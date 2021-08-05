Leauge Of Legends (Lol) sistem gereksinimleri nelerdir?

Dünyanın en büyük moba oyunu adlandırılan League of Legends (LOL) sanılanın aksine düşük boyutlu bir oyun türüdür. LOL oynayabilmek için bilgisayarınızın 4 GB’lık bir ram kapasitesine sahip olması yeterli olmaktadır.

LEAGUE OF LEGENDS (LOL) SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELERDİR?

Yaklaşık 12 yıldan fazla süredir oyun dünyasında yerini alan LOL, günümüzde de halen milyonlarca kişi tarafından oynanmaktadır. Moba oyun türüne sahip olan League of Legends oyununda 5’er kişilik 2’şer takımın rakip kuleleri yıkma mücadelesi verilerek oynanmaktadır. League of Legends oyununun minimum sistem gereksinimleri şu şekildedir:

- 2 GB Ram

- 3 GHz İşlemci

- 12 GB boş sabit disk alanı

- DirectX v9.0 ve üstü sürümü

- Shader 2.0b uyumlu ekran kartı

Önerilen sistem gereksinimleri:

- 4 GB Ram

- 3 GHz çift çekirdek işlemci

- 16 GB boş sabit disk alanı

- DirectX v9.0 ve daha üst sürüm desteği

- Nvidia GeForce 8800 ya da AMD Radeon HD 5670 değerinde ekran kartı

LOL KAÇ GB?

Başta Kore olmak üzere dünyanın pek çok ülkesinde aktif olarak oynanan LOL, ülkemizde de büyük bir oyuncu kitlesine sahiptir. Aktif olarak oyunu oynayan veya ilk kez oynamak isteyen kişiler, bilgisayarına indirmeye kalktığında ne kadar yer kaplayacağı konusunda tedirginlik yaşamaktadır. League of Legends oyununu bilgisayarınıza indirebilmeniz için en az 2 GB ram kapasitesine ihtiyaç bulunmaktadır. Düşük ayarlarda rahatlıkta her bilgisayarda oynanabilen oyunun bilgisayardaki kapladığı yer ise anlık olarak 16 GB değerindedir. Ancak bu oran yapılan güncellemeler sonucunda artabilmektedir.

BİLGİSAYARIM AÇAR MI?

Kıyasıya bir rekabetin yaşandığı ve genel olarak eğlenceli zamanların geçirildiği League of Legends oyununu oynamak ya da denemek isteyen kişilerin sayısı da bir hayli fazladır. Genel olarak oyunu indirmek isteyen kişiler, bilgisayarım oyunu kaldırır mı ya da açar mı tarzında sorulara yanıt arıyor. Düşünüldüğü gibi LOL oyunu çok fazla boyut isteyen bir oyun olmamakla birlikte 2 GB RAM bulunan bilgisayarlarda oynanabilmektedir. Ancak 2 GB RAM bilgisayara sahip olan kişilerin oyunu orta ya da düşük grafik ayarlarında oynamaları tavsiye edilmektedir.