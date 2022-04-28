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    Bilim ve TeknolojiYerli İHA ‘Jackal’ İngiltere'ye İngiltere'de
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    Yerli İHA ‘Jackal’ İngiltere'ye İngiltere'de

    Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ)Teknopark’ta geliştirilen asgari 15 kilogram taşıma kapasitesine ve 130 kilometre menzile sahip insansız hava aracı (İHA) ‘Jackal’ın ihracatına başlandı.

    28.04.2022 - 23:57 |
    Yerli İHA ‘Jackal’ İngiltere'ye İngiltere'de

     Aracı üreten Coşkunöz Holding iştiraki Fly Bvlos Technology ile İngiliz Flyby Technology arasında yapılan anlaşmayla yerli İHA’nın İngiltere’ye satışı gerçekleşti.Araç, havacılık sektöründe kargo ve lojistik hizmet alanlarında kullanılabilecek. Jackal,herhangi bir piste ihtiyaç duymadan her türlü alana iniş kalkış yapabiliyor.

    İHA’nın zorlu hava koşullarında her türlü senaryoda insani yardım, izleme ve gözlem,hassas veri lojistiği gibi alanlarda da uçması planlanıyor. Flyby Technology kurucusu Jon Parker,“İlk siparişimizde 5 araç satın aldık. Bu toplamda 1 milyon 250 bin dolara mal oldu” diye konuştu. Fly Bvlos Genel Müdürü Murat Islıoğlu ise “Jackal, havacılık sektörüne kargo ve lojistik taşımacılığı için tasarlanmış. Maksadı bu olsa da ihtiyaç halinde yazılım ve donanım tamamen bizim şirketimize ait” dedi.

    Yerli İHA ‘Jackal’ İngiltereye İngilterede

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