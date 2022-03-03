Türkiye İstatistik Kurumu tarafından Şubat ayı enflasyonu yıllık yüzde 54,44, aylık yüzde 4,81 arttı olarak açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan verilere göre, tüketici fiyatları aylık bazda yüzde 4,81 yıllık enflasyon yüzde 54,44 olarak gerçekleşti. Üretici fiyatları ise bir önceki aya göre yüzde 7,22 artarken yıllık bazda yüzde 105,01 oldu. Ocak ayında tüketici fiyatları aylık yüzde 11,10, yıllık yüzde 48,69, üretici fiyatları aylık yüzde 10,45, yıllık yüzde 93,53 artış göstermişti. Şubat'ta yıllık çekirdek enflasyon yüzde 44,05 oldu. Peki, Memur ve memur emeklisine zam farkı çıktı mı? Memur maaşı enflasyon farkı ne oldu?

MEMUR MAAŞI ENFLASYON FARKI NE OLDU?

Enflasyon Ocak ayında yüzde 4,81 çıktı. Memurlar için ikinci aydan yüzde 8,94 enflasyon farkı oluştu.

Memur ve memur emeklileri için 2022 yılı ilk altı aylık zam oranı son yapılan düzenleme ile %7,5'e yükseltilmişti. En düşük toplu sözleşme zammını alan memurlar için yılın ikinci ayı olan şubat ayından itibaren enflasyon farkı oldu.

Memur ve memur emeklileri ise Ocak ayında toplu sözleşme zammı olarak yüzde 7,5 zam aldı. Enflasyon Ocak ayında yüzde 11,10, Şubat ayında da yüzde 4,81 çıktı. Memurlar için ikinci aydan yüzde 8,94 enflasyon farkı oluştu.

Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında açıklanacak rakamlarla beraber memurların alacağı enflasyon farkı da netleşmiş olacak. Memurlar 2021'in 2. yarısında yüzde 22,47 enflasyon farkı almıştı.