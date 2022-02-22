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    EmekliBayram ikramiyesi ne kadar olacak, zam var mı? Emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramında ne kadar ikramiye verilecek?
    HaberlerEmekli Haberleri Bayram ikramiyesi ne kadar olacak, zam var mı? Emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramında ne kadar ikramiye verilecek?
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    Bayram ikramiyesi ne kadar olacak, zam var mı? Emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramında ne kadar ikramiye verilecek?

    Emekli bayram ikramiyesi 2022 araştırmaları yoğunlaştı. Ramazan ve Kurban Bayramı’nda emeklilere verilen ikramiyenin ne kadar olduğu zam yapılıp yapılmadığı merak ediliyor. Emeklilere bayram ikramiyesi 1100 veriliyor. Peki, emeklilere bayram ikramiyesi ne kadar verilecek, bayram ikramiyesine zam var mı, 4 bin TL mi olacak?

    22.02.2022 - 09:35 |
    Bayram ikramiyesi ne kadar olacak, zam var mı? Emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramında ne kadar ikramiye verilecek?

    Emekli bayram ikramiyesi için yapılan aramalar yoğunlaştı. SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları için taban fiyat 2500 liraya çıktı. Peki, bayram ikramiyesi ne kadar olacak, zam var mı? Emeklilere bayram ikramiyesi ne kadar verilecek?

    BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK?

    Bayram ikramiyesi 1100 lira olarak veriliyor. Sosyal Güvenlik Uzmanı Mert Nayır bugünkü yazısında ikramiye ödemelerinin yüzde 100 artması için görüşüldüğünü ve Ramazan Bayramında 2.000 TL, Kurban Bayramında ise 2.000 TL emekli vatandaşlarımıza bayram ikramiyesi ödeneceğini yazdı.

    BAYRAM İKRAMİYESİ KİMLERE VERİLECEK?

    SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklileri

    Şehit yakınları ve gaziler

    Ölüm aylığı alanlar

    Vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar,

    Geçici köy korucuları

    Şeref aylığı alanlar

    Şampiyon sporcular,

    Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri,

    Terörden zarar görmesi nedeniyle aylık bağlanan siviller ve hayatını kaybedenlerin hak sahipleri bayram ikramiyesinden faydalanabilecekler.

     

     

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