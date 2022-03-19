Emeklilere zamlı ikramiye müjdesi! 2000 lira ve...

Asgari ücrette yaşanan büyük artışın ardından milyonlarca emekli ve memur için enflasyon farkı dışında uygulanacak ek zam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulmuştu. Emekli ve memurlar için ek zammı içeren yasal düzenleme Resmi Gazete ‘de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Bununla beraber SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları için taban 2.500 TL'ye yükselirken, memur ve memur emeklisinin zam oranı da yüzde 30.95'e çıktı. Emekliler, 2018'de başlayan ve Ramazan ile Kurban Bayramlarında olmak üzere yılda iki kez verilen ikramiyelerdeki artışı merak ediyor. Ankara kulislerinde emeklilere verilecek bayram ikramiyelerinin arttırılacağı konuşuluyor. 1.000 TL bayram ikramiyesi alan emekliler son yapılan zamla 1.100 TL ödeme almışlardı. Milyonlarca emekliye bayram arifesinde rahatlatan ikramiye ödemelerinde neredeyse %100 zam yapılacağı, her iki bayramda yapılacak ödemenin toplam 4.000 TL olacağı konuşuluyor. Ramazan Bayramında 2.000 TL, Kurban Bayramında ise 2.000 TL emeklilere ikramiye ödenmesi gündemde.

İKRAMİYELER İÇİN FARKLI FORMÜLLER DE KONUŞULUYOR

Yeniden değerleme oranına göre emeklilerin bayram ikramiyesi belirlenirse 1398 liralık bir ödeme yapılacak. Eğer asgari ücrete yapılan zam oranında bir artış olursa emekliler ikramiye olarak 1655 lira alacak. Hükümete yakın kaynaklar ise emekli ikramiyesinin bu yıl 2 bin liraya olabileceğini belirtiyor.

ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE MECLİS'E GELECEK

CNN Türk'te yer alan habere göre yapılacak zammın önümüzdeki günlerde Meclis'e gelmesi bekleniyor. Torba kanunla birlikte emeklilerin bayram ikramiyesi de belli olacak.

KİMLER İKRAMİYE ALABİLİR?

Dul ve yetim aylığı alanlara bayram ikramiyesi hak sahiplerinin hisseleri oranında ödenecek. Örneğin, eşinin vefatı nedeniyle yüzde 50 hisse oranı ile eşe, yüzde 25 hisse oranı ile yetim çocuğa ölüm aylığı ödenmesi halinde; bayram ikramiyesi de hak sahiplerine aynı oranlarda ödenecek. İş kazası ve meslek hastalığı sigortasından sürekli iş göremezlik geliri almakta olanlara, gelir bağlanmasına esas olan sürekli iş göremezlik derecesi oranında bayram ikramiyesi ödenecek.

BAYRAM İKRAMİYELERİ NE ZAMAA ÖDENECEK?

Emekli bayram ikramiyesi için 2022 yılında ilk ödemeler 2 Mayıs öncesinde yapılması hedefleniyor. Ramazan Bayramı'ndan 'nden hemen önce ilgililerin hesaplarına aktarılacak emekli bayram ikramiyelerinde henüz net rakamlar açıklanmadı.

4 BİN LİRA İKRAMİYE VERİLECEK

İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı yazarımız Mert Nayır'ın Ankara kulislerinde konuşulan ikramiye müjdesini yazmıştı. Ramazan Bayramında 2.000 TL, Kurban Bayramında ise 2.000 TL emekli vatandaşlarımıza bayram ikramiyesi ödeneceğini dile getirmişti.