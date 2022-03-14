Seyhan Belediyesi kendi bilgisayarını üretti

Yazılım ve donanım olarak farklı öğelerin hassas bir ayarla bir araya getirilmesi esasına dayalı olarak üretilen ve “Bilge 01” adı verilen bilgisayarda Windows 10 işletim sistemi çalıştırılabiliyor. Temel tarayıcı tabanlı çizim programlarından ofis programlarına, standart bir kişisel bilgisayarla yapılabilen tüm işlerin yapılabildiği Bilge 01’de kablolu, kablosuz internet bağlantısı, bluetooth bağlantısı da bulunuyor.

Bilge 01’i emsallerinden farklı kılan en önemli özellikleri ise düşük maliyeti ve bir cep telefonundan biraz daha büyük boyutları. İşlem gücü itibariyle eşdeğeri bilgisayarlardan çok daha düşük maliyetlerle üretilen “Bilge 01” standart orta-alt segment bir bilgisayardan yaklaşık 10 kat küçük kasası olmasına rağmen aynı işlem gücünü sunuyor. Küçük bir çantaya sığabilen ve cep telefonu şarj aletiyle enerjisi sağlanabilen Bilge 01 paketinde 18,5 inç genişliğinde ekran, kablosuz klavye ve fare seti de bulunuyor.

İlk olarak Bilgi Evlerinde kullanılmaya başlandı

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, ilk olarak Bilgi Evlerinde kullanılmaya başlanan Bilge 01‘in benzer maliyetlerle çok daha yüksek performanslı bir sürümü üzerinde Ar-Ge çalışmalarının sürdürüldüğünü söyledi.

Pandemi döneminde teknolojik cihazların kullanımının ve bu cihazlara ihtiyacın arttığına işaret eden Başkan Akay, “Teknoloji konusunda dışa bağımlı ülkeler daha da bağımlı hale geldiler. Özellikle eğitim konusunda zafiyetler ortaya çıktı, teknolojik olanaklardan yoksun bireylerin aldığı eğitimin kalitesi de düştü. Böyle bir dönemde hem dışa bağımlılığımızı azaltmak hem de ekonomik zorlukları aşabilmek için yüksek teknolojili ürün üretmek zorunluluk haline geldi. Seyhan Belediyesi olarak Teknoloji ve İnovasyon Merkezi’mizde Ar-Ge ekibimizle gerçekleştirdiğimiz çalışmalar sonucunda Bilge 01’i üretmenin mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz” diye konuştu.

Bilge 01’in ilk olarak Bilgi Evlerinde kullanılmaya başlandığını kaydeden Başkan Akay, “İlk etapta sınırlı sayıda ürettiğimiz Bilge 01’i, belediyemiz bünyesinde kullanmak üzere daha fazla üretmeyi hedefliyoruz. Genel anlamda KOBİ’ler, ders çalışma amaçlı kullanmak üzere öğrenciler ve benzeri çevreler tarafından beğenilen Bilge 01’e yönelik taleplerin gelmesi da ayrıca sevindirici” ifadelerini kullandı.