°
Şehir seçiniz
    BİST2.459-0.31EURO15.790.54USD14.930.49ALTIN904.710.89
    CANLI BORSA
    GAZETE VATAN ANA SAYFA
    Geri Dön
    Bilim ve TeknolojiTürk Telekom’un siber güvenlik kampı başvuruları başlıyor
    HaberlerBilim Ve Teknoloji Haberleri Türk Telekom’un siber güvenlik kampı başvuruları başlıyor
    ABONE OL

    Türk Telekom’un siber güvenlik kampı başvuruları başlıyor

    Türk Telekom Siber Güvenlik Kampı başvuruları başlıyor. Bu yıl üçüncüsü düzenlenecek kamp, kendini siber güvenlik alanında geliştirmek isteyen ve bu alanda kariyer hedefi bulunan gençlere eğitim fırsatı sunuyor. 30 Mayıs tarihine kadar başvuruların devam ettiği kampta yer alan yarışmada ilk üçe girenler; toplamda 60 bin TL değerinde teknoloji ödülünün sahibi olacaklar.

    07.05.2022 - 11:18 |
    Türk Telekom’un siber güvenlik kampı başvuruları başlıyor

    Türkiye’nin en büyük siber güvenlik merkezine sahip telekomünikasyon operatörü Türk Telekom, gençlerin kariyer gelişimini desteklemeyi sürdürüyor. Türk Telekom, 1-10 Ağustos tarihleri arasında üçüncüsünü düzenleyeceği Siber Güvenlik Kampı kapsamında geleceğin siber kahramanlarına 10 günlük uygulamalı eğitim verecek.

    Türk Telekom İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Emre Vural konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı: “Türkiye’nin en büyük siber güvenlik merkezine sahip kurumu olarak, Türkiye’nin Ulusal Siber Güvenlik vizyonu kapsamında bu alanda yetişmiş insan kaynağına katkı sağlamayı misyon edinerek yürüttüğümüz projelerimizle sektörümüzdeki köklü birikimimizi gençlerimize aktarmaya devam ediyoruz. Ulusal ve kişisel güvenliğin yapı taşı olan siber güvenlik alanında gençlere eğitim fırsatı sunmaktan gurur duyuyoruz.”

    Sektörün önde gelen isimlerinin katkıda bulunacağı kampta gençler; siber güvenliğe giriş, temel ağ güvenliği, işletim sistemi güvenliği, telekomünikasyon güvenliği, kablosuz ağ güvenliği, mobil güvenlik gibi temel eğitimlerden, sızma testleri, siber olaylara müdahale, siber tehdit avcılığı, siber istismar örnekleri derslerine kadar kapsamlı bir eğitim alma fırsatı yakalayacaklar.

     60 bin TL’lik ödülün sahibi olacaklar

    Konusunda uzmanlaşmış siber güvenlik eğitmenleri tarafından verilecek uygulamalı eğitimler ve “Capture The Flag (CTF)” (Bayrağı Yakala) yarışması sonrasında yapılacak değerlendirmeler ile ilk 3’e giren katılımcılar toplamda 60 bin TL’lik teknoloji hediye çekinin sahibi olacak.

    Türk Telekom Siber Güvenlik Kampı’na 26 yaşını doldurmamış 3. ve 4. sınıf lisans öğrencileri, yüksek lisans öğrencileri veya mezuniyeti üzerinden en fazla 2 yıl geçmiş ve aktif olarak çalışmayan gençler katılabilecekler. Türk Telekom Siber Güvenlik Kampı başvuruları 9 Mayıs – 30 Mayıs 2022 tarihleri arasında yapılacak.

    GÜNCEL HABERLER

    Emekli ve memur maaşlarına zam! Oran açıklandı, zamlı rakamlar netleşti! Yeni maaşlar...

    Emekli ve memur maaşlarına zam! Oran açıklandı, zamlı rakamlar netleşti! Yeni maaşlar...

    Eda'yı eşarpla boğmaya çalıştı, 'üç harfliler'i suçladı

    Eda'yı eşarpla boğmaya çalıştı, 'üç harfliler'i suçladı

    ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu böyle yakalandı! Skandalın kitabı çıkıyor...

    ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu böyle yakalandı! Skandalın kitabı çıkıyor...

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Suriyeliler geri dönüyor mu? Suriyeliler ne zaman geldi, kaç yıldır Türkiye’de? Bakan Akar'dan sığınmacı açıklaması!

    Suriyeliler geri dönüyor mu? Suriyeliler ne zaman geldi, kaç yıldır Türkiye’de? Bakan Akar'dan sığınmacı açıklaması!

    Sıradaki Haber
    Emekli ve memur maaşlarına zam! Oran açıklandı, zamlı rakamlar netleşti! Yeni maaşlar...

    Emekli ve memur maaşlarına zam! Oran açıklandı, zamlı rakamlar netleşti! Yeni maaşlar...

    Sıradaki Haber
    ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu böyle yakalandı! Skandalın kitabı çıkıyor...

    ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu böyle yakalandı! Skandalın kitabı çıkıyor...

    Sıradaki Haber
    Adıma şirket açılmasın uygulaması nedir, şirket açılmasını engelleme nasıl yapılır?

    Adıma şirket açılmasın uygulaması nedir, şirket açılmasını engelleme nasıl yapılır?

    Sıradaki Haber