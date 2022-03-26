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    Çalışan HaklarıAsgari ücrete ikinci zam gelecek mi, ek zam var mı? Sinyali Cumhurbaşkanı verdi! Asgari ücrete zam ne kadar olacak, ikinci zam oranı belli mi?
    HaberlerÇalışan Hakları Haberleri Asgari ücrete ikinci zam gelecek mi, ek zam var mı? Sinyali Cumhurbaşkanı verdi! Asgari ücrete zam ne kadar olacak, ikinci zam oranı belli mi?
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    Asgari ücrete ikinci zam gelecek mi, ek zam var mı? Sinyali Cumhurbaşkanı verdi! Asgari ücrete zam ne kadar olacak, ikinci zam oranı belli mi?

    Asgari ücrete zam gelecek mi, asgari ücrete ek zam (ikinci zam) var mı? sorularına yeniden yanıt aranmaya başlandı. Asgari ücrete ikinci zam tartışmaları devam ederken Çalışma Bakanı Vedat Bilgin’in "Tartışmayı anlamlı bulmuyorum" sözleri konunun kapanmasına neden olurken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması konuyu yeniden gündeme getirdi. Peki, asgari ücrete zam ne kadar olacak, asgari ücrete ikinci zam oranı belli mi?

    26.03.2022 - 09:58 |
    Asgari ücrete ikinci zam gelecek mi, ek zam var mı? Sinyali Cumhurbaşkanı verdi! Asgari ücrete zam ne kadar olacak, ikinci zam oranı belli mi?

    Asgari ücrete ek zam olacak mı, asgari ücrete ikinci zam ne kadar olacak? sorularına yanıt aranmaya başlandı. Asgari ücrete ek zam yapılacağı tartışmaları yeniden alevlendi. İktidar kurmayları ile Çalışma Bakanlığı konu hakkında farklı açıklamalarda bulunurken Cumhurbaşkanı Erdoğan resmen müjdeyi verdi. İşçileri sevindiren açıklama sonrası zammın yapılıp yapılmayacağı ne kadar olacağı gibi konular araştırılmaya başlandı.

    ASGARİ ÜCRETE ZAM GELECEK Mİ?

    Nisan ayında işçi ve işveren tarafı ile bir araya gelecek olan hükümetin, Haziran ayında 850 TL ile bin 200 TL arasında bir zam yapmayı planladığı konuşuluyor.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan dünkü açıklamasında "Görüşmeler neticesinde böyle bir değerlendirme gerektiğinde biz kesinlikle vatandaşımızdan, hele hele işçimizden böyle bir şeyi esirgemeyiz.” dedi

    ASGARİ ÜCRETE İKİNCİ ZAM NE KADAR OLACAK?

    Edinilen bilgilere göre, iktidar kurmayları, bakanlığın aksine asgari ücrete zam yapılması için yoğun bir trafik yürütüyor. Vatandaşın ekonomik kaygılarının öne çıktığı bu günlerde seçime yönelik bir hamle arayışında olan iktidar kurmayları, Külliye’yi de buna ikna ederek Nisan ayında hem işçi tarafı hem de işveren tarafı ile görüşmeler yaparak, ilave zammın Haziran ayında uygulanmasını istiyor. İstenilen rakamın ise 4 bin 500’ün üzerine çıkan açlık sınırı ve enflasyon rakamları göz önünde alınarak 850 TL’lik bir ilave zam ile 5 bin 100 TL olması planlanıyor. Ancak rakamın ekonomik göstergelerin değişimi ile 5 bin 100 TL’yi geçebileceği de belirtiliyor.

    İKTİDAR KURMAYLARI BASTIRIYOR

    Ancak bu durum iktidar içinde tartışmalara da neden oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ikinci bir zam için kapıyı kapatıp, topu Meclise atarken, Hazine ve Maliye Bakanlığı sessiz kaldı. İktidar kurmayları ise özellikle il ve ilçe teşkilatlarından genel merkeze yapılan “ekonomik sitemleri” ve bunların seçime yansımalarını önceleyerek. İlave zam için diretiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dün yaptığı, “Yapılacak görüşmeler neticesinde yıl ortasında böyle bir değerlendirme gerektiğinde biz kesinlikle vatandaşımızdan, hele hele işçimizden böyle bir şeyi esirgemeyiz” açıklaması da ilave zam ile ilgili çalışmaların yapılacağı iddialarını güçlendirdi.

     

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