TÜİK açıkladı. Nisan ayı enflasyon oranı belli oldu. Nisan ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla memur, memur emeklisi ve SSK emeklileri için maaş zammı merak ediliyordu. Açıklanan verilerle birlikte dört aylık enflasyon dikkate alındığında memur ve memur emeklilerine şimdiden zam oluştu. Peki, Memur zammı ne kadar olacak? Memur zam oranı ne? Memur enflasyon farkı ne kadar oldu? Memur zam farkı ne kadar? İşte detaylar…

MEMUR ZAMMI NE KADAR OLACAK?

TÜİK'in son açıklanan nisan ayı enflasyonuna göre, dört aylık enflasyon yüzde 31,71 olarak gerçekleşti. Buna göre memur ve memur emeklilerine şimdiden yüzde 24,71 enflasyon zammı, SSK emeklilerine de yüzde 31,71 zam imkanı doğdu.

Nisan ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla memur, memur emeklisi ve SSK emeklileri için şimdiden zam imkanı doğdu.

TÜFE nisanda yüzde 7,25 arttı, yıllık bazda yüzde 69,97'ye yükseldi. Dört aylık enflasyon yüzde 31,71 olarak gerçekleşti.

Memur ve memur emeklileri yılda iki kez maaşlarını zamlı alıyor. Zam oranları toplu sözleşmeye göre önceden belirleniyor ve geçmiş 6 aylık enflasyondan kaynaklı fark oluşursa maaş zammına yansıyor.

Memur ve memur emeklisi temmuzda yüzde 7 toplu sözleşme zammı alacak. Dört aylık enflasyon baz alındığında memur ve memur emeklileri için şimdiden yüzde 24,71'lik enflasyon farkı imkanı doğdu. Mayıs ve haziran aylarındaki enflasyon verisiyle zam farkında son rakam netleşecek.