°
Şehir seçiniz
    BİST2.039-0.12EURO15.510.20USD13.630.26ALTIN827.661.12
    CANLI BORSA

    ÇALIŞMA HAYATI

    GAZETE VATAN ANA SAYFA
    Geri Dön
    MemurEKPSS 2022 tercih sonuçları! EKPSS yerleştirme sonuçları açıklandı mı, EKPSS sonuçları sorgulama linki?
    HaberlerMemur Haberleri EKPSS 2022 tercih sonuçları! EKPSS yerleştirme sonuçları açıklandı mı, EKPSS sonuçları sorgulama linki?
    ABONE OL

    EKPSS 2022 tercih sonuçları! EKPSS yerleştirme sonuçları açıklandı mı, EKPSS sonuçları sorgulama linki?

    EKPSS tercih sonuçları açıklandı mı, sorusunun yanıtı belli oldu. 2022-EKPSS/Kura ile Engelli Kamu Personeli Yerleştirme sonuçları açıklandı. İşte EKPSS 2022 tercih sonuçları sorgulama…

    17.02.2022 - 13:01 |
    EKPSS 2022 tercih sonuçları! EKPSS yerleştirme sonuçları açıklandı mı, EKPSS sonuçları sorgulama linki?

    EKPSS 2022 tercih sonuçları merakla bekleniyordu. EKPSS tercih sonuçları açıklandı. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada “05 - 14 Ocak 2022 tarihleri arasında yayımlanan 2022-EKPSS/Kura İle Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Tercih Kılavuzunda belirtilen kurallara göre Kılavuzda yer alan kamu kurum ve kuruluşlarının ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyi kadrolarına, engelli kamu personeli yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.” İfadeleri kullanıldı. İşte EKPSS sonuçları sorgulama linki…

    EKPSS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI

    Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 17 Şubat 2022 tarihinde saat 12.45’ten itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebileceklerdir.

    EKPSS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

     

    GÜNCEL HABERLER

    DİSKİ, su tüketim bedelindeki KDV oranını yüzde 1'e düşürdü

    DİSKİ, su tüketim bedelindeki KDV oranını yüzde 1'e düşürdü

    Bakan Karaismailoğlu, Bulgar mevkidaşı tarafından tampon bölgede karşılandı

    Bakan Karaismailoğlu, Bulgar mevkidaşı tarafından tampon bölgede karşılandı

    İletişim Başkanı Altun: Türkiye, NATO'nun jeopolitik geleceğinin merkezindeki bir ülkedir

    İletişim Başkanı Altun: Türkiye, NATO'nun jeopolitik geleceğinin merkezindeki bir ülkedir

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    EKPSS 2022 tercih sonuçları! EKPSS yerleştirme sonuçları açıklandı mı, EKPSS sonuçları sorgulama linki?

    EKPSS 2022 tercih sonuçları! EKPSS yerleştirme sonuçları açıklandı mı, EKPSS sonuçları sorgulama linki?

    Sıradaki Haber
    DİSKİ, su tüketim bedelindeki KDV oranını yüzde 1'e düşürdü

    DİSKİ, su tüketim bedelindeki KDV oranını yüzde 1'e düşürdü

    Sıradaki Haber
    Bakan Karaismailoğlu, Bulgar mevkidaşı tarafından tampon bölgede karşılandı

    Bakan Karaismailoğlu, Bulgar mevkidaşı tarafından tampon bölgede karşılandı

    Sıradaki Haber
    Katolik rahibin tüm vaftizleri yanlış kullandığı bir kelime nedeniyle geçersiz sayıldı

    Katolik rahibin tüm vaftizleri yanlış kullandığı bir kelime nedeniyle geçersiz sayıldı

    Sıradaki Haber