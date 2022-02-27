Maaşlara zam geliyor, Memur, işçi ve emekli hepsini kapsıyor, detaylar belli oldu, bayram ikramiyesi ve...

Milyonlarca çalışan bekliyor. Açıklamalar art arda geliyor. Maaş zamları, ek gösterge, sözleşmeli kadrosu, EYT sırayla çözülüyor. Detaylar netleşiyor.

Çalışma hayatını ilgilendiren ve milyonlarca vatandaşı ilgilendiren 5 önemli konuda sona yaklaşılıyor. Aralık ayında başlatılan süreç yaz aylarında tamamlanmış olacak. Böylece çözüm bekleyen tüm konular sonuca ulaşmış olacak. Son olarak Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili çalışma kamuoyu ile paylaşılacak.

Milyonlarca sigortalının yakından takip ettiği Emeklilikte yaşa Takılanlar (EYT), 3600 ek gösterge ve sözleşmelilere kadro çalışmaları ile memur ve emeklilerin merak ettiği Temmuz zammıyla ilgili konular belli bir süreç dahilinde çözüme kavuşturuluyor. Sorularımızı cevaplandıran AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu tüm konuların çalışıldığını ve gelinen noktaları anlattı. Yeni Asır'dan Faruk Erdem yazdı. İşte milyonların beklediği düzenlemelerin detayları...

5 KONU GÜNDEMDE

Geçtiğimiz günlerde Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) temsilcileriyle bir görüşme gerçekleştiren AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu yaptığı açıklamada çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

EYT başta olmak üzere birçok konunun gündemlerinde olduğunu belirten Akbaşoğlu, "Çalışma Bakanlığımız ile birlikte tüm konuları çalışıyoruz" dedi.

2022 yılı ile birlikte konuların bir süreç içinde ele alındığını anlatan Akbaşoğlu bu noktada 5 adımlı çalışma olduğunu ve bunların sırasıyla çözüldüğünü söyledi.

İşte bu 5 adımlı çalışma:

2022 yılı için asgari ücretin belirlenmesi: Aralık ayında yapılan toplantılar sonunda 2022 yılı için asgari ücret brüt 5004 lira net 4.253 lira olarak belirlendi. Yüzde 50 zam yapılmış oldu.

Emekli ve memura ek zam: Ocak ayında enflasyon rakamlarının açıklanmasından sonra memurların ve emeklilerin zamları da ortaya çıktı. Bununla birlikte memur ve memur emeklilerine 2.5 puanlık daha ek zam yapılarak toplam zam oranı yüzde 31'e çıkartıldı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin enflasyon zammıyla birlikte taban maaşları 1.500 TL'den 2.500 TL'ye yükseltildi. Temmuz ayında tüm emekliler ve memurlar için yeni bir maaş artışı yapılacak. Böylece yıllık artışlar enflasyon rakamlarının üzerinde olacak. Ayrıca tüm emeklilere Ramazan ve Kurban bayramlarında ikramiye ödemesi de yapılacak.

3600 ek gösterge Mayıs'ta tamam: Memurları ilgilendiren 3.600 ek gösterge çalışmaları da 2022 yılı ile birlikte başladı. Teknik çalışmaların ardından paydaşlarla ilk toplantı gerçekleştirildi Memur-Sen ve 11 sendika başkanının katıldığı toplantıda talepler değerlendirildi.

İkinci toplantının 16 Mart'ta yapılması bekleniyor. Bu çalışmaların bitmesinin ardından söz konusu çalışmanın Mayıs ayı ile birlikte Meclis gündemine gelmesi planlanıyor.

Sözleşmeliye yeni haklar: Ağustos ayında toplu sözleşme metnine giren diğer bir konu da sözleşmelilere yeni haklar verilmesi oldu. Bu konuda 3.600 ek gösterge çalışmasıyla birlikte yürütülüp sonrasında çözüme kavuşturulacak.

Bu çalışmaların ardından EYT konusundaki gelişmeler de değerlendirilerek kamuoyu ile paylaşılacak. Bu konuda yapılacak teknik çalışmalar da neticelendirilmiş olacak.

AÇIKLAMA YAPILACAK

Söz konusu 5 konunun sırayla çözüme kavuşturulduğunu belirten Akbaşoğlu şu bilgileri verdi: "Aralık ayı ile birlikte yeni asgari ücret belirlendi. Ardından emekliler ve memurların zam oranlarıyla ilgili konu çözüme kavuşturuldu ek zamlarla ilgili yasal düzenleme Meclis'ten geçti. Şu anda yine milyonlarca memuru ilgilendiren 3600 ek gösterge çalışması devam ediyor, bununla ilgili müzakereler sürüyor sonuçta bu da yasa teklifi olarak Meclis'e gelecek ve yasalaşacak. Ardından belediyeler dahil olmak üzere tüm sözleşmeli kamu çalışanlarıyla ilgili konu ele alınıp çözüme kavuşturulacak. Bunların ardından da EYT konusu ile ilgili çalışmalar neticelendirilecek.

Bu kendi sırası içinde aynen çalışma programımız devam etmektedir. Ne demişsek onu gerçekleştiriyoruz. 2022 yılı içinde EYT'li kardeşlerimizin konusunu da masaya yatırıp geniş bir katılımcı demokrasi ve ilgili yetkili kurulların da kanaatlerini alarak, konuyu inşallah neticelendireceğimizi ifade etmek isterim Toplumumuzun sorunu bizim sorunumuzdur.

Bu konuları da sadece AK Parti ve Cumhur İttifakı çözer."

KONUŞULAN KONULAR

EYT temsilcileri olarak 9 kişilik bir heyetin hem kendisiyle hem de MHP Grup Başkanvekili ile görüştüğünü söyleyen Akbaşoğlu bu konuyla ilgili de şu bilgileri verdi:

"Arkadaşlarımız bize taleplerini ifade ettiler. Meclis'te bir komisyon kurulacağı yolunda haberler çıktı böyle bir durum söz konusu değil. Bu konu dediğimiz süreç içinde masaya yatırılacak. Zaten bu konu teknik bir konu ve Çalışma Bakanlığı'nın yapacağı çalışmalarla kapsamı ortaya çıkartılacak. Bir etki analizi yapılacak. Paydaşlarla müzakereler içerisinde çalışması yapılacak. 2022 yılı içinde bu çalışmalarla ilgili kamuoyuna net bir ifadeyle Çalışma Bakanımızla birlikte açıklama yapacağız" dedi.