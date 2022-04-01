11 Ayın Sultanı Ramazan başlıyor. Ramazan ayına girilirken vatandaşın gündeminde de bayram ikramiyeleri yer alıyor. 2018 yılında ilk kez ödenmeye başlanan ve dini bayram öncesi emekliye nefes aldıran bayram ikramiyeleri için zam gündemde. Enflasyon nedeniyle asgari ücrete yapılan zam sonrasında bayram ikramiylerine yapılacak zam ile ilgili gözler hükümet tarafından yapılacak açıklamalara çevrildi. Yılda 2 kez ödenen emekli bayram ikramiyelerine yapılacak zam için bazı formüller üzerinde duruluyor. Peki, Bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? Emekli bayram ikramiyeleri 2022’de ne kadar olacak? İşte bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih ve beklenen zam ile ilgili son tahminler…

BAYRAM İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Ramazan Bayramı ikramiyeleri bayramdan önce emeklilerin hesaplarına yatıyor. Bu yıl Ramazan Bayramı 2 Mayıs tarihinde başlayacak. Böylelikle 2022 Ramazan Bayramı ikramiyesinin nisan ayının son haftasında ödenmesi bekleniyor.

EMEKLİYE BAYRAM İKRAMİYELERİNDE DE BİR ARTIŞ OLUR MU?

Prof. Dr. Cem Kılıç, "Emeklilere ikramiye uygulaması 2018 yılında başladı. 2018'de yılda 2 kere olmak üzere bütün emeklilere 1000 lira bayram ikramiyesi verilmişti. Geçen yılda bu rakam 1.100 liraya Bu sene ise enflasyondaki hareketlilik, memur maaş zamları bu çerçeve üzerinden düşündüğümüz zaman bu sene bu rakamın en düşük emekli maaşına çekilmesi gibi bir talep ortaya çıktı. Hükümet bu talebi değerlendirecektir. Benim tahminime göre emekli ikramiyesi 2000 lira civarına çekilebilir." dedi.

MEVCUT BAYRAM İKRAMİYESİNDE ZAM NE KADAR OLUR?

Hürriyet yazarı Yalçın Bayer konuyu köşesine taşıdı. İşte Bayer’İn yazısındaki ilgili kısım:

2 Mayıs Pazartesi günü başlayacak Ramazan Bayramı’na 69 gün varken emekliye ödenecek ikramiyelere ilişkin çeşitli rakamlar havada uçuşmaya başladı. 2018 yılından itibaren emekli, dul ve yetime dini bayramlarda ilk olarak 1.000’er lira ikramiye ödenmeye başlanmış, geçen yıl bu rakam 1.100’e çıkarılmıştı. CHP, bayram ikramiyelerinin 4.253 lira olan net asgari ücret düzeyinde saptanmasını önerdi. Ancak bu teklifin kabul edilmesi olası görünmüyor. Kamuoyunda 1.100 liralık mevcut ikramiyeye yüzde 80-85 aralığında zam yapılarak 2.000 liraya çıkarılacağına ilişkin görüşler öne sürülüyor. Bir grup emekli gönderdiği mesajda, “Siyasi irade aileleri ile birlikte nüfusun üçte ikisini oluşturan emeklilerin ikramiyesi ile yüzleri tebessüm ettirmeli” diyor.

Yılbaşında memur emeklisinin maaşında ek zam ile birlikte yüzde 30.5 oranında artış olurken, ek zamdan yoksun bırakılan işçi ve Bağ-Kur emekli aylığında yüzde 25.47 oranında artış gerçekleşti. Ek zamdan yararlandırılamayarak şoke olan 11 milyonu aşkın işçi, esnaf ve çiftçi emeklisinin, bayram ikramiyelerinin en az 2.500 liraya yükseltilerek ayrımcılığın bir ölçüde giderilmesini isteğini de iletelim.”

BAYRAM İKRAMİYELERİNE YAPILACAK ZAM İLE İLGİLİ BEKLENTİ VAR!

2018 yılında uygulamaya konulan bayram ikramiyesinde geçtiğimiz yıl emeklilere 1100 TL verildi. 2022 ödemeleri ile ilgili henüz resmi bir açıklama olmadığını ancak beklentilerin mevcut olduğunu söyleyen CNN Türk muhabiri Gülşen Coşkun şu ifadeleri kullandı:

“Bayram yaklaştı, bayram ikramiyeleri de tekrar konuşulmaya başlandı. Bir süredir bu uygulama devam ediyor. Bu nedenle yine bayram öncesi bayram ikramiyeleri hesaplara yatmış olacak. Peki bir artış olacak mı? Henüz resmi bir açıklama yok ancak beklenti var. Bir tarafta enflasyonda artış var, bir tarafta asgari ücrete son 50 yılın en yüksek zammı yapıldı. Bir tarafta da memurlar ile yapılan zam pazarlığından çıkan sonuç var. İşte tüm bunlar olunca 'Emekliye bayram ikramiyelerinde de bir artış olur mu?' sorusu gündeme geldi.

KİM, NE KADAR BAYRAM İKRAMİYESİ ALIYOR?

Tüm emekliler eşit oranda Bayram İkramiyesi alıyor ama dul ve yetim aylığı alanlara ilişkin olarak Hisse oranında bir ödeme yapılıyor. Emekliye bayram ikramiyesi dediğimizde mevcut rakam 1.100 TL. Geçen yıl 100 liralık bir artış olmuştu. Dul aylığı alan ve çalışan eşe bakıldığında 550 liralık bir ödeme yapılıyor. Dul aylığı alan, çalışmayan ve aylık alan çocuğu bulunmayan eşe bakıldığında ise 825 liralık bir ikramiye ödemesi gerçekleşiyor. Yetim aylığı alan kız ve erkek çocuklara bakıldığında ise onlar da 275 liralık bir ikramiye ödemesi yapılıyor.

BAYRAM İKRAMİYESİ ARTIŞI İÇİN YASAL DÜZENLEME GEREKİYOR

Bayram ikramiyelerinde bir artış olması için yasal bir düzenleme gerekiyor. Beklentiler 1500 ile 1750 lira arasında değişiyor. Ancak bunlar sadece senaryolar ve ortaya atılan beklentiler. İkramiyelerin 2 Mayıs'tan önce hesaplara yatması bekleniyor.