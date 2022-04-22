Emekli ikramiyeleri ile ilgili son dakika açıklaması! 27 Nisan'da başlıyor
Emekli bayram ikramiyesi son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Milyonlarca vatandaşın beklediği ramazan bayramı emekli ikramiyesi için tarih verildi. Sadece emekliler değil dul ve yetim maaşı alanlar da ikramiye ödemelerinden yararlanacak.Yaklaşık 12 milyon emeklinin 2022 yılı Ramazan Bayramı ikramiyeleri 27-29 Nisan tarihlerinde hesaplara yatırılacak.
22.04.2022 - 11:14 |
Milyonlarca emekli, dul ve yetim bekliyordu. Emekli ikramiyelerinin banka hesaplarına yatırılacağı tarih netleşti. 2018 yılında başlayan emeklilere ikramiye uygulaması yılda 2 kere olmak üzere emekli vatandaşlara ödeniyor. Emekli bayram ikramiyesi bu yıl 2 Mayıs Ramazan Bayramı öncesinde emeklilerin hesabına yatırılacak.
Emekli ikramiyelerinin ödeme günleri ise şöyle:
4/a’lı işçi emeklileri için ödeme günleri; 17, 18, 19, 20, 21 olanların 27 Nisan, 22, 23, 24, 25, 26 olanların 28 Nisan, 4/b’li Bağ-Kur emeklileri için 29 Nisan, 4/c’li memur emeklileri için ise hem bayram ikramiyeleri hem de Mayıs ayı aylıkları 29 Nisan tarihinde ödenecek.