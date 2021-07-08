İş göremezlik raporu nedir, nasıl alınır? İş göremezlik raporu yüzde kaç olmalıdır?

İş göremezlik ödeneğinde, iş kazası istisna kabul edilmektedir. İş kazası olması halinde geriye doğru 90 gün olup olmadığına bakılmamaktadır. Sosyal Güvenlik Kurumları rapor alınan tüm günlerin ödemesini yapmaktadır. Bunun yanında iş kazası geçirmiş olan birinin sağlık aktivasyonlarının yapılması adına 30 günlük prim yatırılması zorunluluğu da bulunmaktadır.

İş Göremezlik Raporu Nedir, Nasıl Alınır?

SGK rapor parası hastalık, gebelik ve iş kazası gibi durumlarda verilmektedir. SGK'lı çalışanların raporlu olması halinde raporlu olduğu süre maaşlarından kesilmektedir. Bu da çalışanın mağduriyet yaşamasına sebep olur. Bu mağduriyetin azalması için SGK tarafından iş göremezlik ödeneği ödenir.

SGK ödeme yaparken çalışanın 1 yıl içerisinde 90 günlük prim yatırıp yatırmadığını kontrol etmektedir. Bu şartları karşılayan çalışanlar raporunun da onaylanması ile SGK ödemelerinin PTT üzerinden alabilir.

Çalışanların bir hastalık nedeni ile çalışamaması, gebelik hali, iş kazası gibi durumlarda uzman doktordan rapor almaları halinde rapor günlerin maaşını SGK ödemektedir. SGK tarafından ödenen bu para iş görememezlik ödemesi ismi ile bilinir.

Raporun 2 gün gibi kısa bir süre olması halinde işveren maaştan herhangi bir kesinti yapmaz. Bu durumda SGK tarafından iş göremez ödeneği de ödenmez. İş göremez ödeneği raporun 3. gününden itibaren ödenmektedir.

Rapor aldıktan sonra bu raporun hızlı bir şekilde işverene iletilmesi gerekmektedir. Bu şekilde e rapor sisteminde tanınan 5 günlük sürenin dışına çıkılmamış olmaktadır.

Rapor alan kişinin bu raporu SGK'ya bildirmesi doğru olacaktır. Bunun yanında hastaneler de yakında bulunan SGK kurumuna bildirim yapabilmektedir.

SGK, öncelikle almış olduğunuz raporu inceler ve onay vermesi halinde ödemenizi PTT'ye yapmaktadır. Ödemeniz yapıldıktan sonra tarafınıza SMS ile bildirilir.

İş Göremezlik Raporu Yüzde Kaç Olmalıdır?

İş göremezlik ödeneği hesaplanırken kişinin 3 aylık brüt geliri ile son 3 aydaki prim günleri ayrı bir şekilde toplanır. Sonrasında toplanan 3 aylık brüt gelir, son 3 aylık prim gününe bölünmelidir. Elde edilen sayı ile raporlu olunan gün sayısı çarpılır. Bu hesaplama yapılırken raporun ilk iki günü hesaba katılmaz. Çünkü iki gün için işveren maaştan herhangi bir kesinti yapmamaktadır.

İş göremezlik ödeneğinde, iş kazası istisna kabul edilmektedir. İş kazası olması halinde geriye doğru 90 gün olup olmadığına bakılmamaktadır. Sosyal Güvenlik Kurumları rapor alınan tüm günlerin ödemesini yapmaktadır. Bunun yanında iş kazası geçirmiş olan birinin sağlık aktivasyonlarının yapılması adına 30 günlük prim yatırılması zorunluluğu da bulunmaktadır.

E-devlet üzerinden alacağınız rapor parası ve güncel bilgilerinizi kolay bir şekilde görüntülemeniz mümkündür. Bunun için e devlete giriş yapıp ardından 4A/4B iş göremezlik ödemesi görme sekmesine tıklayarak kayıtlı olan iş göremezlik bilgilerinizi kontrol edebilirsiniz.

Sürekli iş göremezlik geliri ise iş kazası ile meslek hastalıkları ile ilgili hastalık ya da engellilik durumunda kurum tarafından yetkilendirilen sağlık hizmeti görevlilerinin sağlık kurulları tarafından verilen raporlar sonucunda meslekte kazanma gücü en az azalan kişilere bağlanan ödenek türüdür.