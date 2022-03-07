Bayram ikramiyesi ne kadar oldu 2022, emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Ramazan Bayramı ikramiyesi 2022!

Emekliler, kendilerine verilecek bayram ikramiyesinin tarihini ve miktarını sorguluyor. Memur, Bağkur ve SSK emeklisi arama motorlarına yönelerek, Ramazan Bayramı için verilecek ikramiye araştırmasına başaldı.

BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLDU 2022?

En son 1100 TL'ye çıkarılan ikramiyenin bu yıl ne kadar olacağı henüz netleşmedi.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Ramazan Bayramı bu yıl 2 Mayıs'ta başlayacak, emekli bayram ikramiyesinin 2 Mayıs 2022'den önce hesaplara yatması bekleniyor.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 3 BİN TL'YE ÇIKABİLİR!

Emekli bayram ikramiyesinin arması bekleniyor. Sene sonunda yüzde 36.08 olarak duyurulan enflasyon oranının bayram ikramiyesine yansıması durumunda 1100 TL olarak ödenen ek gelir, 1496,88 TL miktarında ödenebilir. Bu da iki bayram ikramiyesinin toplamda 2993,76 TL'ye çıkmasını sağlayabilir.

ASGARİ ÜCRET ZAM ORANI BAZ ALINABİLİR

Bu yıl asgari ücrette uygulanan yüzde 50 oranındaki rekor zammın emekli bayram ikramiyesi için de uygulanması masada yatan formüllerden biri. 1100 liralık ödenen emekli ek gelirinin asgari ücret zam oranı yansıtıldığı takdirde 1655,61 TL seviyesine çıkabilecek, böylece iki bayram ikramiyesi toplamda 3311 TL olabilir.

Yazarımız Mert Nayır ise emeklilere Ramazan Bayramı'nda 2 bin, Kurban Bayramı'nda 2 bin lira olmak üzere 4 bin lira ikramiye verilmesi üzerinde çalışılıyor, ifadelerini kullanmıştı. Nayır, milyonlarca emeklimizi bayram arifesinde az da olsa rahatlatan ikramiye ödemelerinde neredeyse %100 zam yapılacağını, her iki bayramda yapılacak ödemenin toplam 4.000 TL olması yönünde görüşüldüğünü aktarmıştı.