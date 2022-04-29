°
Şehir seçiniz
    BİST2.417-0.45EURO15.680.79USD14.830.28ALTIN913.061.40
    CANLI BORSA
    GAZETE VATAN ANA SAYFA
    Geri Dön
    Bilim ve TeknolojiTwitter kullanıcı sayısı ve gelirini artırdı
    HaberlerBilim Ve Teknoloji Haberleri Twitter kullanıcı sayısı ve gelirini artırdı
    ABONE OL

    Twitter kullanıcı sayısı ve gelirini artırdı

    Sosyal medya platformu Twitter’ın geliri bu yılın ilk çeyreğinde 1,2 milyar dolara yükseldi. Sosyal paylaşım ağının günlük aktif kullanıcı sayısı ise 229 milyona ulaştı.

    29.04.2022 - 11:44 |
    Twitter kullanıcı sayısı ve gelirini artırdı

    Sosyal medya paylaşım ağı Twitter bu yıla ait Ocak-Mart dönemine ilişkin verileri açıkladı. Şirketin bu yılın ilk çeyreğinde elde ettiği gelir geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 16 artarak 1,2 milyar dolara yükseldi. Şirket, 2021'in ocak-mart döneminde 1,03 milyar dolar gelir elde etmişti. Şirketin yılın ilk çeyreğinde elde ettiği net kar ise 513,3 milyon dolar oldu. Sosyal medya platformunun 2021'in ilk çeyreğinde de yaklaşık 68 milyon dolarlık kar açıklamıştı. Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi Elon Musk hafta başında sosyal medya şirketi Twitter'ı yaklaşık 44 milyar dolara satın almıştı.

    Günlük aktif kullanıcı sayısı 229 milyona ulaştı

    Twitter'ın bu yılın ilk 3 ayındaki reklam geliri de 2021'in aynı dönemine göre yüzde 23 artarak 1,1 milyar dolara çıktı. Şirket, geçen yılın ilk çeyreğinde 898,8 milyon dolar reklam geliri açıklamıştı. Sosyal medya platformu bu yılın ilk çeyreğindeki günlük ortalama aktif kullanıcı sayısı da geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 15,9 artarak 229 milyona ulaştı.

    Yerli İHA ‘Jackal’ İngiltere'ye İngiltere'de
    İlgili Haber
    Yerli İHA ‘Jackal’ İngiltere'ye İngiltere'de
    Twitter’ı en çok kullanan ülkeler belli oldu
    İlgili Haber
    Twitter’ı en çok kullanan ülkeler belli oldu
    Elon Musk'tan Twitter'ın tamamına teklif
    İlgili Haber
    Elon Musk'tan Twitter'ın tamamına teklif

    GÜNCEL HABERLER

    Meteoroloji'den 58 il için son dakika uyarısı! Yoğun yağış başlıyor, sıcaklıklar düşecek! 'Güzel haberler veremeyeceğiz'

    Meteoroloji'den 58 il için son dakika uyarısı! Yoğun yağış başlıyor, sıcaklıklar düşecek! 'Güzel haberler veremeyeceğiz'

    İçişleri Bakanlığı resmen duyurdu! 5 yıl şartı kaldırıldı

    İçişleri Bakanlığı resmen duyurdu! 5 yıl şartı kaldırıldı

    Üniversitede 'kadro' kavgası! Taciz, tehdit ve hakaret...

    Üniversitede 'kadro' kavgası! Taciz, tehdit ve hakaret...

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) personel alacak! İşte başvuru şartları!

    Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) personel alacak! İşte başvuru şartları!

    Sıradaki Haber
    İçişleri Bakanlığı resmen duyurdu! 5 yıl şartı kaldırıldı

    İçişleri Bakanlığı resmen duyurdu! 5 yıl şartı kaldırıldı

    Sıradaki Haber
    Sağlık kartı uygulaması hayata geçirildi! Yabancı turistler faydalanacak, 12 ay boyunca...

    Sağlık kartı uygulaması hayata geçirildi! Yabancı turistler faydalanacak, 12 ay boyunca...

    Sıradaki Haber
    Dünyayı şoke eden görüntüler! Sivillerin gözlerini bağlayıp katlettiler...

    Dünyayı şoke eden görüntüler! Sivillerin gözlerini bağlayıp katlettiler...

    Sıradaki Haber