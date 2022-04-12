Vivo, V23 5G ile Türkiye'de çıtayı yükseltiyor

Vivo V23 ve V23 Pro modelleri yılında başında birlikte tanıtılmış ve çok olmasa da ses getirmişti. İşte bu modellerden normal V23 için Türkiye macerası sonunda başladı. Model bugün büyük bir satış kanalına 12 GB RAM + 256 GB depolamalı sürümü ile tam 13.999 TL’den giriş yaptı.

Telefonun en çok dikkat çeken yanı gövdesinin renk değiştirebiliyor olması. Bu konuda firma şunu aktarıyor: “Florit AG (Yansıma engelleyici) özelliği ile güneş ışığı altında renk değiştirebilen yenilikçi özel cam arka yüzeyi sektörü büyülemeye geliyor.” Teknik açıdan iki cihazın da üzerinden geçmek adına telefonların geniş ekran çentiği içerisinde göze otomatik netleme yapabilen 50 MP ana ve 8 MP ultra geniş açı kameralar bir araya geliyor.

Vivo V23, gücünü MediaTek Dimensity 920 5G işlemciden alıyor ve 44W hızlı şarj destekli 4.200 mAh pil taşıyor. Modelin arkasında ise 64 MP ana, 8 MP ultra geniş açı + 2 MP makro kameraları bir araya geliyor. Telefonda abisinden biraz daha ufak 6,44 inç 1080P 90 Hz AMOLED ekran kullanılıyor.

V23 Pro ise gücünü MediaTek Dimensity 1200 5G işlemciden alıyor ve 44W hızlı şarj destekli 4.300 mAh pil taşıyor. Modelin arkasında ise 108 MP ana, 8 MP ultra geniş açı, 2 MP makro kameraları bir araya geliyor. Telefonda 6,58 inç 1080P 90 Hz AMOLED ekran kullanılıyor.