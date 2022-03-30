Emeklilere bayram ikramiyesi ne kadar olacak? 2022 bayram ikramiyesi ne zaman hesaplara yatacak? İşte emekli bayram ikramiyesi zammı ile ilgili tahminler!

Milyonca emekliyi ilgilendiriyor! Yılda iki kez verilen bayram ikramiyeleri için hükümetten gelecek açıklamalar bekleniyor. 2021 yılında 1.100 TL olarak hesaplara yatırılan emekli bayram ikramiyelerinin 2022’de zamlı olarak emekliye verilecek. Peki, Emeklilere bayram ikramiyesi ne kadar olacak? 2022 bayram ikramiyesi ne zaman hesaplara yatacak? İşte detaylar…

2022 yılı başında asgari ücret zammı ve gerçekleşen enflasyon sonrasında emekli bayram ikramiyelerine de zam gelmesi bekleniyor. Emekli bayram ikramiyelerinin bu hafta Meclis’te Plan Bütçe Komisyonu’nun görüşülen torba yasada teklif verilerek yükseltilmesi yönünde beklentiler var. Milyonlarca emeklinin gözü Meclis’te görüşülen yasa teklifine çevrildi. Ramazan ayına sayılı günler kala, bayram ikramiyelerine yapılacak zam ve ödemelerin yapılacağı tarihin bu hafta netleşmesi bekleniyor.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 2022 NE KADAR OLUR?

Prof. Dr. Cem Kılıç da konuya ilişkin olarak, "Emeklilere ikramiye uygulaması 2018 yılında başladı. 2018'de yılda 2 kere olmak üzere bütün emeklilere 1000 lira bayram ikramiyesi verilmişti. Geçen yıl da bu rakam 1.100 liraya çıkartılmıştı. Bu sene ise enflasyondaki hareketlilik, memur maaş zamları bu çerçeve üzerinden üzerinden düşündüğümüz zaman bu artışın miktarı konusunda 1.500 TL ya da 1.750 TL gibi beklentiler var. Önümüzdeki günlerde bu konuda bir kanun teklifi hazırlanıp Meclis’te kabul edilirse böyle bir artış hayata geçirilebilir ve emeklilerin bayram ikramiyelerinde artış sağlanabilir. Bu çerçevede sağlanacak artış ile emeklilerin bayramı daha keyifli geçirmeleri sağlanabilir" ifadelerini kullandı.

BAYRAM İKRAMİYESİNİ KİMLER ALABİLİR?

Bayram ikramiyesinden yalnızca emekliler değil, SGK’dan gelir ve aylık alan bütün kişiler yararlanabiliyor. Şehit yakınları ve gaziler, ölüm aylığı alanlar, vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar, geçici köy korucuları, şeref aylığı alanlar, şampiyon sporcular, Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri, terörden zarar görmesi nedeniyle aylık bağlanan siviller ve hayatını kaybedenlerin hak sahipleri bayram ikramiyelerinden yararlanabiliyor.

2022 EMEKLİ İKRAMİYE ÖDEMESİ NE ZAMAN HESAPLARA YATACAK?

Emekliye ödenen bayram ikramiyesi bayramdan önce hesaplara yatırılıyor. Bu yıl Ramazan Bayramı 2 Mayıs’ta başlıyor. İkramiyelerin de bayramdan önceki hafta yani Nisan ayı sonunda hesaplara geçmesi bekleniyor.