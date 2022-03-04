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    Bilim ve TeknolojiYıldırım'da dijital pazarlama akademisine yoğun ilgi
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    Yıldırım'da dijital pazarlama akademisine yoğun ilgi

    Yıldırım Belediyesi’nin, ilçedeki vatandaşlara yönelik düzenlediği dijital pazarlama akademisi yoğun teveccühü ile başladı.

    04.03.2022 - 12:39 |
    Yıldırım'da dijital pazarlama akademisine yoğun ilgi

    Yıldırım Belediyesi’nin, üretime destek ve ekonomiye katkı sağlamak için düzenlediği etkinlikler aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda ‘A’dan Z’ye E-Ticaret Eğitimi’nden sonra dijital pazarlama akademisinin startını veren Yıldırım Belediyesi, e-ticaretin püf noktalarını öğreterek, iş dünyasına adım atmalarını sağlayacak. Dijital pazarlama uzmanları tarafından verilen, eğitimlerle vatandaşlar sosyal medyadan ve e-ticaret mecralarından satış yapma imkânı bulurken, dijital pazarlama alanında kendilerini geliştirebilecek.

    Barış Manço Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen akademinin ilk dersinde, ‘İnstagramı tanıma, algoritma ve profil sayfası özellikleri, hikâye ve paylaşım dinamikleri, içerik üretimi ve kullanılabilecek araçlar, başarılı örnekler, yılın trendleri ve yenilikler’ üzerine konuşuldu. 4 hafta sürecek eğitimlerde önümüzdeki hafta ‘istatik ve analiz’, ‘Trendyol’a giriş ve yönetim paneli’ dersi işlenecek.

    Yıldırım Belediyesi olarak vatandaşların sosyal yaşamdaki rolünü arttırmaya ve iş hayatına adım atmalarını sağlamaya çalıştıklarını belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Akademi sayesinde hemşerilerimiz, sosyal medya ve e-ticaret mecralarında satış yapmayı ve dijital pazarlama tekniklerini öğrenecek. Akademinin kursiyerlerimize güzel ekmek kapıları açmasını temenni ediyorum” dedi.

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