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    Bilim ve TeknolojiRus kozmonot uzay istasyonunda sarı renkli kıyafeti değiştirdi
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    Rus kozmonot uzay istasyonunda sarı renkli kıyafeti değiştirdi

    Dünya basınına ‘Ukrayna Bayrağı renklerinde uzay kıyafeti giydikleri’ için tartışma konusu olan 3 Rus kozmonottan Oleg Artemiev, Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan (ISS) canlı olarak Moskova belediye meclisi toplantısına bağlandı. Bağlantı sırasında Artemiev’in sarı hakim renkli kıyafetini değiştirerek Rus bayrağı hakim koyu mavi kıyafet giydiği görüldü.

    23.03.2022 - 17:45 |
    Rus kozmonot uzay istasyonunda sarı renkli kıyafeti değiştirdi

    Ukrayna bayrağına uygun renklerde mavi vurgulu sarı uçuş kıyafetleri giymeleri dünya basınında tartışma konusu olan 3 kozmonottan Oleg Artemiev, bugün Moskova belediye meclisine canlı bağlandı. Aynı zamanda meclis üyesi olan Artemiev canlı bağlantı sırasında Rusya bayrağını yansıtan koyu mavi renkte uzay kıyafeti giydiği görüldü.

    Moskova Belediye Meclisi resmi hesabından yapılan açıklamada “Rusya Federasyonu Kahramanı, Moskova Belediye Meclisi Üyesi, Birleşik Rusya Partisinin üyesi Oleg Artemiev, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan Moskova Belediye Meclisi toplantısında konuşuyor. Tarihte ilk kez bir meclis üyesi, meclis oturumuna uzaydan katılıyor” açıklaması yapıldı.

    NE OLMUŞTU?

    Dünya basınında “Rus kozmonotlar ISS'de Ukrayna bayrağının renklerini giyiyor” başlıkları yer alırken Rus kozmonot Sergey Korsakov, Oleg Artemyev ve Denis Matveyev bu konuda bir açıklama yapmamıştı. Rus uzay ajansı Roscosmos dünya basınında Rus kozmonotlarının Ukrayna bayrağını andıran sarı renkte kıyafet giymesi haberlerine cevap vererek “Yabancı blogcuların ve medyanın komik bir icadı. Bazen sarı sadece sarıdır” ifadelerini kullanmıştı.

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