirken araç başında ve araç kullanma becerisi ölçülmek suretiyle yapılacaktır.

Aşçılık sözlü sınavında; Milli Eğitim Bakanlığına bağlı meslek liseleri ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüklerinde görevli öğretmen, uzman veya usta öğreticilerinden veya diğer resmi kurum ve kuruluşlarda aşçılık unvanında görevli kişilerin görüşüne başvurulabilir.

NİHAİ BAŞARI LİSTESİ

Nihai başarı listesi adayların merkezi ve sözlü sınavda aldıkları puanların aritmetik ortalamasına göre en yüksek puandan başlayarak sıralanması suretiyle düzenlenecektir. İnfaz ve koruma memuru ile büro personeli (ceza infaz kurumu katipliği) pozisyonlarına atanacaklara ilişkin nihai başarı listesi düzenlenirken öncelikle hukuk fakültesi, adalet meslek yüksekokulu, yüksekokulların adalet programı, adalet ön lisans ve ceza infaz ve güvenlik hizmeti programı mezunları en yüksek puan alan adaydan başlamak suretiyle her bir Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu için ayrı ayrı sıralanacak olup, diğer adaylar bu sıralamayı takiben kendi aralarında en yüksek puandan başlayarak sıralanacaktır.

ATAMA SIRASINDA İSTENİLECEK BELGELER

-Diploma,

-Sağlık Kurulu Raporu,

-2020 KPSS Puan Sonuç Belgesi,

-Mal Bildirim Formu,

-İlgili sınav merkezi tarafından talep edilen diğer evraklar.

DİĞER HUSUSLAR

İlanda belirtilen nitelikleri taşımadıkları sonradan anlaşılan adaylar hakkında yapılan tüm işlemler iptal edilecektir. Sınav sonucunun tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde belgelerini teslim etmeyen veya yerleştirme onayının tebliğinden sonra 15 gün içerisinde görevine başlamayan ya da aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların sözleşmeleri iptal edilecek ve yerlerine puan sıralamasına göre aynı Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu için belirlenen yedek adaylardan yerleştirme işlemi ilgili sınav merkezi tarafından yapılacaktır. İlan metninde belirtilmeyen hususlar hakkında, ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılacaktır.

Sözleşmeli olarak istihdam edilecek personelin yerleştirilmeleri ihtiyaç durumu dikkate alınarak belirlendiğinden; söz konusu pozisyonlara müracaat edeceklerin sınava başvuru tarihinden önceki mazeretleri kurum içi istihdama esas alınmayacak olup, ilgililerin ileride mağduriyete uğramamaları açısından (eş, sağlık, öğrenim gibi) durumlarına en uygun adalet komisyonuna başvurmaları gerekmektedir.

Başvuru yapılacak ve istihdam edilecek Adalet Komisyonları ile sınav izni verilen mahaller Adalet Bakanlığı (https://adalet.gov.tr) ve Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü (https://cte.adalet.gov.tr) internet sitesinde yer alan ilanda belirtilmiştir.

İletişim: Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Personel Planlama ve İstihdam Bürosu

Telefon: 0312 507 04 00

İLANEN DUYURULUR. 2266/1 -1

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden:

108 SÖZLEŞMELİ POZİSYON İÇİN PERSONEL ALIM İLANI

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren ceza infaz kuramlarında sözleşmeli pozisyonlarda istihdam edilmek üzere; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4'üncü maddesinin (B) fıkrası, 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların "Sınav şartı" başlıklı Ek 2'nci maddesinin 8'inci fıkrası ve Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda sözlü sınav ile 51 psikolog, 27 Öğretmen, 22 Sosyal Çalışmacı, 2 veteriner, 1 mühendis (inşaat), 1 mühendis (gıda) ve 4 fizyoterapist olmak üzere toplam 108 personel alımı yapılacaktır.

BAŞVURU ŞARTLARI

GENEL ŞARTLAR:

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği gereğince adayların aşağıda belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

a) Türk Vatandaşı olmak,

b) Türk Ceza Kanunu'nun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak,

c) Erkek adaylar için askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olmak,

d) Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak, (Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sözlü sınav sonucunda başarılı olan adaylar için yaptırılacaktır.)

e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel özürlü olmadığını; şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmadığını; Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemek, (Sağlık kurulu raporu sözlü sınav sonucunda başarılı olan adaylardan istenecektir.)

ÖZEL ŞARTLAR

Psikolog Pozisyonuna Başvuracak Adaylar İçin;

a) Psikoloji lisans programından mezun olmak,

b) 2020 yılı KPSS B grubu KPSSP3 puan türünde puana sahip olmak,

2) Öğretmen Pozisyonuna Başvuracak Adaylar İçin;

a) Milli Eğitim Bakanlığınca, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarına öğretmen olarak atanacakların atamalarına esas olan alanlar ile mezun oldukları yüksek öğretim programları ve aylık karşılığı okutacakları derslere ilişkin ilan tarihindeki çizelgede sayılan yüksek öğretim programından mezun olanlardan eğitim fakültesi mezunları dışındaki bölümler için sınıf öğretmenliği sertifikası veya pedagojik formasyon belgesi bulunmak veya alanı ile ilgili ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans programını bitirmiş olmak,

b) 2020 yılı KPSS B grubu KPSSP3 puan türünde puana sahip olmak,

Veteriner Pozisyonuna Başvuracak Adaylar İçin

a) Veteriner lisans programından mezun olmak,

b) 2020 yılı KPSS B grubu KPSSP3 puan türünde puana sahip olmak,

Mühendis (inşaat) Pozisyonuna Başvuracak Adaylar İçin

a) İnşaat Mühendisliği lisans programından mezun olmak,

b) 2020 yılı KPSS B grubu KPSSP3 puan türünde puana sahip olmak.

Mühendis (Gıda) Pozisyonuna Başvuracak Adaylar İçin

a) Gıda Mühendisliği lisans programından mezun olmak,

b) 2020 yılı KPSS B grubu KPSSP3 puan türünde puana sahip olmak.

Sosyal Çalışmacı Pozisyonuna Başvuracak Adaylar İçin

a) Sosyal Hizmetler lisans programından mezun olmak,

b) 2020 yılı KPSS B grubu KPSSP3 puan türünde puana sahip olmak.

Fizyoterapist Pozisyonuna Başvuracak Adaylar İçin

a) Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon lisans programından mezun olmak,

b) 2020 yılı KPSS B grubu KPSSP3 puan türünde puana sahip olmak.

Not: Yukarıda yer alan unvanlara Yükseköğretim Kurulu'nca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kuramlarından mezun olan adayların denklik belgesini sistemde "Denklik Belgesi" alanına yüklemeleri gerekmektedir.

Ayrıca, Yüksek Öğretim Kurulu Tanıma ve Denklik Hizmetleri Daire Başkanlığı https://denklik.yok.gov.tr/kktc-basvura internet adresinde yayımlanan Milletlerarası Anlaşma gereği, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hukukuna göre kurulmuş olan üniversitelere ÖSYM tarafından yerleştirilen ve yerleştikleri programda eğitimini tamamlayan T.C. vatandaşlarının ön lisans ve lisans diplomaları denklik işlemine tabi tutulmaksızın Türkiye Cumhuriyeti'nde geçerlidir." hükmüne yer verilmiştir. Bu kapsamda, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) hukukuna göre kurulmuş olan üniversitelerden mezun olan adayların ÖSYM tarafından yerleştirildiklerine dair belgeyi "Denklik Belgesi" alanına yüklemeleri gerekmektedir. Yüksek Öğretim Kurulu Tanıma ve Denklik Hizmetleri Daire Başkanlığı https://denklik.yok.gov.tr/kktc-basvuru internet adresinde detaylı bilgi yer almaktadır.

BAŞVURU ŞEKLİ VE BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

BAŞVURU ŞEKLİ VE SÜRESİ

a) Başvurular, 01 Mart 2022 saat 09.00'da başlayıp, 17 Mart 2022 saat 17.30'da sona erecektir. Adaylar başvurularını e-Devlet üzerinden Adalet Bakanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden giriş yaparak, e-Devlet üzerinde başvuru tarih aralığında aktif hale gelecek olan iş başvuru ekranını kullanarak yapacaklardır. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

b) Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece bir unvan için başvuru yapabilecektir.

c) Adayların öğrenim durumları Yükseköğretim Bilgi Sistemi web servisleri aracılığı ile 2020 KPSSP3 puanı; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) web servisleri aracılığı ile alınacaktır. Başvuru aşamasında Yükseköğretim Bilgi Sistemi'nde yer alan öğrenim bilgileri dikkate alınacağından, e-Devlet üzerinde mezuniyet bilgileri bulunmayan adayların başvuru sırasında mağduriyet yaşamamaları için e-Devlet üzerinde yer almayan mezuniyet bilgilerini mezun oldukları üniversitelerden güncelleştirmeleri gerekmektedir. İlanda belirtilen KPSSP3 puan türü dışında farklı bir puan türünden başvuru yapan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. Bu husustaki sorumluluk adayın kendisine aittir.

d) Ön inceleme aşamasında e-Devlet üzerinde yer alan bilgiler dikkate alınacaktır. Askerlikten muaf olan adayların muaf olduklarına dair belgeyi veya sağlık kurulu raporunu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinden mezun olan adaylar için ÖSYM tarafından ilgili programa yerleştirildiklerine dair belgeyi, yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan adaylar için de denklik belgelerini sisteme yüklemeleri gerekmektedir. Adaylardan gerekli durumlarda, sisteme yüklenen belgelerin asılları istenilebilecektir.

e) Adayların başvuru işlemini tamamladıktan sonra "Başvurularım" ekranından başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir. "Başvurularım" ekranından "Başvuru alındı" ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır. Bu hususta sorumluluk başvuru yapan adaya aittir. Adaylar başvurularını iptal etmek istediği takdirde, e-Devlet veya Kariyer Kapısı üzerinden başvurularını başvuru süresi içerisinde iptal edebileceklerdir.

f) Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak olup, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecek ve idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

BAŞVURU ESNASINDA e-DEVLET ÜZERİNDEN SİSTEME YÜKLENİLECEK BELGELER:

a) Fotoğraflı özgeçmiş,

b) Yalnızca askerlikten muaf erkek adaylar için muafiyete ilişkin sağlık kurulu raporu,

c) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinden mezun olan adaylar için ÖSYM tarafından ilgili programa yerleştirildiklerine dair belgeyi, yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan adaylar için de denklik belgelerini sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

Belgelerin, pdf ya da jpeg formatında yüklenmesi gerekmektedir.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Başvuru yapan adayların, KPSS puan üstünlüğü esas alınarak sıralanması sonucunda, ilan edilen kadro sayısının 3 katı kadar aday sözlü sınava katılmaya hak kazanacaktır. Sıralama sonucunda son sıradaki aday ile aynı KPSS puanına sahip olan adaylar da sözlü sınava katılmaya hak kazanacaktır.

SÖZLÜ SINAV

SÖZLÜ SINAV YERİ VE TARİHİ

Sözlü sınava katılmaya hak kazananlar ile sözlü sınav yeri ve tarihi www.adalet.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir. Ayrıca adaylar sözlü sınava ilişkin bilgilerini Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.

SÖZLÜ SINAV VE SÖZLÜ SINAV KONULARI

a) Sözlü sınav;

1) ilgilinin atanacağı pozisyonun gerektirdiği mesleki bilgi 40,

2) Atatürk ilkeleri ve İnkılap Tarihi 20,

3) Genel kültür 20,

4) Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği 20 puan olmak üzere toplam 100 puan üzerinden yapılır.

b) İlgilinin atanacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgi tespit edilirken; genel hukuk, infaz mevzuatı ve ceza infaz kurumu idaresine ilişkin konuların bir veya birkaçından soru sorulacaktır.

c) Adayların sözlü sınavda başarılı sayılabilmesi için yüz tam puan üzerinden en az 70 (yetmiş) puan almaları gerekmektedir.

NİHAİ BAŞARI LİSTESİ VE İTİRAZ

Nihai başarı listesi; adayların merkezi ve sözlü sınavda aldıkları puanların aritmetik ortalamasına göre en yüksek puandan başlanmak üzere oluşturulacaktır. Nihai başarı listesi Genel Müdürlüğümüz web sayfasından (https://cte.adalet.gov.tr) bilahare ilan edilecektir. Ayrıca adaylar sınav sonuçlarına ilişkin bilgilerini Kariyer Kapısı (https://www.isealimkariyerkapisi. cbiko.gov.tr) üzerinden görüntüleyebilecektir. Ayrıca ilgililere tebligat yapılmayacaktır.

Sınav başvurusu ile ilgili itirazlar aday listesinin ilan edilmesinden itibaren 5 (beş) iş günü içinde dilekçe ile şahsen veya posta yoluyla Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğüne yapılacaktır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. itiraz üzerine yapılan inceleme sonucu ilgililere yazılı olarak bildirilecektir. Süresi içinde yapılmayan itirazlar işleme alınmayacaktır.

DİĞER HUSUSLAR

Nihai başarı listesinde asil sırada yer alarak yerleştirilmeye hak kazanan adaylardan yerleştirmeye esas istenilecek belgeler ile yerleştirme yapılacak ceza infaz kurumları, tercih alma ve atama işlemlerine ilişkin hususlar Genel Müdürlüğümüz web sayfasından (https://cte.adalet.gov.tr) bilahare ilan edilecektir.

Sözleşmeli pozisyonlara yapılacak yerleştirmelere dair il ve kontenjan dağılımı, Adalet Bakanlığı (https://adalet.gov.tr) ve Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü (https://cte.adalet.gov.tr) internet sitesinde yer alan ilanda belirtilmiştir.

6- SORULARINIZ İÇİN;

İletişim: Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Personel Planlama ve İstihdam Bürosu

Telefon: 0312 507 04 00

İLANEN DUYURULUR.

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