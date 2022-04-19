Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu? Bakan Vedat Bilgin açıkladı!
Emekli bayram ikramiyesi ile ilgili Bakan Vedat Bilgin’den açıklama geldi. 4 yıldır verilen emekli bayram ikramiyesinin ilki Ramazan Bayramı öncesinde verilecek. Peki, emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu, zamlandı mı? Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
19.04.2022 - 12:32 |
Bayram ikramiyesi yılda 2 kez veriliyor. Ramazan Bayramı’na az bir süre kala emekli bayram ikramiyesinin ne zaman yatacağı ve ne kadar olacağı belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den son dakika açıklaması geldi. Peki, Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu?
Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, ne kadar ödenecek?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den son dakika açıklaması. Emekli ikramiyelerine zam gelmeyeceği açıklandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin NTV'de önemli açıklamalarda bulunuyor: Bayram ikramiyelerine yönelik artış gündemimizde yok. 28-29 Nisan'da ödemeler yapılacak. Asgari ücrette enflasyona uygun güncelleme gündemde yok.