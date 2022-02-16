°
Şehir seçiniz
    BİST2.0410.16EURO15.520.51USD13.640.34ALTIN819.261.10
    CANLI BORSA

    ÇALIŞMA HAYATI

    GAZETE VATAN ANA SAYFA
    Geri Dön
    Çalışan Hakları2000 yılı sonrasında işe girenlerde kıdem tazminatı koşulları değişiyor mu?
    HaberlerÇalışan Hakları Haberleri 2000 yılı sonrasında işe girenlerde kıdem tazminatı koşulları değişiyor mu?
    ABONE OL

    2000 yılı sonrasında işe girenlerde kıdem tazminatı koşulları değişiyor mu?

    Tazminat alabilmek için çalışanın işveren tarafından işten çıkarılmış olması gerekiyor. Çalışan kendi isteği ile ayrılırsa, kıdem tazminatını alamıyor. Ancak, 1999 tarihi sonrası işe başlayan için kıdem tazminatı alma hakkı değişiyor. Peki, 2000 yılı sonrasında işe girenlerde kıdem tazminatı koşulları değişiyor mu? Prof. Dr. Cem Kılıç, kıdem tazminatı ile ilgili merak edilenleri anlattı.

    16.02.2022 - 16:27 |
    2000 yılı sonrasında işe girenlerde kıdem tazminatı koşulları değişiyor mu?

    Aynı işyerinde bir yıl ve üzerinde çalışanların işten çıkarıldıkları zaman aldıkları ödeme olan kıdem tazminatını, bazı durumlarda işten çıkarılmayan, kendi isteği ile işten çıkanlar da alabiliyor. Mevzuatta,  Sosyal Güvenlik Kurumu prim ödeme tarihi çalışanların emekli olması ve kıdem tazminatı almasında belirleyici oluyor. Ancak, 1999 tarihi sonrası işe başlayan için kıdem tazminatı alma hakkı değişiyor. Peki, 2000 yılı sonrasında işe girenlerde kıdem tazminatı koşulları değişiyor mu? Kıdem tazminatı hangi koşullarda alınacak? İşte detayar.

     İşyerinde bir yıl çalıştıktan sonra kıdem tazminatına hak kazanılıyor. Erkek çalışanlar askerlik, kadın çalışanlar ise evlilik nedeniyle işten ayrılma halinde kıdem tazminatı alabiliyor. Emekliliği gelen çalışanlar da kıdem tazminatını alıp işten ayrılabiliyor. Bunların dışında ise çalışan emeklilik için gerekli prim gün sayısını doldurduğunda yaşı beklemeden kıdem tazminatını alabiliyor.

    2000 YILI SONRASINDA İŞE GİRENLERDE KIDEM TAZMİNATI KOŞULLARI DEĞİŞİYOR MU?

    TOBB ETÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Kılıç, NTV yayınında kıdem tazminatı ile ilgili, takipçisinden gelen ‘2000 yılı sonrasında işe girenlerde kıdem tazminatı koşulları değişiyor mu?’ sorusunu yanıtladı. Cem Kılıç, konuyla ilgili şunları söyledi:

    "Kıdem tazminatına hak kazanma koşullarında herhangi bir değişiklik söz konusu değil. Ama yaş koşulu dışında “emeklilik için gereken sigortalılık süresi ve prim günün tamamlayanlar kıdem tazminatına hak kazanabilir” kuralı var. Bu kuralı işlettiğimiz zaman 8 Eylül 1999 öncesinde sigortaya girenler için 15 yılda 3600 prim günü koşulları geçerliyken, 8 Eylül 1999 sonrasında hem emeklilikte yaş koşulu hem de prim ödeme koşulları değiştiği için yeni bir düzene geçilmiş oldu. Dolayısıyla 2000 yılı sonrası diye genelleyeceğimiz grup için 7 bin prim gününü tamamlamak gerekiyor. Onun için 3600 prim günü kenarda kalıyor. Ama 2000 yılı sonrasında sigortaya girmiş olanlar 7 bin prim gününü tamamladıktan sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan alacakları yazı ile işvernelerine başvurabilirler ve kıdem tazminatlarını talep edebilirler."

    GÜNCEL HABERLER

    16 Şubat 2022 koronavirüs tablosu belli oldu! Bakan Koca'dan önemli uyarılar

    16 Şubat 2022 koronavirüs tablosu belli oldu! Bakan Koca'dan önemli uyarılar

    Çiftçilere indirim müjdesi! Yarın başlıyor, Yüzde 30...

    Çiftçilere indirim müjdesi! Yarın başlıyor, Yüzde 30...

    1.150 TL doğal gaz desteği! Başvuran alıyor, yılda iki kez...

    1.150 TL doğal gaz desteği! Başvuran alıyor, yılda iki kez...

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    16 Şubat 2022 koronavirüs tablosu belli oldu! Bakan Koca'dan önemli uyarılar

    16 Şubat 2022 koronavirüs tablosu belli oldu! Bakan Koca'dan önemli uyarılar

    Sıradaki Haber
    Çiftçilere indirim müjdesi! Yarın başlıyor, Yüzde 30...

    Çiftçilere indirim müjdesi! Yarın başlıyor, Yüzde 30...

    Sıradaki Haber
    Jens Stoltenberg'den Rusya - Ukrayna açıklaması: Çok geç değil!

    Jens Stoltenberg'den Rusya - Ukrayna açıklaması: Çok geç değil!

    Sıradaki Haber
    EYT ile ilgili flaş detay! Kimler EYT yasasından yararlanacak?

    EYT ile ilgili flaş detay! Kimler EYT yasasından yararlanacak?

    Sıradaki Haber