Milyonlarca kadın çalışanı kapsıyor! 306 TL fazla ödeniyor! Hiçbir kesinti yok, başvuran alıyor...

Kadın istihdamının devamlılığı bakımından iş hukukunda yer alan önemli düzenlemelerden birini “yarım çalışma” uygulaması teşkil ediyor. Bu uygulamadan işçi statüsünde çalışan kadınlar uzun süreden beri yararlanıyor. Kadın memurlar ise yasa çıkmasına rağmen yaklaşık 6 yıldan beri uygulamaya ilişkin yönetmelik çıkarılmaması nedeniyle bu haklarını kullanamıyor. Yarım çalışma ödeneği ile ilgili Türkiye gazetesinden İsa Karakaş'ın yazısı...

YARIM ÇALIŞMA ÖDENEĞİ AVANTAJI

Kadınların çalışma hayatıyla ilişkilerinin kesintiye uğramaması ve aile hayatının uyum içinde idame ettirilmesi bakımından iş mevzuatında öngörülen doğum sonrası analık hâli izninin bitiminden itibaren yarım çalışma hakkını seçip buna ilişkin öngörülen ödenekten faydalanmaları lehlerine olmaktadır. Özellikle asgari ücretle çalışanların yarım çalışma yoluna gitmesi durumunda maaşlarında azalma yerine artış olmaktadır.

306 TL FAZLA ÖDEME

Keza yarım çalışma ödeneğinin günlük miktarı, günlük asgari ücretin net değil brüt tutarı kadardır. Buna göre yarım çalışma ödeneği almaya hak kazanan asgari ücretliler; aylık bazda hesaplandığında 4.253 TL yerine yaklaşık 4.629 TL maaşa hak kazanmaktadırlar. Başka bir anlatımla 306 TL daha fazla kazanmaktadırlar. Bu artış 15 günlük çalışma karşılığı işverenin ödeyeceği miktar ile kalan 15 günlük süreye ilişkin İŞKUR’un ödeyeceği brüt asgari ücretin tutarından ibarettir.

SGK PRİMLERİ İŞVEREN TARAFINDAN YATIRILIYOR

Doğum izninden sonra veya evlat edinme tarihinden itibaren yarım çalışma ödeneğinden faydalanan kişilerin fiilen çalıştıkları sürelerde SGK primleri işveren tarafından yatırılacaktır. Çalışmadan yarım çalışma ödeneği aldıkları sürelerde ise ödenek ödenen gün kadar malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları ile genel sağlık sigortası primleri, prime esas kazanç alt sınırı üzerinden %32,5 oranında İşsizlik Sigortası Fonundan ödenmektedir. Böylece SGK yönünden de bir kayıp olmamaktadır.

ÖDENEKTEN YARARLANMA ŞARTLARI

Analık hâli izni bitiminden itibaren yarım çalışmaya başlaması, işçi adına doğum veya evlat edinme tarihinden önceki son 3 yılda en az 600 gün işsizlik sigortası primi bildirilmiş olması, haftalık çalışma süresinin yarısı kadar fiilen çalışılması, hak sahipliğine konu olan çocuğun hayatta olması, doğum ve evlat edinme sonrası analık hâli izninin bittiği tarihten itibaren 30 gün içinde İŞKUR’a doğum ve evlat edinme sonrası yarım çalışma belgesi ile başvuruda bulunulması gerekmektedir.

FAYDALANMA SÜRESİ

Kadın işçi ile 3 yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinen kadın veya erkek işçilere doğum sayısı ve çocuğun engellilik durumuna göre 60 ila 360 gün süreyle, haftalık çalışma süresinin yarısı kadar ücretsiz izin verilmektedir. Bu izinden yararlananlar, Kanunda aranan şartları sağlamak kaydıyla ücretsiz izin verilen süreler için yarım çalışma ödeneğinden faydalanmaktadır. İş sözleşmesi ile çalışan ve İş Kanunu’nun kapsamında olan veya olmayan her işçi için yarım çalışma uygulaması yapılabilmektedir. Mücbir sebepler dışında, başvuruda gecikilen süre doğum ve evlat edinme sonrası yarım çalışma ödeneği almaya hak kazanılan toplam süreden düşülerek ödeme yapılmaktadır.

25 MİLYONA YAKIN ÖDEME YAPILDI

Doğum ve evlat edinme sonrası yarım çalışma ödeneğinin günlük miktarı, günlük asgari ücretin brüt tutarı kadardır. 2021 yılına ait yarım çalışma ödeneğinin aylık üst sınırı 1.775,17 TL’dir. Yarım çalışma ödeneği kapsamında 2021 yılında 4.101 kişi ödeneğe hak kazanmıştır. Daha önceki dönemden hak kazananlara yapılan (SGK ve vergi ödemeleri dâhil olmak üzere) ödemeler dâhil olmak üzere yaklaşık 24,5 milyon TL ödeme yapılmıştır.

YARIM ÇALIŞMA ÖDENEĞİ ÖDEME MİKTARLARI

YIL Başvuru Hak Eden Ödeme Yapılan Kişi Sayısı Ödeme Miktarı

2021 4.495 4.101 4.841 24.530.046