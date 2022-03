Asgari ücrete ikinci zam var mı? Asgari ücret tekrar artacak mı, asgari ücrete 850 TL ara zam gelecek mi?

Asgari ücrete ikinci zam haberleri vatandaşlar tarafından ilgiyle takip ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücrete ara zam yapılacak mı sorusuna, ‘’Eğer meclis gündeme getirip değiştirmezse Aralık’ta belirlenir, tabi olağanüstü şartlar olursa bu şartlara bakara değerlendirir. Yeni asgari ücretin yasal belirleme tarihi Aralık ayıdır.’’ İfadesini kullanırken yeni yaptığı açıklamada Bilgin, asgari ücrete ikinci zam tartışmalarına son noktayı koydu. Peki, Asgari ücrete ikinci zam gelecek mi?

Asgari ücrete ek zam tartışması AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan’ın, asgari ücrete yılda iki kez zam getirilmesinin mümkün olup olmadığıyla ilgili geçen hafta yaptığı açıklamayla başlamıştı. Özkan, "Bu, yapılabilir. Şu andaki mevzuat gereği yılda bir kez yapılıyor ancak bunu değiştirmek mümkün. Zamanı geldiğinde bir yıl geçmesi beklenmeksizin zam yaparız" ifadesiyle asgari ücrete zam tartışmasını gündeme getirdi.

ASGARİ ÜCRETE İKİNCİ ZAM GELECEK Mİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuruluşundan Günümüze Milletvekilleri ve İl Başkanları Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Son dönemde artan enflasyon nedeniyle yaşanan fiyat istikrarsızlığı, asgari ücrete yıl ortasında yeni zam yapılacağı iddiasını güçlendirdi. Bu kapsamda üstü kapalı mesaj veren Erdoğan, "Vatandaşımızın en önemli sıkıntı ve şikayetinin hayat pahalılığı olduğunu biliyoruz. Hayat pahalılığının önüne geçmek, vatandaşımızı enflasyona ezdirmemek boynumuzun borcudur. Her şeyden önce Türkiye insanlarının can ve mal güvenliği konusunda en küçük bir tereddüt yaşanmadığı ülkedir. Yatırım, istihdam, üretim, ihracat için çalışan insanların devletinden her türlü desteği aldığı bir yerdir." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Cem Kılıç konuyla ilgili son bilgileri paylaştı. Prof. Kılıç, asgari ücrete zam yapılıp yapılmayacağını ve enflasyonla mücadele sürerken böyle bir adımın mümkün olup olmayacağını NTV'deki yazısında paylaştı:

Asgari ücret tespitinde yöntem 2016 yılında değişti. 2016 yılına kadar, yılın altışar aylık dönemleri için tespit şimdi olduğu gibi Aralık ayı içerisinde yapılan Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantıları sonrasında belirleniyordu. Ocak ve Temmuz artış oranları Aralık ayında kesinleşiyordu.

2016 yılında yapılan değişiklikle, Asgari Ücret Tespit Komisyonu bir yılın tamamı için geçerli olacak tek bir artış oranı belirlemeye başladı. Bu yöntem özellikle İşçi Konfederasyonları tarafından talep edilmişti.

Bugünlerde tekrar bir asgari ücret konusu konuşulur olmaya başladı. Hayat pahalılığının günden güne etkisini arttırmaya başlaması bu yönde birtakım görüşlerin ortaya çıkmasına neden oldu. Asgari ücretin Temmuz ayında yani altıncı ayın bitiminden sonra tekrar enflasyona göre güncellenebileceği özellikle iktidar siyasetçilerince medya önünde konuşuldu.

Ne var ki Asgari Ücret Tespit Komisyonunun üç temel bileşeni yani hükümet, işçi ve işveren taraflarından bugüne kadar herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.

Hatta konuyla ilgili Konfederasyonlar ile görüştüğümüzde de onlarda bu yönde bir talep olmadığını da öğrendik. Çalışma Bakanı Bilgin’de yaptığı açıklamada bu yönde bir çalışmalarının olmadığını, konunun Aralık ayında kapandığını, kanunla yapılan düzenlemenin Aralık Ayından itibaren bir yıl için geçerli olduğunu söyledi. Elbette eğer bu yönde bir gelişme olursa da bunun Meclis gündemine gelmesiyle mümkün olabileceğinin işaretlerini verdi.

Bütün bu gelişmelere bakılırsa aslında asgari ücretin yeniden belirlenmesi gibi bir gündemin mevcut olmadığını söylemek mümkün. Bu yılın enflasyonla mücadeleyle geçeceği bir yıl olacağı da açıklanan yol haritalarıyla kesinleşmiş durumda. Dolayısıyla bugünlerde konuşulanların siyasetçilerin temennisi olarak yorumlanması yanlış olmayacaktır.

BAKAN BİLGİN’DEN ASGARİ ÜCRETE YENİ ZAMMA YÖNELİK SON AÇIKLAMA

Asgari ücret için Haziran ayında ikinci bir zam yapılacağı iddiaları günlerdir en çok konuşulan konular arasında yer alıyor.

Bakan Bilgin, Dünya gazetesine verdiği röportajda asgari ücrete zam konusuna değinmişti. Bakan Bilgin, "Asgari ücret konusunda öncelikle şunu söylemeliyiz: Bu sene yaptığımız asgari ücret artışı yüzde 50’nin üzerindedir ve asgari ücretin vergi dışı bırakılması çok önemli bir şeydir. Bütün gelirlerde asgari ücretin vergi dışı bırakılması önemli. Sabit ücretle çalışanlar, AGİ kaldırıldı, ücreti düşüreceğim diyen işletmeler yanlış yaptı. İş kanunu anlaşılan ücretten geriye gidilmesini açıkça yasaklıyor. Asgari ücrete şartlar içerisinde bakmak lazım. Asgari ücretin eğer Meclis gündeme getirip değiştirmezse, Aralık’ta belirlenir, tabii olağanüstü şartlar olursa bu şartlara bakarak değerlendirilir. Ancak yasal durum Aralık ayını gösteriyor. Yeni asgari ücretin yasal belirlenme tarihi Aralık’tır." ifadelerini kullanmıştı.

Yeni yılda asgari ücrete yüzde 50'nin üzerine zam yapılmış ve 2.825 liradan 4.253 liraya çıkarılmıştı. Ayrıca asgari ücretten alınan gelir ve damga vergisi de kaldırılmıştı. Yıllık enflasyonun yüzde 50'nin üzerine çıkmasının ardından asgari ücrete ikinci bir zam yapılması gündeme gelmişti.