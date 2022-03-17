Emeklilik yaşından düşülüyor! Zorunlu olarak emekli ediliyorlar, çok sayıda kişi merak ediyordu...

Emeklilik ile ilgili vatandaşlar kafalarındaki soru işaretlerini gidermeye çalışıyor. Erken emeklilik sorularında yaş, prim hesaplarının doğru olup olmadığı öne çıkıyor. Askeri personeller rütbelerine göre kaç yaşında emekli olabiliyor? Hangi şartlarda emekli olunur? Posta'dan Ekrem Sarısu'nun yazısı...

4900 GÜN PRİM ÖDEME ŞARTLARINA TABİ

SORU: 25 Ocak 1966 doğumlu annemin SSK başlangıcı 11 Mart 2011. SSK’ya 3079 gün prim ödemesi var. Şu an isteğe bağlı prim yatırıyoruz. Annem SSK’dan nasıl emekli olur? SSK’dan 4 bin 900 günden emekli yapabilir miyiz? Serkan YEŞİLKAYA

CEVAP: Anneniz SSK’da yaş haddinden emekli olmak için 4900 gün prim ödeme ve 61 yaş şartlarına tabi. 1821 gün daha prim ödeyerek toplam primini 4900 güne tamamlayacağı tarihte emekli olabilir (hemen başlayıp ara vermeden prim öderse 3 Nisan 2027’de).

YARBAY 55, ALBAY 57 YAŞINDA RESEN EMEKLİ EDİLİR

SORU: Askeri personelim (subayım). 1 Eylül 2000’de harp okuluna girdim. Emekliliği ne zaman hak ediyorum? Onur TEKCAN

CEVAP: Emekli Sandığı’nda emekli olmak için 25 tam yıl fiili hizmet süresi ve 60 yaş şartlarına tabisiniz. Hak kazanacağınız yıpranma sürenizin toplamda 3 yılı geçmemek üzere yarısı emeklilik yaşınızdan düşülecektir. Ancak bu koşulları sağlamadan önce emekliliğiniz de mümkün.

Çünkü Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personeli, rütbeleri dikkate alınarak yaş haddinden resen emeklilik hükümlerine tabi bulunuyor. Örneğin; albay rütbesinde en erken 57 yaşı doldurduğunuz tarihte emekli olabilirsiniz. Yarbay rütbesinde ise 55 yaşı dolduracağınız tarihte yaş haddinden resen emekliliğe sevk edilirsiniz.

GERİYE DÖNÜK BAĞKUR’A PRİM ÖDENEMEZ Mİ?

SORU: 1971 doğumluyum. 1997’de şirket kurdum ve 1999’da da kapattım. Bağkur girişim yok. SSK girişim 2003. Şirket sahibi olduğum yılları nasıl borçlanabilirim? Levent SARIALİOĞLU

CEVAP: Sizin gibi süresi içinde Bağkur’a kayıt ve tescil yaptırmayanların sigortalılık hak ve yükümlülüğü 1 Ekim 2008’den başlatılıyor (tabii bu tarihte faaliyetine devam edenlerin). Bu tarihten öncesi için Bağkur’a kayıt mümkün değil. Yeni bir yasa çıkartılarak hak verilmediği sürece maalesef 1997-1999 yılları arası için Bağkur’a prim ödeyemezsiniz.

KAÇ AY BORÇLANMALIYIM?

SORU: 30 Ağustos 1968 doğumluyum. SSK başlangıç tarihim 3 Ocak 1994. Toplam 8644 gün prim ödemem var. Aktif sigortam devam ediyor. Askerliğimi 29 Ağustos 1991 ile 29 Kasım 1982 arasında yaptım. SGK sisteminde emeklilik tarihim 30 Ağustos 2022 olarak görünüyor. Acaba hemen emekli olmak için askerliğimin ne kadarını borçlanmalıyım? İsmail GÜNGÜZ

CEVAP: Askerliğinizi sigorta başlangıç tarihinden önce yaptığınızdan askerlik sürenizin 14 ayını borçlanmanız halinde sigorta başlangıç tarihiniz 14 ay geri gider ve emekli olmak için 25 yıl sigortalılık süresi, 5600 gün prim ve 53 yaş şartlarına tabi olursunuz.

Şartları sağladığınızdan borçlanma bedelini ödeyeceğiniz tarih itibarıyla emekli olabilirsiniz. Örneğin; borçlanma bedelinin mart ayı içinde ödeyip, mart ayı çıkmadan emeklilik talebinde bulunursanız emekli aylığınız 1 Nisan 2022’den itibaren bağlanır.