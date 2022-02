Gss nedir, yararlanma koşulları nelerdir? Genel Sağlık Sigortası zorunlu mu?

Sağlık sigortasından yararlanabilmek için öncelikle her ay gerekli primlerin ödenmesi gerekir. Bu primler çalışan ve 18 yaşının üstünde olan bireyler için çalıştıkları kurumlar tarafından karşılanır. Çalışmayan kimselerse istedikleri sigorta firmasıyla görüşerek GSS yaptırma hakkına sahiptir.

Genel Sağlık Sigortası (GSS) Nedir?

GSS, ülkedeki her bireyin sağlık sorunlarıyla ilgilenen bir sigorta sistemidir. Bu sisteme göre yaşanacak olumsuzluklar karşısında devlet kurumlarında tedavi görmek ve muayene olmak için ek ücret ödenmez. Ülke genelinde geçerli olduğu için belirli bir bölge sınırlaması yoktur.

Genel Sağlık Sigortasına sahip olmak için çalışmak veya çalışmamak önemli değildir. Çalışan kimselerin sağlık sigortaları ilgili firma tarafından ödenirken çalışmayan kimseler sigorta primlerini yatırarak Genel Sağlık Sigortasına sahip olabilirler. Ayrıca hane içindeki çalışmayan eşler ve çocuklar babalarının sigortalarından yararlanma hakkına sahiptir.

Genel Sağlık Sigortası Neleri Kapsar?

Bir sağlık sigortasının asıl amacı bedensel ve ruhsal hastalıkların tedavisinde harcanabilecek ücretlerin sigorta kapsamında ödenmesidir. Bu nedenle sağlığın tehlikede olduğu her hastalıkta Genel Sağlık Sigortasından yararlanmak mümkündür. Hastalığın ciddiyeti sigorta yaptıran kişiler için önemli değildir.

Bu sigorta sayesinde muayene ücreti ödenmediği gibi alınması gereken ilaçlarda da indirimler uygulanır. Ayrıca hastanede verilen ilaçların veya uygulanan diğer tedavi yöntemleri için ücret alınmaz. Fakat gözlem altında kalan ve geceyi hastanede geçiren hastalardan otel ücreti alınabilir.

GSS'den Yararlanma Koşulları Nelerdir?

Sağlık sigortasından yararlanabilmek için öncelikle her ay gerekli primlerin ödenmesi gerekir. Bu primler çalışan ve 18 yaşının üstünde olan bireyler için çalıştıkları kurumlar tarafından karşılanır. Çalışmayan kimselerse istedikleri sigorta firmasıyla görüşerek GSS yaptırma hakkına sahiptir.

Çalışmayan kesimde bulunan kimseler sağlık sigortası yaptırabilmek için öncelikle Gelir Testi uygulamalıdır. Buna göre, evin toplam geliri hane sayısına bölünür. Çıkan sonuç asgari ücretin 3'te birinden fazlaysa belirli oranda her ay ödeme yapılmalıdır. Ancak sonuç asgari ücretin 3'te birinden daha az ise ödeme yapılmadan da sağlık sigortasından faydalanma hakkına sahip olunur.

Genel Sağlık Sigortası zorunlu mu?

Ülke içinde bulunan her vatandaşın sağlık durumu devletin sorumluluğunda bulunur. Bu nedenle vatandaşların tamamı için Genel Sağlık Sigortası yaptırma zorunluluğu vardır. Ancak sigortalı olmalarına rağmen bu sigortayı kullanıp kullanmamak kişinin elindedir.

Yalnızca devlet ve üniversite hastanelerinde geçerli olan Genel Sağlık Sigortası, özel hastane ve kuruluşlarda geçerli değildir. Ancak özel kurumlar için bireysel olarak yaptırılabilecek özel sigortalar bulunur. Bu sigortaları yaptırmak ise Genel Sağlık Sigortasında olduğu gibi zorunlu değil, tercih meselesidir.

18 yaşını dolduran her vatandaş Genel Sağlık Sigortası imkanlarından yararlanabilmek için sigorta prim ücretini ödemekle mükelleftir. Ödenmeyen zaman dilimleri borç kabul edileceği için sonrasında bazı problemlerin yaşanmasına neden olabilir. Her an yaşanabilecek sağlık problemleri ve riskleri bulunduğundan dolayı GSS'ye özen gösterilmelidir.