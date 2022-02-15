Pancar paraları ne zaman ödenecek 2022, çiftçiye pancar parası ne zaman verilecek? Pancar parası sorgulama

Çiftçiler pancar ödemelerine yönelik yaptıkları aramaları yoğunlaştırdı. Merakla beklenen açıklama Konya Şeker’den geldi. Konya Şeker pancar ödemelerinin hesaplara yatacağı tarihi duyurdu. Peki, pancar paraları ne zaman ödenecek 2022?

PANCAR PARALARI ÇİFTÇİLERE NE ZAMAN ÖDENECEK 2022?

KONYA Şeker, çiftçilere yarın 1 milyar 81 milyon 936 bin lira pancar ödemesi yapacak.

Şeker fabrikasının 2021-2022 yılı kampanya dönemi pancar ödemeleri 15 Şubat salı günü yapılacak. Bu yıl çiftçiden 3 milyon 100 bin ton şeker pancarı alımı yapıldığını belirten Konya Şeker yetkilileri, ''2021-2022 yılı kampanya dönemi pancar paralarının 15 Şubat Salı günü çiftçilerin hesaplarına ödemesi yapılacak. Yarın yapılacak olan 1 milyar 81 milyon 936 bin lira pancar ödemesiyle, bu yıl toplamda, 1 milyar 637 bin 351 bin lira pancar üreticisine ödeme yapılmış olacak. Bu yıl çiftçiden 3 milyon 100 bin ton şeker pancarı alınarak 455 bin ton şeker üretildi. Böylelikle Konya Şeker ve Çumra Şeker fabrikaları ülkemiz şeker üretiminin yaklaşık yüzde 25 ini karşılamış oldu. Alımı yapılan pancarlarda en yüksek polar oranını 22, ortalama polar ise 17,73 olarak tespit edildi. Buna göre çiftçiye ortalama 465,41 TL/Ton, primlerle birlikte ise 538,85 TL/Ton ödendi. 2021-2022 kampanya döneminde hinterlandında bulunan 217 köy ve 467 bin 263 dekarlık alanda 13 bin 735 üreticiyle sözleşmeli üretim yapıldı.'' dedi.

PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu ise, çiftçinin her zaman yanında yer alacaklarını belirterek, ''Verdiğimiz sözleri de yerine getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu yıl pancar çiftçisine toplamda 1 milyar 637 bin lira üzerinde ödeme yapacağız. 15 Şubat’ta çiftçilerimiz, 1 milyar 81 milyon 936 bin lira pancar parasını hesaplarında göreceklerdir. “Çiftçilerimizin daha verimli üretim elde edebilmesi için gecemizle gündüzümüzle çalışıyoruz çiftçimizin ürettiğinin de karşılığını almasını istiyoruz. Bu yıl Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle, pancar çiftçisine rahatlatacak bir rakam verildi. Çiftçilerimiz üretsin üretmeye de devam etsinler. Bizler her zaman onların yanında yer alacağız. Güçlü bir devlet olmak için üreten ve büyüyen bir üreticiye sahip olmalıyız. Bunu da hep birlikte başaracağımıza inanıyorum. Ödemelerin çiftçilerimize hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum.” diye konuştu.

Türkşeker 2022/2023 üretim dönemi pancar alım fiyatını açıkladı. Buna göre, 16 polar için şeker pancarı alım fiyatı 800 TL olurken, üreticinin teslim ettiği her ton pancar için 50 TL yaş pancar posası bedeli ve 25 Tl/ton da kota tamamlama primi ödenecek. Ayrıca üretimi teşvik etmek için geçen yıl 3 olan avans bedeli 4’e ve 18 TL olan avans tutarı da 36 TL’ye çıkarıldı. Pancar alım fiyatının geçen yıla göre yaklaşık yüzde 100 artırılarak 800 TL/Ton olarak açıklanması çiftçinin lehine gibi görünse de bu para çiftçiye gelecek yıl Şubat, Mart ayında ödenecek.