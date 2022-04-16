Bayram ikramiyesi müjdesi! Paralar hesaba yatacak! Tarih ve oran verildi!

Milyonlarca emeklinin beklediği bayram ikramiyelerinin ilk bölümü bu ay yatırılacak. İkramiyeler emeklilerin hesabında olacak. Herhangi bir başvuruya gerek kalmayacak. Peki kim kaç lira ikramiye alacak? İkramiyeler hangi tarihte yatırılacak? İşte cevabı...

Yaklaşık 14 milyon emekli ve hak sahibi bayram ikramiyesi alacak. Her yıl Ramazan ve Kurban bayramlarında ödenen ikramiyelerin ilk bölümü bu ay sonunda emeklilerin hesabında olacak.

Emeklilerin ikramiye için herhangi bir başvuru yapmasına gerek olmayacak. Maaşın yatırıldığı hesaba ikramiyeler de yatırılacak. İkramiyelerin yatırılacağı tarihler de belli oldu.

Bayram ikramiyeleri SGK'dan yaşlılık, vazife malullüğü, malullük, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri alanlara ödenecek.

Ayrıca SGK'dan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine de bayram ikramiyesi verilecek.

Eşinden ve kendi emekliliğinden dolayı iki maaş alanlarda 2 dosyadan hangisinde aylık oranı daha yüksek ise o dosya baz alınarak ödenecek.

Böylece ikramiye tek bir dosya üzerinden ve bir adet verilmiş olacak. Emeklilere ödenen bayram ikramiyelerinden herhangi bir kesinti yapılamıyor. Ayrıca bu ödemeler emeklinin borcu olsa dahi haciz konusu yapılamıyor.

SIRAYLA ÖDENECEK

Emekli ikramiyeleri bayramlardan önceki hafta içinde ödeniyor. Bu yıl Ramazan Bayramı 2-4 Mayıs'a denk geliyor. Ödemeler de 25-30 Nisan tarihleri arasında yapılacak.

Emeklilere TC kimlik numarasının son rakamına göre ödeme yapılacak. Böylece 3-4 gün içinde tüm emeklilerin hesabına paralar yatırılmış olacak. Kurban Bayramı ikramiyesi de 1-8 Temmuz haftasında ödenecek. Bu hafta içinde emeklilerin ikinci 6 aylık zam oranları da belli olacak.

İkramiyeden yararlanmak için 'ödemenin yapılacağı tarihte aylık almak' şartı aranıyordu. Geçen yıl bu ibare 'bayramın içinde bulunduğu ayda' şeklinde değiştirildi.

Mayıs ayı sonuna kadar emekli, dul ya da yetim aylığı bağlananlar da Ramazan Bayramı ikramiyesini alabilecek. Mayıs'tan sonra Temmuz sonuna kadar aylık bağlananlar ise Kurban Bayramı ikramiyesinden yararlanacak.

ŞU ANDA 2.200 TL

Emeklilere ödenen bayram ikramiyesi son yapılan artışla birlikte 1.100 TL'ye çıkartıldı. Toplamda emeklilere 2.200 TL ödeniyor. Bu rakamın artırılması da gündemde. Kaç lira olacağı ile ilgili çalışmalar devam ediyor. İkramiyelerin bu yıl kaç lira olarak ödeneceği önümüzdeki günlerde belli olacak.

EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI İÇİN ÜÇ AYLIK HESAP!

Emeklilerin alacakları zam oranları için ilk üç aylık rakam da ortaya çıktı. Buna göre üç aylık enflasyon oranı yüzde 22.81 olarak belirlendi. Bu oran SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin enflasyon artışını belirlerken memurların ve memur emeklilerinin de enflasyon farkını ifade ediyor. Bu oranın üzerine üç aylık enflasyon daha eklenince kesin rakam 3 Temmuz'da belirlenecek.

Böylece SSK ve Bağ-Kur'lular 6 aylık enflasyon oranı kadar artış alırken memur ve memur emeklileri yüzde 7 oranındaki toplu sözleşme artışına ilaveten 7.5 puanı aşan oranda enflasyon farkı alacak. Yapılan tahminlere göre 6 aylık enflasyonun yüzde 34,62 civarında çıkması bekleniyor. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin enflasyon artış oranı yüzde 34,62 olurken memurların ve memur emeklilerinin zamları ise yüzde 7 + 27,12 şeklinde olacak. Toplamda da memur ve memur emeklisi artışı yüzde 34,12'yi bulacak.

BAYRAM İKRAMİYESİ İÇİN ÖZEL YASA PLANLANIYOR

Emekli bayram ikramiyelerinin ilk ödemesi bu ay sonunda yapılacak. Yapılması planlanan artış ile ilgili düzenlemenin de önümüzdeki günlerde TBMM gündemine gelecek olan torba yasanın içinde yer alması planlanıyor. Şu anda 1.100 TL olan ikramiyenin 1.500 TL'ye çıkartılması için bir düzenleme yapılacağı konuşuluyor. Eğer bu formül kabul görürse ikramiyenin her yıl enflasyon kadar artırılması kesinlik kazanacak. Bu yıl içinde yüzde 36 artış olacak.

İLK ÖDEME BU AY OLACAK

25-30 Nisan: Ramazan bayramı ikramiyesi ödenecek

3 Temmuz: SSK ve Bağ-Kur'luya enflasyon artışı belli olacak

3 Temmuz: Memur emeklisine Yüzde 7+ Enflasyon farkı belli olacak

4-8 Temmuz: Kurban Bayramı ikramiyesi

15-25 Temmuz: Zamlı maaş ve fark ödemesi

TAHMİNLER ARKA ARKAYA GELDİ

Asgari ücrete yapılan yüzde 50.51'lik zam, memurlara ve emeklilere yapılan ilave iyileştirmeler ikramiyede artış beklentisi oluşturdu. Bu yılın ilk bayram ikramiyesi için Nisan ayı sonunda ödemeler bekleniyor. Bayram ikramiyesi zammı için ise 4 formül öne çıkıyor:

FORMÜL 1: İkramiye formüllerinden biri, enflasyon oranında artış yapılması. 2021 enflasyonu yüzde 36.08 olarak gerçekleşti. İkramiye yıllık enflasyona göre artırılırsa, ödemeler bin 100 liradan bin 496 lira 88 kuruşa çıkabilecek. Bu yıl iki bayramda toplam 2 bin 993 lira 76 kuruş ödeme alınabilecek.

FORMÜL 2: İkramiye artışında yeniden değerleme oranı da dikkate alınabilir. Bu yılın başında bazı vergi, harç ve cezaların güncellemesinde yüzde 36.2'lik yeniden değerleme oranı baz alındı. Eğer bu artış ikramiyeye yansıtılırsa bin 100 liralık tutar, bin 498 lira 20 kuruş olabilecek. Bu yıl 2 bayramda elde edilecek gelir 2 bin 996 lira 40 kuruşu bulacak.

FORMÜL 3: Bu yılki net asgari ücrette ise yüzde 50.51 artış gerçekleşti. Bu oran da ikramiye artışına uygulanabilir. Bu formül hayata geçirilirse, emeklilerin bayram ikramiyesi bin 655 lira 61 kuruşa çıkabilecek. Yıllık alınacak toplam ödeme de 3 bin 311 liraya ulaşacak.

FORMÜL 4: Bir diğer formül ise 2 bayramda asgari ücret tutarında ödeme yapılması...

4 BİN LİRA İKRAMİYE VERİLECEK

İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı yazarımız Mert Nayır'ın Ankara kulislerinde konuşulan ikramiye müjdesini yazmıştı. Ramazan Bayramında 2.000 TL, Kurban Bayramında ise 2.000 TL emekli vatandaşlarımıza bayram ikramiyesi ödeneceğini dile getirmişti.