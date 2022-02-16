Öğretim görevlisi nasıl olunur, şartları nelerdir? Kimler öğretim görevlisi olamaz?

Öğretim görevlileri, doktora derecesine sahip olma zorunluluğu bulunmayan ve özel uzmanlık gerektiren konularda ders vermek için geçici ya da devamlı olarak yükseköğretim kurumlarında görevlendirilen kişilere denir.

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ NASIL OLUNUR?

Doktorasını tamamlayan kişiler, ilgili uzmanlık alanlarında açılan doçentlik sınavına müracaat edebilir.

Öğretim görevlisi, özel uzmanlık gerektiren konular için yükseköğretim kurumlarında ders vermekle görevlendirilen kişidir. Öğretim görevlisi, görevlendirildiği kuruluşlarda daimi ya da geçici olarak hizmet verebilir. Öğretim görevlisi olmak için lisans mezuniyetinden sonra Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına (ALES) ve Akademik Personel girme şartı bulunur. ALES sınavında başarılı olduktan sonra görev alınmak istediğiniz üniversite tarafından düzenlenen sözlü mülakata girmeniz gerekir. Öğretim görevlisi kadrosuna yapılan başvurular "Öğretim Üyesi Dışında Bulunan Öğretim Elemanı Kadrolarına Açıktan ya da Naklen Yapılacak Atamalar için Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" doğrultusunda yapılır.

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ŞARTLARI NELERDİR?

Öğretim görevlisi olmanın bazı şartları şunlardır;

Öğretim görevlisi olabilmek için verilen ilana alınacak kişi sayısının en az dört katı kadar kişi incelenmeye başlanır. İnceleme işlemlerin sırasında kişinin YÖK'e gitmesi gerekmez. Bu işlemlerin hepsi komisyon bakımından yapılır. Ön değerlendirme aşamasında ALES puanı, lisans not ortalaması, yabancı dil puanı gibi durumlar baz alınır.

Ön değerlendirme sırasında alınan ALES puanının yüzde almışı ve yabancı dil puanının ise, yüzde kırkı baz alınır.

Meslek yüksekokulluna yapılan başvurular sırasında ALES puanının yüzde yetmişi, lisans mezuniyet notunun da yüzde otuzu baz alınır.

Ön değerlendirme işlemi, başarı ile tamamlandıktan sonra öğretim görevlisi adayları ön değerlendirmeden hemen sonra yazılı sınava girer.

Boş kadro sayısı ile en başarılı öğretim görevlisi adaylarının işe alımı da vaktinin başlar. Bunun için kararname çıkarılır. Çıkarılan bu kararnameden sonra öğretim görevlileri işe başlayabilir.

Yazılı sınavdan sonra ise, ikinci değerlendirme etabına geçecek öğretim görevlisi adayları ise, ALES puanlarının yüzde otuzu, girmiş oldukları yazılı sınav notunun ise, yüzde otuzu, yabancı dil puanının yüzde onu, lisans not ortalamasının yüzde otuzu baz alınıp sıralamaya tabii tutulur.

KİMLER ÖĞRETİM GÖREVLİSİ OLAMAZ?

Öğrenim görevlisi olma şartlarını taşımayan kişiler öğretim görevlisi olamaz. Öğrenim görevlisi olabilmek için belirlenen sınavlarda yeteri kadar da puan almak gerekir.