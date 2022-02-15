Milyonların gözü kulağı 3600 ek gösterge ile ilgili açıklamalardaydı! Ve belli oldu. Hükümet, Memur-Sen ile ilk toplantısını yapacak. 3600 ek gösterge ile ilgili çalışmaların değerlendirileceği toplantıda Memur-Sen’in görüşlerinin alınması bekleniyor. Peki, 3600 ek gösterge toplantısı ne zaman? 3600 ek göstergede son durum ne? 3600 ek gösterge nedir? 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 Ek gösterge kimleri kapsıyor? İşte detaylar…

3600 EK GÖSTERGE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Yüz binlerce kamu çalışanı ilgilendiren 3600 ek gösterge ile ilgili çalışmalara hız verildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının bir süredir Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı koordinasyonunda yürüttüğü düzenleme, şekillenmeye başladı. Memur maaşlarına, emekli aylıklarına ve emekli ikramiyelerine etki edecek düzenlemenin görüşüleceği ilk değerlendirme toplantısı yarın (16 Şubat) yapılacak.

3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN ÇIKACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in başkanlığında ve Bakanlığın ev sahipliğindeki toplantıya, Memur-Sen yönetiminin yanı sıra Hazine ve Maliye Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü yetkilileri katılacak.

3600 ek gösterge düzenlemesine dair sunumunun yapılacağı toplantıda, Memur-Sen'in görüşlerinin de alınması bekleniyor.

3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN ÇIKACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, daha önce yaptığı açıklamada, 3600 ek gösterge düzenlemesinin mayıs ayında Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine geleceğini söylemişti.

3600 EK GÖSTERGE NEDİR?

Ek gösterge devlet memurlarının maaş ve emekli aylığının hesaplanmasında kullanılan bir yöntemdir. Ek gösterge rakamları memurun unvanına, hizmet sınıfına ve derecesine göre farklılık gösterir ve maaşı doğrudan etkiler. Ek gösterge ne kadar yüksek olursa maaş ve emekli maaşı da aynı orantıda yüksek olmaktadır.

3600 EK GÖSTERGE KİMLERİ KAPSIYOR?

3600 ek gösterge, dört meslek grubunu polis, öğretmen, din görevlisi ve hemşireleri kapsıyor. Böylece 2200 ve 3000 olan ek gösterge, 3600'e çıkacak.

Düzenleme, meslek gruplarına göre farklılık göstermeyecek, bu meslekleri kapsayan tek bir düzenleme yapılarak, ek gösterge yükseltilecek. Böylece memurların ek gösterge cetveli yeniden belirlenecek.

Bu da hem görev ücretine hem de emekli maaşına olumlu yansıyacak. Ayrıca yeni gösterge ile kamuda yükselmenin önü de açılmış olacak.

3600 EK GÖSTERGENİN MAAŞA ETKİSİ NEDİR?

Memuriyette 30 hizmet yılını dolduran ve 1. derecenin 4. kademesine ulaşmış olan yükseköğretim mezunu personel arasında ek göstergeden yararlanmayan ya da ek göstergesi 3600'dan düşük olanların ek gösterge rakamlarının 3600 olarak belirlenmesi durumunda aylık ücretlerinde ve emekliliğe ilişkin haklarında değişiklik yaratıyor.

Ek gösterge memurların, aylık ücretlerinin, emekli aylıklarının ve emekli ikramiyelerinde belirleyici unsurlardan biridir. Memurların maaş hesabında kullanılan ölçütlerden birisi olan ek göstergedeki artış mevcut maaşları artırmakla birlikte asıl etkiyi emeklilik ikramiyesine ve emekli maaşına yapıyor.