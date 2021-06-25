Kümülatif vergi matrahı nedir, nereden alınır? Kümülatif vergi matrahı nasıl hesaplanır?

Bilindiği gibi çeşitli vergi türleri bulunmaktadır. Vergilerin hesaplanması ya da işlenmesinde birtakım değişiklikler de olabilmektedir. Kümülatif vergi matrahı, sigortalı olarak bir işyerinde çalışan bir işçinin kazancının brüt şekilde hesaplanmasından sonra işsizlik sigortası ile genel sağlık sigortasının düşürülmesinden sonra geriye kalan ücretin aylık olarak düzenli bir şekilde toplanması şeklinde yapılmaktadır.

KÜMÜLATİF VERGİ MATRAHI NEDİR, NEREDEN ALINIR?

Kümülatif vergi matrahı, bir iş yerinde çalışan işçinin hangi gelir vergisine dahil olduğunun belirlenmesin ve elde ettiği gelirden ne kadar gelir vergisi kesileceğinin belirlenmesi ile alakalı olan bir vergi çeşididir.

İşverenlerin aylık olarak çalıştırdığı işçiler için kümülatif vergi ödemesi gerekmektedir. Bununla birlikte kümülatif vergi matrahı işçilerin hangi gelir vergisine dahil olduklarının belirlenmesi için de kullanılmaktadır. Kümülatif vergi ücretten hangi oranlar dahilinde vergi kesileceğinin belirlenmesi için de son derece önemlidir.

Kümülatif vergi matrahının iyi bir şekilde belirlenmesi ve doğru olarak hesaplanması gerekmektedir. Bu verginin doğru olarak hesaplanmasının sorumluluğu işverene aittir. Hem işçinin hem de işverenin kümülatif vergi matrahı ile ilgili bilgi sahibi olması gerekmektedir.

KÜMÜLATİF VERGİ MATRAHI NASIL HESAPLANIR?

Kümülatif vergi matrahı hem işçi hem de işveren tarafından son derece önemlidir. Bu nedenle iyi bir şekilde hesaplanması gerekmektedir. Kümülatif vergi matrahının hesaplanmasında işçinin brüt ücreti dikkate alınmalıdır. Bunun yanında GSS ile işsizlik sigorta payının da ücretten düşürülmesi son derece önemlidir.

Hesaplamaların yapılmasının ardından kesintilerin de çıkarılmasının ardından elde edilen miktar işçinin genel vergi matrahı olarak ifade edilmektedir. Bununla birlikte aylık olarak eklenen vergi matrahı da işçinin kümülatif vergi matrahını meydana getirmektedir.

Kümülatif vergi matrahı genellikle işe alımlarda alınır. Günümüzde çoğu şirket çalışanlarından bu vergi matrahını istemektedir. Kümülatif vergi matrahı kişilerin çalıştığı eski yerlerden alınır.

Eğer bir kişi bir yıl içerisinde farklı yerlerde çalışmış ise son çalıştığı iş yerinden kümülatif vergi matrahı belgesi alması gerekmektedir. Bu vergi Ocak ayından başlayarak yıl sonuna kadar her ay hesaplanmaktadır. Kümülatif vergi matrahı yeni yıl ile sıfırlanır ve tekrardan hesaplanır.

Kümülatif vergi matrahı işveren tarafından her işçi içim ayrı ayrı hesaplanır. Bu verginin ödenmesi zorunludur. Bu nedenle bu vergi matrahının hem işçi hem de işveren tarafından iyi bir şekilde anlaşılması son derece önemlidir.

Bir yıl içerisinde her ay kümülatif vergi matrahının doğru bir şekilde hesaplanması gerekmektedir. İşsizlik sigortası ile genel sağlık sigortasının çıkarılmasının ardından elde edilen miktar çalışanın maaşını belirlemektedir. Bir kimse yeni bir işe başlayacaksa bir önce çalıştığı yerden kümülatif vergi matrahı alabilir. Bu nedenle hem işçinin hem de işverenin haklarını bilmesi son derece önemlidir. Çoğu şirket günümüzde kümülatif vergi matrahı yazısı istememektedir. Ancak yeni bir işe girecekseniz ve sizden kümülatif vergi matrahı istendiyse eski çalıştığınız yerden bu belgeyi temin edebilirsiniz.