Bayram ikramiyesi ne kadar olacak, zam var mı? Emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramında ne kadar ikramiye verilecek?

Emekli bayram ikramiyesi için yapılan aramalar yoğunlaştı. SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları için taban fiyat 2500 liraya çıktı. Peki, bayram ikramiyesi ne kadar olacak, zam var mı? Emeklilere bayram ikramiyesi ne kadar verilecek?

BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK?

Bayram ikramiyesi 1100 lira olarak veriliyor. Sosyal Güvenlik Uzmanı Mert Nayır bugünkü yazısında ikramiye ödemelerinin yüzde 100 artması için görüşüldüğünü ve Ramazan Bayramında 2.000 TL, Kurban Bayramında ise 2.000 TL emekli vatandaşlarımıza bayram ikramiyesi ödeneceğini yazdı.

BAYRAM İKRAMİYESİ KİMLERE VERİLECEK?

SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklileri

Şehit yakınları ve gaziler

Ölüm aylığı alanlar

Vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar,

Geçici köy korucuları

Şeref aylığı alanlar

Şampiyon sporcular,

Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri,

Terörden zarar görmesi nedeniyle aylık bağlanan siviller ve hayatını kaybedenlerin hak sahipleri bayram ikramiyesinden faydalanabilecekler.