Valorant oyunu genellikle her bilgisayarda hatta laptoplarda bile oynanabilen bir oyun olarak ifade edilmektedir. Masaüstü bilgisayarlar laptoplara göre daha fazla özelliğe sahip olduğu için bu oyun laptoplarda bazı sıkıntılara neden olmaktadır. Valorant adlı bu oyun için bilgisayarlarda minimum 8 GB bir boş alanın olması gerekmektedir.

Valorant Sistem Gereksinimleri Nelerdir?

Valorant oyununu indirmek isteyenlerin bu oyun için gerekli olan minimum sistem gereksinimlerini bilmeleri gerekmektedir. Bilgisayar sistemi ne kadar iyi olursa oyuncu bu oyundan o kadar iyi sonuç alabilmektedir. Bu oyun için gereken sistem gereksinimleri şu şekilde sıralanabilir:

İşletim sistemi: 64 Bit olacak şekilde Windows 7, Windows 8, Windows 10

İşlemci: Intel Core i3-4150/AMD A8-7650K

Bellek (RAM) : 4GB ram olması gerekmektedir.

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce Gt730/AMD Radeon R5 240

Depolama: 8 GB olmalı

Direct: Sürüm 11 olmalı

Valorant Kaç GB, Bilgisayarım Açar mı?

Valorant oyunu genellikle her bilgisayarda hatta laptoplarda bile oynanabilen bir oyun olarak ifade edilmektedir. Masaüstü bilgisayarlar laptoplara göre daha fazla özelliğe sahip olduğu için bu oyun laptoplarda bazı sıkıntılara neden olmaktadır. Valorant adlı bu oyun için bilgisayarlarda minimum 8 GB bir boş alanın olması gerekmektedir. Ancak oyun için yapılacak güncellemeler ve diğer başka değişiklikler için bilgisayar hafızasının yüksek olması gerekmektedir. Bu nedenle bu oyunu bilgisayarına indirmek isteyen kişilerin bilgisayarlarında 10 GB'lık bir boş alanın bulunması gerekmektedir. Yapımcısı Riot Games olan Valorant oyunu dosya boyutu olarak 7.9 GB'lık bir yer kaplamaktadır. Bilgisayarında 7.9 GB'lık boş alanı olan kişiler bu oyunu sorunsuz bir şekilde bilgisayarına indirebilir ve rahatlıkla oynayabilir.

Valorant oyunu her bilgisayarda çalışabilen bir sistem özelliğine sahip olmakla birlikte bu oyun için önerilen sistem gereksinimleri şunlar olmaktadır:

İşletim Sistemi: Windows 7/8/10 ve 64 Bit

İşlemci: Intel i3-4150

Bellek: 4GB

VRAM: 1GB

Ekran Kartı: Geforce GT 730 olmalı

Depolama: 7.9 GB