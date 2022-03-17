Memur maaşları ve emekli aylıklarına zam geliyor! Tarih verildi! Tek tek hesaplandı

Milyonlarca memur ve emekliyi ilgilendiren 3600 ek gösterge çalışmalarıyla ilgili ikinci toplantı yapıldı. Ek gösterge düzenlemesi her ne kadar öğretmen, polis, hemşire ve din görevlileri için gündeme geldi ise de bu mesleklerle sınırlı kalmayacak. Ek gösterge sisteminde baştan sona değişiklik yapılacak.

Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre; uzun süredir gündemde olan ek gösterge konusunda bu yıl somut adım atılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, öğretmen, polis, hemşire, din görevlisi ve idarecilerin ek göstergesinin artırılacağını 2018 yılında açıkladı. Ancak, geçen yıla kadar somut adım atılamadı. Ağustos ayındaki kamu görevlileri toplu sözleşme görüşmelerinde alınan kararın ardından süreç hızlandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin başkanlığında 16 Şubat’ta yapılan ilk toplantının ardından dün de ikinci toplantı yapıldı. Üçüncü toplantı ise 10 Mayıs’ta planlanıyor. Bakan Bilgin daha önce yaptığı açıklamada, çalışmaların tamamlanmasının ardından hazırlanacak yasa teklifinin mayıs – haziran ayında TBMM’ye sunulmasını hedeflediklerini belirtti. Uygulamanın ise 2023 yılından itibaren hayata geçirilmesi bekleniyor.

MEMURSEN, teknik düzeyde gerçekleştirilen dünkü toplantıda, ek gösterge düzenlemesinin bütün kamu görevlilerini kapsamasını ve tazminat yansıtma oranlarına ilişkin adaletsizliğin giderilmesini istedi. MEMURSEN Genel Başkanı Ali Yalçın, genel idari hizmetler, ek göstergesiz memurlar, avukatlar ve teknik hizmetler sınıfı dahil olmak üzere bütün kamu görevlilerini kapsayacak şekilde ek göstergenin artırılmasını istediklerini söyledi.

En yüksek devlet memuru aylığı üzerinden hesaplanan tazminat yansıtma oranı, ek göstergeye bağlı olarak değişiyor. Tazminat yansıtma oranı artırılanların emekli aylıkları da artacak. Tazminat yansıtma oranında yapılacak olası değişiklik, ek göstergenin yükseltilmesi kadar önem taşıyor.

DENGELER DEĞİŞECEK

Ek gösterge konusu her ne kadar öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerinin ek göstergesinin 3600’e yükseltilmesi ile gündeme geldi ise de dengeler değişeceği için yapılacak düzenlemeler sadece bu kesimle sınırlı kalmayacak. Bakanlıkların Ankara, İstanbul ve İzmir il müdürleri 3600 ek göstergeye, diğer il müdürleri 3000 ek göstergeye tabi bulunuyor. Öğretmen ve hemşirelerin ek göstergesi 3600’e çıkartıldığında üç büyük kent dışındaki il müdürlerini geçecekleri için tüm il müdürlerinin ek göstergesi de yükseltilecek. Benzer durum polis ve din görevlileri için de söz konusu. Halen birinci sınıf emniyet müdürleri ve il müftüleri 3600, diğer emniyet müdürleri ve il müftü yardımcıları ile ilçe müftüleri ise 3000 ek göstergeye tabi bulunuyor.

Genel müdür yardımcıları ve daire başkanlarına 3600 ek gösterge uygulanıyor. Uzman tabip ve mühendisler 3600, avukatlar 3000 ek göstergeye tabi. Hiyerarşik yapı gözetilerek aşağıdan yukarıya doğru tüm ek göstergeler gözden geçirilecek.

EMEKLİ AYLIĞI VE İKRAMİYELERİ ARTACAK

Halen 4 yıllık fakülte mezunu öğretmen ve polisler ile dini yükseköğrenim mezunu imam – hatipler 3000 ek göstergeye, hemşireler ise 2200 ek göstergeye tabiler. Otuz yıl hizmeti bulunanlardan ek göstergesi 3000 olanlar şu an 5 bin 592 TL, ek göstergesi 2200 olanlar ise 5 bin 435 TL emekli aylığı alıyorlar. Hepsi 3600 ek göstergeye çıkartıldığında emekli aylıkları 6 bin 826 TL’ye yükselecek.

Otuz yıllık hizmeti bulunanlardan söz konusu meslek mensuplarının emekli ikramiyesi ise halen sırasıyla 202 bin ve 196 bin lira düzeyinde bulunuyor. 3600 ek gösterge bugün yürürlüğe girmiş olsa emekli ikramiyeleri 246 bin liraya çıkacak. Tazminat yansıtma oranlarının artırılması halinde bu rakamlar daha da artacak.

MAAŞ 1.250 TL YÜKSELECEK

Müfettişler, uzmanlar, şube müdürleri başta olmak üzere kariyer meslekleri, idari kadrolara yönelik düzenleme yapılacak. Yerel yönetimler, üniversitelerdeki yöneticilerin de ek göstergeleri yükselecek. Mevcut sistemde 4 yıllık üniversite mezunu öğretmen, polis 3000, hemşireler de 2200 ek göstergeye tabi bulunuyor. Hizmet süresi 25 yıl olan bir öğretmenin emekli aylığı yaklaşık 1.250 lira, ikramiyesi de 30 bin liranın üzerinde artacak. 2008 öncesi işe başlayıp 30 yıl hizmeti olan memurların tazminata yansıtma oranı yüzde 85'ten yüzde 145'e çıkacak.





MAYIS'TA MECLİS'E GELECEK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, daha önce yaptığı açıklamada, 3600 ek gösterge düzenlemesinin mayıs ayında Meclis gündemine geleceğini duyurmuştu. Bilgin, Komisyonun nihai kararı birkaç toplantı içinde vereceğini belirterek, Türkiye için beklentileri karşılayacak bir soruncun ortaya çıkacağını söylemişti.

EK GÖSTERGE NEDİR?

Yapılan çalışmaların odak noktasında emekliler var. Unvan, sınıf, hizmet ve derecelere göre farklılık gösteren ek gösterge, bir başka adıyla da katsayı, devlet memurlarının çalışırken ki maaşlarının, emekli ikramiyelerinin ve emekli maaşlarının hesaplanmasında uygulanan bir hesaplama yöntemi. Emeklilik maaşı ve ikramiyesi bu hesaba göre yapılıyor.

EK GÖSTERGE NEDEN ÖNEMLİ

Ek gösterge arttıkça maaş da artıyor. Göstergesi 3600 olan bir memur, 2500 olana göre daha fazla emekli ikramiyesi ve emekli maaşı alıyor. Yüksekokul bitiren, sınava giren ve yeterlilik sınavına göre atanan memurların ek göstergeleri 3600’a kadar çıkabiliyor. Maaşları, emeklilik ikramiyeleri ve emekli maaşları da artıyor. Ayrıca bu şartlardaki memurların en düşük ek göstergesi öğretmen ve polislerden çok daha yüksek oluyor.

LİSTEDE KİMLER VAR?

Mesleğe yarışma ve yeterlik sınavıyla girilen 657 sayılı Devlet Memurları kanunun 1 sayılı ek gösterge cetvelinde yer alan kariyer uzmanlıkların ek göstergeleri de yeniden düzenlenecek.

İşte bu uzmanlıklar: En az üç yıl süreli yükseköğrenim veren fakülte ve yüksekokulları bitirerek mesleğe özel yarışma sınavı ile giren ve belirli süreli meslek içi eğitimden sonra özel bir yeterlik sınavı sonunda (veya yüksek öğrenimli olup, özel kanunların öngördüğü şartları taşıyanlardan en az sekiz yıl mesleki görev yaptıktan sonra yine bu kanunların öngördüğü usule göre seçilerek) atanan Başbakanlık, Bakanlık, Müsteşarlık, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Bağımsız Genel Müdürlük ve Büyük Şehir Belediyesiyle Büyük Şehir Belediye sınırları içindeki ilçe Belediyeleri Müfettişleri,

Başbakanlık Uzmanları, Adalet Uzmanları, Millî Savunma Uzmanları, İçişleri Uzmanları, Dışişleri Uzmanları, Çalışma Uzmanları, Yurt Dışı İşçi Hizmetleri Uzmanları, İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları, Enerji ve Tabii Kaynaklar Uzmanları, Kültür ve Turizm Uzmanları, Aile ve Sosyal Politikalar Uzmanları, Sanayi ve Teknoloji Uzmanları, Çevre ve Şehircilik Uzmanları, Gençlik ve Spor Uzmanları, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Uzmanları, Gümrük ve Ticaret Uzmanları,

İhracatı Geliştirme Uzmanları, Orman ve Su İşleri Uzmanları, Diyanet İşleri Uzmanları, Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanları, Devlet Personel Uzmanları, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Uzmanları, Afet ve Acil Durum Yönetimi Uzmanları, Devlet Gelir Uzmanları, Tapu ve Kadastro Uzmanları, Meteoroloji Uzmanları, Basın ve Enformasyon Uzmanları, Yüksek Kurum Uzmanları,

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Uzmanları, Savunma Sanayii Uzmanları, Vakıf Uzmanları, Marka Uzmanları, Patent Uzmanları, TİKA Uzmanları, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Uzmanları, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Uzmanları, Yazma Eser Uzmanları, İstihdam Uzmanları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim Uzmanları, Bakanlık ve Bağlı Kuruluşların Avrupa Birliği Uzmanları, Yükseköğretim Kurulu Uzmanları, Kalkınma Bakanlığı Planlama Uzmanları, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Uzmanları,

Dışişleri Meslek Memurları ile Konsolosluk ve İhtisas Memurları, Maliye Bakanlığı Vergi Müfettişleri ile Hazine Müsteşarlığı Bankalar Yeminli Murakıpları ve Hazine Kontrolörleri, Hazine Uzmanları Sigorta Denetleme Uzmanları ile Aktüerleri, Dış Ticaret Uzmanları, Avrupa Birliği İşleri Uzmanları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş ve İş Güvenliği Müfettişleri ve Bakanlıkların Merkez Teşkilatına dahil Genel Müdürlükleri Kontrolörleri ve İçişleri Bakanlığı Dernekler Denetçileri ile Sosyal Güvenlik Kurumu Müfettişleri, Sosyal Güvenlik Uzmanları,

Ulaştırma ve Haberleşme Uzmanları, Havacılık ve Uzay Teknolojileri Uzmanları, Denizcilik Uzmanları, Sağlık Uzmanları ve Sağlık Denetçileri, Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı Müfettişleri, Türkiye İstatistik Kurumu Uzmanları, Enerji ve Tabii Kaynaklar Denetçileri ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümlerine göre atanan İç Denetçiler, Millî Eğitim Uzmanları, Millî Eğitim Denetçileri ve İl Eğitim Denetmenleri, Aile ve Sosyal Politikalar Denetçileri, Maliye Uzmanları

DENETMELERE YENİ EK GÖSTERGE

Ürün Denetmenleri, Gümrük ve Ticaret Denetmenleri, Defterdarlık Uzmanları ve Gelir uzmanları Mali Hizmetler uzmanlarının ek göstergeleri yeniden masaya yatırılacak . 2200 olan ek göstergeleri yükseltilecek.

AVUKATLAR KAPSAMDA

Avukatlık hizmetleri sınıfında yer alan avukatlarında ek göstergeleri yükseltilecek

BU UNVANLARA YENİ EK GÖSTERGE

Hukuk Müşaviri, Bakanlık Özel Kalem Müdürü, Genel Müdürlük ve Başkanlık Daire Başkanı, Millî Eğitim Bakanlığı Grup Başkanı, Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri, Başbakanlık Merkez Teşkilatında Araştırmacı, Dışişleri Bakanlığı Özel Müşaviri, Savunma Sekreteri, Bütçe Dairesi Başkanı Saymanlık Müdürü, Bakanlık İl Müdürü, Askeri Defterdar, Muhasebe Müdürü, Muvazzaf Uzlaşma Komisyonu Başkanı,

Milli Emlak Müdürü, Cezaevi Müdürü, Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü, İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürü, Bayındırlık ve İskan Müdürü, İstanbul Atatürk Kültür Merkezi Müdürü, Müze Müdürü (İstanbul Topkapı), Okul Müdürü (Unvanlılar dahil), Maliye Kursu Müdürü, Muhakemat Müdürü, Hastane Müdürü, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Enstitüsü Müdürü, Gemi Sürvey Kurulu Başkanı, İstanbul .Validebağ Sanatoryum ve Öğr. Hst. Başk., Sivil Savunma Koleji Müdürü, Defterdar Yardımcısı, Ekonomi Bakanlığı Bölge Müdür Yardımcısı ve Serbest Bölge Müdür Yardımcısı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Bölge Müdür Yardımcısı, Mal Müdürü, Emlak Müdürü (Maliye Bakanlığı), Müze Başkanı (Kültür ve Turizm Bakanlığı) kadrolarında görev yapanların 3000 olan göstergeleri yükseltilecek

YARGI KURULUŞLARI VE YÜKSEK ÖĞRETİM KURUMUNDA EK GÖSTERGESİ 3600 OLACAK UNVANLAR:

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Denetleme Kurul Üyesi, Başhukuk Müşaviri, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Başkanlık Müşavirleri ile Basın Müşaviri, Hukuk Müşaviri, İstatistik Müşaviri, Daire Başkanı, Gelir İdaresi Grup Başkanı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Grup Başkanı ve Müşaviri, Hazine Saymanı, Genel Sekreter, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi Başkan Yardımcısı, R.S.Hıfzıssıhha Merkezi Başkanı, Bölge Müdürü, Bölge Müdür Yardımcısı, İl Müdürü, Afet ve Acil Durum Eğitim Merkezi Müdürü, Türkiye İstatistik Kurumunda Müdür, Diyanet İşleri Başkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri,

Diyanet İşleri Başkanlığı Özel Kalem Müdürü, Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Merkezi Müdürü, İl Müftü Yardımcısı, İlçe Müftüsü, Sosyal Sigortalar Kurumu Sigorta İl Müdürü, Sosyal Sigortalar Kurumu Sigorta Müdürü, Sosyal Sigortalar Kurumu Sağlık İşleri İl Müdürü, Sosyal Sigortalar Kurumu Hastane Müdürü, Savunma Sekreteri, Tapu ve Kadastro Eğitim Müdürü,Yüksek Fen Kurulu Başkanı, Tetkik Kurulu Başkanı, Fen ve Tetkik Kurulu Başkanı, Araştırma Geliştirme Kurulu Başkanı, Tetkik ve İstişare Kurulu Başkanı, Devlet Opera ve Balesi Müdürü, Üniversite Genel Sekreter Yardımcısı, A.O.Ç. Müdür Yardımcısı,

Araştırma ve Teknik Eğitim Merkezi Başkanı, S.S.K. Sağlık Meslek Lisesi Müdürü, Yurt Müdürü, Tapu Müdürü, Kadastro Müdürü, Kambiyo Müdürü, Borsa Komiseri, Üniversite Hastaneleri Başmüdürü, Nükleer Araştırma Eğitim Merkezi Müd, Bölge Başmüdürü, Gelir İdaresi Grup Müdürü, Vergi Dairesi Müdürü,Bölge İstihbarat Müdürü, Bölge İnşaat Müdürü, Kandilli Rasathanesi Müdürü, Başmüdür, Güneydoğu Anadolu Fosfatları Grup Bşk, Müessese Müdürü, İşletme Müdürü, Fabrika Müdürü, Kombina Müdürü, Üniversitelerarası Kurul Genel Sekreter Yard. Fakülte Sekreteri, Şirket Müdürü, Enstitü Müdürü, Tesis Müdürü, Kırıkkale Yardımcı Tesisler Müdürü,

HANGİ DEĞİŞİKLİKLER OLACAK?

İşte taslaktaki yeniliklerden bazıları şunlar:*Ek göstergesi olmayan Yardımcı Hizmetler Sınıfında görev yapan kamu personeli için eğitim durumu da dikkate alınarak ek gösterge rakamı belirlenecek.

*Şube Müdürü" unvanlı kadronun ek gösterge rakamının sorumluluk düzeyi ve hiyerarşik konumu da dikkate alınarak 3600'e yükseltilmesi amaçlanıyor.

*Kamuda genel müdür yardımcısı olarak görev yapan personelin ek göstergesi 5300 veya 6400'e kadar çıkacak. Burada kesin rakam çalışmalar sonunda belirlenecek.

*Bakanlık Daire Başkanlarının ek göstergesinin 4800 olması öngörülüyor.*Üniversite genel sekreterleri, genel sekreter yardımcıları ve üniversite daire Başkanlarının ek göstergeleri de yükseliyor

BELEDİYE ÇALIŞANLARI KAPSAMDA

*Mahalli İdareler ile Bağlı ve ilgili Kuruluşlarda Büyükşehir Belediye Teftiş Kurulu Müdürü, Büyükşehir Belediye Genel Sekreter Yardımcısı, Teftiş Kurulu Başkanı, Genel Müdür Yardımcıları ve Daire Başkanlarının ek göstergeleri de yükselecek

*Mesleğe özel yarışma sınavı ile giren ve belirli süreli meslek içi eğitimden sonra özel bir yeterlik sınavı sonunda atanan kariyer kadrolarda görev yapanlarında ek göstergesi artacak. Böylece müfettiş, denetçi ve kaymakamların ek göstergeleri artmış olacak.

*İl İdare Kurulu üyesi Bakanlık İl Müdürleri ile Ankara, İstanbul ve İzmir illerindeki diğer Bakanlık İl Müdürleri, Bakanlık Bölge Müdürleri ve bölge müdür yardımcılarının ek göstergeleri düzenlenecek.