°
Şehir seçiniz
    BİST2.554-0.11EURO15.93-0.11USD14.740.26ALTIN920.48-0.22
    CANLI BORSA

    ÇALIŞMA HAYATI

    GAZETE VATAN ANA SAYFA
    Geri Dön
    EmekliEmekli ikramiyeleri ile ilgili son dakika açıklaması! 27 Nisan'da başlıyor
    HaberlerEmekli Haberleri Emekli ikramiyeleri ile ilgili son dakika açıklaması! 27 Nisan'da başlıyor
    ABONE OL

    Emekli ikramiyeleri ile ilgili son dakika açıklaması! 27 Nisan'da başlıyor

    Emekli bayram ikramiyesi son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Milyonlarca vatandaşın beklediği ramazan bayramı emekli ikramiyesi için tarih verildi. Sadece emekliler değil dul ve yetim maaşı alanlar da ikramiye ödemelerinden yararlanacak.Yaklaşık 12 milyon emeklinin 2022 yılı Ramazan Bayramı ikramiyeleri 27-29 Nisan tarihlerinde hesaplara yatırılacak.

    22.04.2022 - 11:14 |
    Emekli ikramiyeleri ile ilgili son dakika açıklaması! 27 Nisan'da başlıyor

    Milyonlarca emekli, dul ve yetim bekliyordu. Emekli ikramiyelerinin banka hesaplarına yatırılacağı tarih netleşti. 2018 yılında başlayan emeklilere ikramiye uygulaması yılda 2 kere olmak üzere emekli vatandaşlara ödeniyor. Emekli bayram ikramiyesi bu yıl 2 Mayıs Ramazan Bayramı öncesinde emeklilerin hesabına yatırılacak.

    Emekli ikramiyelerinin ödeme günleri ise şöyle:

    4/a’lı işçi emeklileri için ödeme günleri; 17, 18, 19, 20, 21 olanların 27 Nisan, 22, 23, 24, 25, 26 olanların 28 Nisan, 4/b’li Bağ-Kur emeklileri için 29 Nisan, 4/c’li memur emeklileri için ise hem bayram ikramiyeleri hem de Mayıs ayı aylıkları 29 Nisan tarihinde ödenecek.

     

    GÜNCEL HABERLER

    Maske ile ilgili son dakika açıklaması! Bakan Koca duyurdu

    Maske ile ilgili son dakika açıklaması! Bakan Koca duyurdu

    İstanbul'da DEAŞ- El Kaide operasyonu! Yabancı uyruklu 15 şüpheli yakalandı

    İstanbul'da DEAŞ- El Kaide operasyonu! Yabancı uyruklu 15 şüpheli yakalandı

    Belediye meclis üyesine, başörtülü hekime hakaretten 2 yıl 4 aya kadar hapis istemi

    Belediye meclis üyesine, başörtülü hekime hakaretten 2 yıl 4 aya kadar hapis istemi

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Cuma namazı saati! Cuma namazı kaçta bitiyor, ezan saat kaçta okunuyor? İl il Cuma namazı saati vakti 22 Nisan 2022

    Cuma namazı saati! Cuma namazı kaçta bitiyor, ezan saat kaçta okunuyor? İl il Cuma namazı saati vakti 22 Nisan 2022

    Sıradaki Haber
    Ocak-Mart döneminde kurulan şirket sayısı arttı

    Ocak-Mart döneminde kurulan şirket sayısı arttı

    Sıradaki Haber
    Ukrayna Başbakan Yardımcısı Vereşuk: Bugün insani koridorlar açılmayacak

    Ukrayna Başbakan Yardımcısı Vereşuk: Bugün insani koridorlar açılmayacak

    Sıradaki Haber
    Emekli ikramiyeleri ile ilgili son dakika açıklaması! 27 Nisan'da başlıyor

    Emekli ikramiyeleri ile ilgili son dakika açıklaması! 27 Nisan'da başlıyor

    Sıradaki Haber