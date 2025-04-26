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1 ve 19 Mayıs'ta toplu ulaşım ücretsiz olacak

26.04.2025 - 01:56Güncellenme Tarihi:
1 ve 19 Mayıs'ta toplu ulaşım ücretsiz olacak

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile Atatürk’ü Anma, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bazı raylı sistem hatlarında toplu ulaşım ücretsiz olacak.

Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan karara göre, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile Atatürk’ü Anma, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ile Gayrettepe- İstanbul Havalimanı- Arnavutköy Metro Hattı seferlerinden yararlananlar, 4736 sayılı Kanunun 1’inci maddesinin birinci fıkrası kapsamında ücret ödemeyecek.

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