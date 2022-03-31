Asgari ücrete zam yapılacak mı? Açıklamalar art arda geldi, ek zam...

Asgari ücrete ikinci zam gelecek mi? Son günlerde hem asgari ücretliler hem de diğer özel sektör çalışanları bu sorunun yanıtını arıyordu. Asgari ücrete yapılan rekor zam ile birlikte vergi istisnasının getirilmesi ile asgari ücretlilerin maaşlarında ciddi miktarda bir artış sağlandı. Ancak yüksek enflasyon nedeni ile asgari ücretli olarak çalışan vatandaşlar ekonomik olarak zorluk yaşıyor. Yaşanan süreç asgari ücrete ikinci kez zam yapılmasını gündeme getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'da bugün yaptığı açıklamada asgari ücret ile ilgili şu ifadeleri kullandı;

Ben vatandaşıma onu aldatacak, yani yapmayacağımız veya yapamayacağımız bir şeyi söylemeyi doğru bulmam. Asgari ücreti tespit için bir komisyon var. Her sene toplanıyor. Dolayısıyla da bunun vakti aralıktır. Vakti geldiğinde de asgari ücretle sorumlu olan sendikalar ve Çalışma Bakanlığım otururlar konuşurlar, adımı atarız. Durum bu. Fevkalade bir durum olup olmadığı noktası orada yine tartışılır. Yani eğer asgari ücret vatandaşımı hakikaten enflasyona ezdiriyorsa, o görüşmelerde belirleme de ona göre yapılır. Olağanüstü bir gelişme olduğu zaman biz bunlara da kapalı değiliz. Başta bakanım olmak üzere sendikacılarla zaten sürekli irtibat halindeler, görüşüyorlar. Böyle bir şey var mı yok mu onu biz de görüyoruz zaten. Biliyorsunuz daha yeni asgari ücrette görülmemiş bir zam yapmak suretiyle asgari ücreti farklı bir noktaya çektik. Bir diğer adımda da yine emeklilerle ilgili artışları yaptık. Bundan sonra da vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştırmak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: asgari ücret artışı ile ilgili "Enflasyon-ücret artışı, enflasyon-ücret artışı sarmalına sebep olacak bu tür yaklaşımları yanlış buluyorum. Olağanüstü şartlar ortaya çıkar o zaman düşünülebilir ama bugün gündemimizde böyle bir şey yok."diye konuştu.

Bakan Bilgin, Ankara Ticaret Odası (ATO) Congresium'da 'Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi ve Fuarı'na katıldı. Zirvenin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bilgin, asgari ücrete zamla ilgili bir soru üzerine, “Asgari ücrette net bir artış sağlandı. Bunun henüz daha 3’üncü ayındayız. Bunu bugün tartışmayı anlamsız buluyorum. Şu anda Türkiye, dünyada yaşanan büyük ekonomik krizlerin baskısı altında. Türkiye’yi etkiliyor tabii ki bunlar. Türkiye yaklaşık 900 milyar dolarlık bir ekonomi. Bu etkilerin en önemli etkisi enflasyonist etki. Bu enflasyonu önlemek için Türkiye yeni ekonomik bir program uyguluyor. Önümüzdeki mayıstan itibaren enflasyondaki düşüşü hedefleyen ekonomik program uyguluyoruz. Dolayısıyla enflasyon-ücret artışı sarmalına sebep olacak bu tür yaklaşımları yanlış buluyorum. Olağanüstü şartlar ortaya çıkar o zaman düşünülebilir ama bugün gündemimizde böyle bir şey yok” yanıtını verdi.

Temmuz ayında asgari ücret artışı yapılabileceği konusunda Milliyetçi Hareket Partisi’nden (MHP) yapılan açıklamaya ilişkin ise Bakan Bilgin, “Siyasetçiler siyasi pozisyonları açısından kendi değerlendirmelerini yaparlar. Ben çalışma hayatından sorumlu bir bakan olarak konuşuyorum. Temmuzda bildiğiniz gibi bizim toplu sözleşmelerimizde kayıt altına aldığımız enflasyon farkı var. Onunla bunları birbirine karıştırmamak lazım. Temmuz ayı geldiğinde sözleşmemizde yazdığı gibi enflasyon farkı verilecek kaydı var. Biz temmuzda onu vereceğiz. Bunu karıştırmamak lazım” değerlendirmesini yaptı.

AK Parti Adana Milletvekili ve TBMM Tarım Komisyonu Üyesi Abdullah Doğru tarafından yapılan "Hiç kimseyi enflasyona ezdirmeyeceğiz. Özellikle haziran ve hazirandan sonra bunu Cumhurbaşkanımız açıklayacak, duyacaksınız. 20 senedir bu ülkeyi nasıl bu noktaya getirdiysek Cumhurbaşkanımız enflasyona da hiçbir vatandaşımızı ezdirmeyecek" açıklaması, asgari ücrete haziran ayında bir iyileştirme yapılacağı beklentilerini artırmıştı.

Asgari ücrete ikinci zam gelmesi ile ilgili işçi sendikaları tarafından da açıklamalar yapıldı.

TÜRK İŞ: ÇAĞIRIRLARSA O MASAYA HAZİRANDA KEYİFLE OTURURUZ

Abant'ta Toplu İş Sözleşmesi Uygulama ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuşan Türk İş Başkanı Ergün Atalay haziran ayında asgari ücret görüşmesi olur mu şeklinde bir fikrin ortaya atıldığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Biz asgari ücreti haziran ayında hiç görüşmedik. Bunun günü aralık ayı. Aralık ayında taraflar toplanır. Biz konuyu müzakere ederiz. Aradan 4-5 gün geçti. Herkes konuşuyor. Dün Bakan Bey'e sordum. O da 'Bunun günü aralık ayı' dedi. Şimdi resmi muhatabı bakanlık, Türk-İş ve TİSK. Fiyat artışı pazarda var mı? Var. Markette var mı? Var. Kasapta var mı? Var. Domatesin, elektriğin, doğal gazın, benzinin nereye geldiğini hepimiz biliyoruz. Ya otomatiğe bağlamak lazım. Enflasyon her ayın başında açıklanıyor. O zaman her ayın başında enflasyon açıklandığı zaman bu enflasyon miktarını asgari ücretliye, emekliye vermek lazım. Haziran ayı olur mu olmaz mı? Böyle bir yönetmelik yok. Ülkeyi yönetenler yapabilirler mi? Yaparlar. Biz de zevkle keyifle o masaya haziran ayında çağırırlarsa otururuz. Çağırmazlarsa bu kayıplarımızı aralık ayındaki, ocak ayından beri ne kayıp varsa masaya koyarız. Onu almadan da o meselenin altına imza atmayız. Onun için milleti beklenti içine sokmamak lazım"

DİSK: KOMİSYON DERHAL TOPLANMALI

DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu ise sağlık işçilerinin özlük haklarında ve çalışma koşullarında iyileştirme yapılması için başlatılan kampanyada toplanan imzalarla beraber Sağlık Bakanlığı önünde yaptığı açıklamada asgari ücret konusunda şunları söyledi:

"Biz, asgari ücret kaybının derhal giderilmesi gerektiğini belirtiyoruz. Evet, yüzde 50 zam yapıldı ama daha zamlı asgari ücreti almadan bu artık eriyip gitti. Derhal Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanmalı. Bunun önünde yasal hiçbir engel yoktur. Hükümet temsilcilerinden 'yasal değişiklik lazım' açıklamalarını duyuyoruz. Gerek İş Kanunu gerek Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yönetmeliği açıkça söyler. Asgari ücret en fazla iki yıl için belirlenir. Asgari Ücret Komisyonu'nun hemen toplanması ve güncellemenin önünde hiçbir engel yoktur. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Çalışma Bakanlığı çağrısıyla toplanmalı. Tüm ücretlere asgari ücret oranında zam yapılmalı. En düşük emekli aylığı da asgari ücret oranına yükseltilmeli."