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GündemSarıyer'de korku dolu anlar... Şişme botla denize açılan çocuklar yürekleri ağza getirdi
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Sarıyer'de korku dolu anlar... Şişme botla denize açılan çocuklar yürekleri ağza getirdi

04.06.2025 - 10:04Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Serap TÜRKOĞLU / İSTANBUL,(DHA)-

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Sarıyer'de şişme botla denize açılan ve geri dönemeyen 2 çocuk, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından bulundu. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, dün 19.30 sıralarında Sarıyer sahilinde yaşandı. İki çocuğun şişme botla denizde ilerlediği fark edildi. Uzun süre denizde kürek çeken çocukları görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Çocukların botla ilerlediği anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntülerde, şişme botla çocukların denizde açıldıkları anlar yer aldı. Bu sırada oradan geçen bir tur teknesinin oluşturduğu dalgalar nedeniyle çocukların botta güçlükle durdukları görüldü.

ÇOCUKLARI SAHİL GÜVENLİK EKİBİ BULDU

Kıyıdan uzaklaşan çocukları kurtarmak için Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti. Havanın kararmasıyla kıyıya ulaşması zorlaşan çocuklar, ekipler tarafından kurtarıldı. Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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