EKPSS 2022 tercih sonuçları! EKPSS yerleştirme sonuçları açıklandı mı, EKPSS sonuçları sorgulama linki?

EKPSS 2022 tercih sonuçları merakla bekleniyordu. EKPSS tercih sonuçları açıklandı. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada “05 - 14 Ocak 2022 tarihleri arasında yayımlanan 2022-EKPSS/Kura İle Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Tercih Kılavuzunda belirtilen kurallara göre Kılavuzda yer alan kamu kurum ve kuruluşlarının ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyi kadrolarına, engelli kamu personeli yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.” İfadeleri kullanıldı. İşte EKPSS sonuçları sorgulama linki…

EKPSS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 17 Şubat 2022 tarihinde saat 12.45’ten itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebileceklerdir.

EKPSS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI