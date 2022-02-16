Aynı işyerinde bir yıl ve üzerinde çalışanların işten çıkarıldıkları zaman aldıkları ödeme olan kıdem tazminatını, bazı durumlarda işten çıkarılmayan, kendi isteği ile işten çıkanlar da alabiliyor. Mevzuatta, Sosyal Güvenlik Kurumu prim ödeme tarihi çalışanların emekli olması ve kıdem tazminatı almasında belirleyici oluyor. Ancak, 1999 tarihi sonrası işe başlayan için kıdem tazminatı alma hakkı değişiyor. Peki, 2000 yılı sonrasında işe girenlerde kıdem tazminatı koşulları değişiyor mu? Kıdem tazminatı hangi koşullarda alınacak? İşte detayar.

İşyerinde bir yıl çalıştıktan sonra kıdem tazminatına hak kazanılıyor. Erkek çalışanlar askerlik, kadın çalışanlar ise evlilik nedeniyle işten ayrılma halinde kıdem tazminatı alabiliyor. Emekliliği gelen çalışanlar da kıdem tazminatını alıp işten ayrılabiliyor. Bunların dışında ise çalışan emeklilik için gerekli prim gün sayısını doldurduğunda yaşı beklemeden kıdem tazminatını alabiliyor.

2000 YILI SONRASINDA İŞE GİRENLERDE KIDEM TAZMİNATI KOŞULLARI DEĞİŞİYOR MU?

TOBB ETÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Kılıç, NTV yayınında kıdem tazminatı ile ilgili, takipçisinden gelen ‘2000 yılı sonrasında işe girenlerde kıdem tazminatı koşulları değişiyor mu?’ sorusunu yanıtladı. Cem Kılıç, konuyla ilgili şunları söyledi:

"Kıdem tazminatına hak kazanma koşullarında herhangi bir değişiklik söz konusu değil. Ama yaş koşulu dışında “emeklilik için gereken sigortalılık süresi ve prim günün tamamlayanlar kıdem tazminatına hak kazanabilir” kuralı var. Bu kuralı işlettiğimiz zaman 8 Eylül 1999 öncesinde sigortaya girenler için 15 yılda 3600 prim günü koşulları geçerliyken, 8 Eylül 1999 sonrasında hem emeklilikte yaş koşulu hem de prim ödeme koşulları değiştiği için yeni bir düzene geçilmiş oldu. Dolayısıyla 2000 yılı sonrası diye genelleyeceğimiz grup için 7 bin prim gününü tamamlamak gerekiyor. Onun için 3600 prim günü kenarda kalıyor. Ama 2000 yılı sonrasında sigortaya girmiş olanlar 7 bin prim gününü tamamladıktan sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan alacakları yazı ile işvernelerine başvurabilirler ve kıdem tazminatlarını talep edebilirler."