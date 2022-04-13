Asgari ücret ek zam olacak mı? Temmuz ayında asgari ücrete ikinci zam gelir mi?

Asgari ücret zammına ilişkin milyonları heyecanlandıran gelişmeler gelmeye devam ediyor. Artan enflasyon, gıda, toplu ulaşım, su ve hayatın tüm alanlarına yansıyan zamlarla birlikte alım gücünün düşmesi asgari ücrete ikinci zammı gündeme getirmişti. Asgari ücrete ikinci zam beklentilerine Ak Parti cephesinden destek gelmiş, asgari ücretin arttırılmasına yeşil ışık yakan açıklamalar yapılmıştı. Asgari ücret zammına ilişkin heyecanlandıran açıklamayı ilk kez AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan dile getirmiş, "Bu yapılabilir. Şu andaki mevzuat gereği yılda bir kez yapılıyor ancak bunu değiştirmek mümkün. Zamanı geldiğinde bir yıl geçmesi beklenmeksizin zam yaparız" yanıtını vermişti. Son olarak AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ asgari ücretle ilgili milyonlara umut veren açıklama yaptı. Dağ, “gelen verilere göre zaten temmuz ayında memurlarla ilgili bir gündem var, asgari ücretle ilgili aralık ayında konuşuluyor. Ama gerekirse müdahale yapmaktan çekinmeyiz.” İfadelerini kullandı. Uzmanlar, asgari ücrete zammının temmuz ayında zam gelebileceğini, bu konuda yasak değişiklik yapılması gerektiğini söylüyor. Peki, Asgari ücrete ek zam olacak mı? Asgari ücret zammı olacak mı? Temmuz ayında asgari ücrete ikinci zam gelecek mi? İşte Asgari ücret zammına ilişkin son gelişmeler…

ASGARİ ÜCRET EK ZAM OLACAK MI?

Asgari ücrette yarıyıl zammı beklentisi! Uzun süredir ekonomi gündeminin en önemli gündem maddesi olan asgari ücret zammı ile ilgili yeni gelişmeler gelmeye devam ediyor. Gıda enflasyonu sonrasında asgari ücretlinin alım gücünün azalması ara zam beklentisi oluşturmuştu. Asgari ücret zammı ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan da açıklama gelmişti.

Erdoğan “Yılbaşında asgari ücret ve memur maaş zammı belirlendikten sonra “Gerekirse yıl ortasına doğru enflasyon ve günün koşulları değerlendirilerek tekrar bir değerlendirme yapılabilir” dediniz. Geçtiğimiz günlerde masada işçi adına pazarlıkları yürüten Türk-İş Başkanı Ergün Atalay da biz bir davet gelirse zevkle o masaya otururuz dedi. Bir gündem var mı, yıl ortasında asgari ücretle ilgili yeni bir gelişme, bir zam olur mu? Bir de emekliler için bayram ikramiyesi ödeniyor, onların da bir zam beklentisi var, emeklilere de bir müjdeniz olacak mı?” sorusuna “Şu anda daha üçüncü aydayız. Yıl ortasına geldiğimiz zaman zaten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanım da önüme mevcut durumu getirir. Zaten Vedat Bey sendikalarla bugüne kadar samimi görüş alışverişinde bulunmuştur. Yapılacak görüşmeler neticesinde de yıl ortasında böyle bir değerlendirme gerektiğinde biz kesinlikle vatandaşımızdan, hele hele işçimizden böyle bir şeyi esirgemeyiz. Veren el alan elden hayırlıdır.” yanıtını vermişti.

TEMMUZ AYINDA ASGARİ ÜCRETE İKİNCİ ZAM GELİR Mİ?

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Kanal 7'de gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Ekonomiye ilişkin mesajlar veren Dağ, "Enflasyonun altına kimseyi ezdirmeyeceğiz dedik ve ezdirmedik. Yüzde 30-40 zamlarla bunu ortaya koyduk." dedi.

"Burada özellikle ticari hayata baktığımızda hareketlilik devam ediyor." diyen Dağ, "Sabit gelirliler konusunda hamleler yapmamız lazım. Asgari ücretle ilgili bir irade ortaya koyduğunuz herkes kendi çalışanlarına bir artış koymuş oluyor ve insanların alım gücünü bir seviyede tutmaya çalışıyoruz. İlgili bakanlıklarımız şu anda takip ediyor, gelen verilere göre zaten Temmuz ayında memurlarla ilgili bir gündem var, asgari ücretle ilgili Aralık ayında konuşuluyor. Ama gerekirse müdahale yapmaktan çekinmeyiz." ifadelerini kullandı.

DAHA ÖNCE DE AÇIKLAMALAR YAPILMIŞTI!

AK Partili Cahit Özkan'a "Asgari ücrete yılda bir kez yapılıyor, bunun ikiye çıkarılma olasılığı var mı? Altıncı ayda bir düzeltme gibi bir şey olur mu?" sorusu soruldu. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın bunu daha önce ifade ettiğini belirten Özkan bunun mümkün olduğunu belirterek "Şu andaki mevzuat gereği yılda bir kez yapılıyor ancak bunu değiştirmek mümkün. Biz parlamentoda her zaman milletimizim menfaati ne gerektiriyorsa bunu her zaman yaparız" ifadelerini kullandı.

Özkan, "Bu CHP'nin aklına gelmez, bizim aklımızda var. Biz maliyetlere asgari ücretli vatandaşımızı ezdirmeyeceğiz. Zamanı geldiğinde bir yıl geçmesi beklenmeksizin zam yaparız" dedi.

Özkan, "Maliyet artışı mı var? O zaman vatandaşımızın gelirinde de artışı sağlayacak tedbir ve kararları alacağız" diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Üyesi ve eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci de, "Ciddi bir şekilde müdahale etmek lazım. İnsanlarımızın gelirlerini arttırıcı önlemler almak lazım. Gerekirse Türkiye'de yıl ortasında asgari ücrete bir daha bakılmalı. Esnaf, memur, emekliler, çalışanlarla ilgili" dedi.

ASGARİ ÜCRETTE NASIL ARTIŞ OLUR?

Asgari ücretin Temmuz'da yeniden belirlenmesi için yasal bir değişiklik yapılması gerekiyor. Buna göre yılda bir kez toplanan komisyonun ikinci kez toplanması sağlanacak. Ardından Temmuz ayında emeklilere ve memurlara yapılacak ikinci artış asgari ücretliler için de uygulanabilir. Bilindiği gibi memur ve emekliler 6 aylık enflasyona göre zam alıyor. Bu enflasyon oranının asgari ücrete uygulanması gerçekleşebilir. Ancak bu durumda ortaya 800 liranın üzerinde bir artış da çıkacak. Ancak başka formüller de uygulanabilir.

MALİYET KARŞILANIR MI?

Asgari ücrete yılbaşında yapılan tarihi zamla birlikte işverenlerin maliyetini aşağı çekecek ve işçinin yükünü azaltacak çok önemli hamle yapılmış ve ücretler üzerindeki gelir vergisi ve damga vergisi kaldırılmıştı. Sadece asgari ücretli değil tüm çalışanların maaşlarındaki asgari ücret kadar kısım vergiden istisna tutuldu. Şimdi ikinci bir toplantı ile yapılacak zam işverenlere ek bir yük getirecek. Bu durum istihdam kaybına yol açacağı gibi kayıt dışılığı da artıracaktır. Ancak vergideki formül burada da uygulanabilir.

PRİM ÜZERİNDEN İNDİRİM

Asgari ücretten iki türlü prim alınıyor. Bunlardan ilki işçiden kesilen yüzde 14 oranındaki SGK primi. Bu primin 5004 liralık brüt asgari ücret içindeki miktarı 700,56 TL. İkinci prim ise işveren sigorta payı olarak alınıyor. Bunun maliyet üzerindeki etkisi ise 775,62 TL. Toplamda bir işveren açısından ödenen primler 1.476,18 TL'ye ulaşıyor. Bunların dışında işsizlik sigortası için kesilen toplamda 150,12 TL'yi bulan bir prim daha bulunuyor. Burada asgari ücrete yapılacak bir seyyanen zam primlerden indirim yapılarak karşılanabilir. Böylece asgari ücretin net miktarı artarken bu durum işverene maliyet olarak yansımaz. Yine bu indirimler belli oranda yapılarak işverenin de maliyetin bir kısmını karşılaması sağlanır.