Kaymakam nasıl olunur, şartları nelerdir? Kimler kaymakam olamaz?

Son zamanlarda pek çok kişinin kariyer hedefi kaymakam olabilmektir. Kaymakam olmak isteyen adayların kesinlikle başvuru şartlarını taşıması gerekir. Bu şartlar arasında en önemli kriterlerden birisi ise, gerekli eğitimi almaktır. Son aşamalarda ise, tez hazırlanması istenir. Ama kaymakam olabilmek için tüm bunların yanında girilmesi gereken mülakat, sınav ve bunların sonucunda alınan puanlarda çok önemlidir.

KAYMAKAM NASIL OLUNUR?

Kaymakamlar, ilçelerin en büyük mülki ve idari amirleri olarak bilinir. Günümüzde pek çok gencin hayalini kurduğu kariyer mesleği olan kaymakamlık, ilçe hakkındaki pek çok farklı konudan sorumludur. Kaymakam olabilmek için öncelikle 4 yıllık lisans mezunu olmak gerekir. Ama sadece bu kriterler yeterli değildir. Aynı zamanda belirlenmiş bazı lisans bölümlerinden mezun olma gerekliliği de vardır. Kaymakam olmak isteyen kişilerin şu bölümlerden mezun olması gerekir;

- İktisat,

- Hukuk,

- Siyasal bilgiler,

- İşletme,

- İktisadi ve İdari Bilimler fakülteleri,

Bu bölümlerden mezun olan kişiler kaymakam olabilmek için başvuru yapabilir. Bu bölümlerin dışında kalan herhangi bir alandan mezun olan kişiler ise, kaymakamlık başvuru hakkına sahip olamaz. Başvuru süreci ile birlikte gerekli şartlar yerine getirildikten sonra, sınavı kazanan kişiler Valilik emrine atanır. Üniversitelerin ilgili bölümlerden mezun olan kişiler, kaymakamlık için özel olarak hazırlanan sınavlara girmesi gerekir. Bu sınavdan adayların en az 70 puan alması gerekir.

KAYMAKAM OLMA ŞARTLARI NELERDİR?

- Kaymakam olmak için öncelikle bazı şartları taşımak gerekir. Bunlar ise;

- Kaymakamlık sınavına girecek adayların 35 yaşın altında olması gerekir.

- Aynı zamanda üniversitelerin Kamu yönetimi, Hukuk, İşletme, İktisat, Siyasi Bilimler bölümlerinin birinden mezun olma şartı yer alır.

- Kaymakamlık için düzenlenecek olan sınavdan en az 70 puan alma şartı yer alır.

- Bu sınavın başarı ile geçilmesi ile birlikte 4 farklı mülakat sınavı bulunur.

- Yapılan 4 mülakat üzerinden iyi sonuçlar alarak Kaymakam olma yolunda önemli bir adım atabilirsiniz.

- Kaymakam olabilmek için askerliğin de önceden yapılmış olması gerekir.

- Kaymakamlık görevini yerine getirmek isteyen herkesin, kurs ve staj sürecini de tamamlaması gerekir.

- Yapılan tüm sınavlardan ve mülakatlardan sonra Kaymakam olmak isteyen kişiler, bu süreci başarı ile geçtikten sonra 3 yıl süre ile staj görürler. Farklı yerlerde gerçekleştirilen bu stajlardan da kesinlikle başarıyla geçmek gerekir.

KİMLER KAYMAKAM OLAMAZ?

Kaymakam olma şartlarını taşımayan üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmayan ve kamu haklarından mahrum olan kişiler kaymakam olamaz. Kaymakam olabilmek için gerekli tüm sınavları ve mülakatları başarı ile geçmek gerekir.