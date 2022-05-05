Memur ve memur emeklisine zam farkı çıktı mı? Memur maaşı enflasyon farkı ne oldu? İşte 4 aylık memur zam oranı!

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından Nisan ayı enflasyonu yıllık yüzde 69, 97, aylık yüzde 7,25 arttı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan verilere göre, Enflasyon yüzde 69,97 oranında gerçekleşti. TÜFE'de (2003=100) 2022 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre %7,25, bir önceki yılın Aralık ayına göre %31,71, bir önceki yılın aynı ayına göre %69,97 ve on iki aylık ortalamalara göre %34,46 artış gerçekleşti. Peki, Memur ve memur emeklisine zam farkı çıktı mı? Memur maaşı enflasyon farkı ne oldu? İşte memur zam oranı!

NİSAN ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI

Türkiye İstatistik Kurumu, Nisan ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon yüzde 69,97 oranında gerçekleşti.

TÜFE'de (2003=100) 2022 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre %7,25, bir önceki yılın Aralık ayına göre %31,71, bir önceki yılın aynı ayına göre %69,97 ve on iki aylık ortalamalara göre %34,46 artış gerçekleşti.

MEMUR MAAŞI ENFLASYON FARKI NE OLDU?

Memur ve memur emeklileri için 2022 yılı ilk altı aylık zam oranı son yapılan düzenleme ile %7,5'e yükseltilmişti. En düşük toplu sözleşme zammını alan memurlar için yılın dördüncü ayı olan nisan ayından itibaren yüzde 24,21 enflasyon farkı oluştu.

Mayıs ve Haziran aylarında açıklanacak rakamlarla beraber memurların alacağı enflasyon farkı da netleşmiş olacak.

Memurlar 2021'in 2. yarısında yüzde 22,47 enflasyon farkı almıştı.