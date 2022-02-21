Emeklilere bayram ikramiyesi müjdesi! 4000 lira...

Milyonlarca emekliye güzel haber. Ankara kulislerinde konuşuluyor. Asgari ücret, memur maaşı ve emekli taban ayığından sonra bayram ikramiyelerine de zam geliyor. Emeklilere Ramazan Bayramı'nda 2 bin, Kurban Bayramı'nda 2 bin lira olmak üzere 4 bin lira ikramiye verilmesi üzerinde çalışılıyor.

2022 yılında uygulanacak asgari ücrette yaşanan büyük artışın ardından milyonlarca emekli ve memur için enflasyon farkı dışında uygulanacak ek zam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulmuştu.

Emekli ve memurlar için ek zammı içeren yasal düzenleme Resmi Gazete ‘de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bununla beraber SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları için taban 2.500 TL'ye yükselirken, memur ve memur emeklisinin zam oranı da yüzde 30.95'e çıktı.

Ancak resmi enflasyon artışının bile altında kalan milyonlarca emekli temmuz ayında yeniden bir artışın yapılması için umutla beklerken hiç olmazsa bayram ikramiyelerinde tatmin edici bir artış olur mu diye bekliyor. Cumhurbaşkanımızın katılmış olduğu bir televizyon programında emeklilere verilecek bayram ikramiyelerinin arttırılacağı sinyalini vermesi de beklentileri daha da yükseltti.

1.000 TL bayram ikramiyesi alan emekliler son yapılan zamla 1.100 TL ödeme almışlardı. Biz mevzuat insanlarına müjde vermek çok nasip olmaz ama Ankara kulislerinden gelen haber bu sefer sevindirici.

Milyonlarca emeklimizi bayram arifesinde az da olsa rahatlatan ikramiye ödemelerinde neredeyse %100 zam yapılacağı, her iki bayramda yapılacak ödemenin toplam 4.000 TL olması yönünde görüşülüyor.

Bu bilgiye göre Ramazan Bayramında 2.000 TL, Kurban Bayramında ise 2.000 TL emekli vatandaşlarımıza bayram ikramiyesi ödenecek. Kararın resmileşmesi sonrasında 2022 yılının ilk bayramı olacak olan Ramazan Bayramı öncesinde emekli vatandaşlarımıza herhangi bir başvuru yapmadan emekli maaşı aldıkları banka hesaplarına 2.000 TL emekli ikramiyesi yatırılacak.

Ramazan Bayramı Mayıs başı. Milyonlarca emekli bayram ikramiyesinde yapılacak güncellemeyi bekliyor.

Son söz Cumhurbaşkanında…