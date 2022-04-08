Mecburi hizmet süreleri değişti mi, mecburi hizmet kalktı mı? Doktorların mecburi hizmet süreleri…

Mecburi hizmet süresi değişti mi? Doktor ve uzman doktor adayları Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan açıklama sonrası mecburi hizmet süreleriyle ilgili yapılan araştırmalar arttı. TBM Genel Kurulu’nda, muhtar maaşlarını asgari ücretin altında olmayacak şekilde düzenlemeyi de içeren, Vergi ve Ekonomi Paketine ilişkin birçok yasa teklifi kabul edildi. Yasa teklifine göre doktor ve diş hekimlerinin Bakanlık veya bağlı kuruluşlarda mecburi hizmetleri de kaldırıldı.

MECBURİ HİZMET SÜRESİ DEĞİŞTİ Mİ?

Bakan Koca'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Az önce Meclis’ten geçti! Uzmanlık eğitimini Sağlık Bakanlığı kadrosuyla Tıp Fakültesinde yapanların MECBURİ HİZMET SÜRESİ, diğer uzman arkadaşlarımızın mecburi hizmet süresi düzeyine iniyor. Gözünüz aydın arkadaşlar!” ifadesi kullanıldı.

Hazine Taşınmazlarına, muhtar ücretlerinin değiştirilmesine ilişkin hükümler içeren teklif yasalaştı. Teklifin içerisinde doktor ve diş hekimlerinin Bakanlık veya bağlı kuruluşlarda mecburi hizmetlerinin kaldırılacağı bildirildi.

Mecburi hizmeti düzenleyen 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Yasası’na göre lisans ya da uzmanlık eğitiminin tamamlanmasını takiben 15 gün içinde durumun Sağlık Bakanlığına bildirilmesi ve bakanlığın diploma/uzmanlık belgesini tescilinden itibaren en geç iki ay içinde gerekli atama süreci ilan edilir.

Bu süreçte, uzmanlık eğitiminin tamamlandığı yerde çalışmaya devam edilmekte; atama kararı ile birlikte Sağlık Bakanlığı kadrolarında uzmanlık eğitimi yapanlar yer değiştirme suretiyle, üniversite kadrolarında yapanlar ise atama suretiyle yeni görev yerlerinde görevlendirilmektedirler.