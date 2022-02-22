Kanun deÄŸiÅŸikliÄŸi ile TÃ¼rkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafÄ±ndan ÅŸubat ayÄ± baÅŸÄ±nda baÅŸlayan yasa dÄ±ÅŸÄ± yayÄ±nlara eriÅŸim engeli getirilmesi konusunda bÃ¼yÃ¼k adÄ±mlar atÄ±ldÄ±. AralÄ±k ayÄ±nda getirilen dÃ¼zenleme sonrasÄ±nda TFF, servis saÄŸlayÄ±cÄ±lar ve kanunen yetkili olan EriÅŸim SaÄŸlayÄ±cÄ±lar BirliÄŸi (ESB) ile yaptÄ±ÄŸÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalar sonrasÄ±nda korsan yayÄ±nlara Ã¶nemli darbe vurdu. 5 Åžubat itibarÄ±yla baÅŸlayan sÃ¼reÃ§te 3 hafta geride kalÄ±rken, toplam 866 internet sitesine eriÅŸim engeli getirildi. GeÃ§tiÄŸimiz hafta sonu 415 site kapatÄ±lÄ±rken, bu alanda da rekor kÄ±rÄ±ldÄ±. GeÃ§tiÄŸimiz hafta iÃ§i de UEFA Åžampiyonlar Ligi ve UEFA Konferans Ligi maÃ§larÄ±nÄ±n oynadÄ±ÄŸÄ± dÃ¶nemde 124 siteye eriÅŸim engeli getirilmiÅŸti.Â

YapÄ±lan Ã§alÄ±ÅŸmalar sonrasÄ±nda kÄ±sa sÃ¼rede maÃ§larÄ± korsan veren Ã§ok sayÄ±da siteye eriÅŸim engeli getirilirken, rakamlar ÅŸÃ¶yle;

4-7 Åžubat haftasÄ± lig maÃ§larÄ±: 82

11-14 Åžubat haftasÄ± lig maÃ§larÄ±: 245

15-17 Åžubat Avrupa KupalarÄ± maÃ§larÄ±: 124

18-21 Åžubat haftasÄ± lig maÃ§larÄ±: 415

Toplam eriÅŸim engeli konan site sayÄ±sÄ±: 866

JET GÄ°BÄ° MÃœDAHALE

Ã‡alÄ±ÅŸmalar kapsamÄ±nda yayÄ±ncÄ± kuruluÅŸlar, internet ortamÄ±nda kaÃ§ak yayÄ±n yapan siteleri TFF'ye bildiriyor. EriÅŸim engeli getirme yÃ¼kÃ¼mlÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ olan TÃ¼rkiye Futbol Federasyonu da, TFF kanununun "YayÄ±n haklarÄ±nÄ±n korunmasÄ±" baÅŸlÄ±klÄ± Ek Madde 1'deki dÃ¼zenlemeye istinaden eriÅŸim engeli kararÄ± alÄ±yor ve bu kararÄ± EriÅŸim SaÄŸlayÄ±cÄ±lar BirliÄŸi'ne iletiyor. ESB de ilgili siteye eriÅŸimi engelletiyor. BÃ¶ylece kÄ±sa bir sÃ¼re iÃ§erisinde ilgili sitenin korsan yayÄ±nÄ± sonlanÄ±yor.Â

KORSANLA BÃœYÃœK MÃœCADELE YAYINCIYA Ä°LAÃ‡ OLDUÂ

Åžubat ayÄ±nda TFF'nin 866 sitenin kapatÄ±lmasÄ± iÃ§in karar almasÄ±, devam etmekte olan yayÄ±n ihalesine de olumlu yansÄ±dÄ±. Ä°haleye talip olan yayÄ±ncÄ±lar, atÄ±lan bu adÄ±mlardan memnun kalÄ±rken, bunun ihale sÃ¼recinde Ã¶zellikle kulÃ¼pler iÃ§in bÃ¼yÃ¼k Ã¶nem taÅŸÄ±yan gelirler konusunda da bÃ¼yÃ¼k bir adÄ±m atÄ±lmasÄ± dikkat Ã§ekti. MÃ¼cadelenin artarak her hafta devam etmesi yayÄ±ncÄ±larÄ± da sevindirdi.Â

KORSAN YAYINLAR GELÄ°RLERE Ã–NEMLÄ° DARBE VURUYORÂ

KulÃ¼plerimizin en Ã¶nemli gelir kalemi yayÄ±n gelirleri. Bunu baltalayan ise korsan yayÄ±nlar. Yasa dÄ±ÅŸÄ± yollardan hiÃ§bir bedel Ã¶demeden insanlar korsan yayÄ±nlarÄ± futbolseverlere izletiyor ve bu bir suÃ§. Yurt iÃ§i ve yurt dÄ±ÅŸÄ±ndan yasal olmayan yayÄ±nlarÄ± saÄŸlayan kiÅŸilerle mÃ¼cadelede her geÃ§en gÃ¼n Ã¶nemli adÄ±mlar atÄ±yor. Ciddi gelir kaybÄ±na yol aÃ§an bu durum, kulÃ¼pleri derinden etkiliyor. Â

AMAÃ‡ KORSAN YAYINA KARÅžI VATANDAÅžI BÄ°LÄ°NÃ‡LENDÄ°RMEÂ

Korsanla mÃ¼cadele kapsamÄ±nda, TFF'nin yaptÄ±rÄ±m uygulamalar, Ã¶zellikle vatandaÅŸlar arasÄ±ndaki korsan yanÄ±nÄ±n suÃ§ olduÄŸuna dair bilinci artÄ±rmak adÄ±na da Ã¶nemli bir unsur teÅŸkil ediyor.Â

TAKIMLAR, 'KORSAN SUÃ‡TUR, SUÃ‡A ORTAK OLMA' PANKARTI Ä°LE SAHAYA Ã‡IKTI

GeÃ§tiÄŸimiz haftalarda SÃ¼per Lig kulÃ¼pleri sahaya "Korsan yayÄ±n suÃ§tur, bu suÃ§a ortak olma!" pankartÄ± ile maÃ§lara Ã§Ä±kÄ±p taraftarlara Ã§aÄŸrÄ±da bulunmuÅŸlardÄ±. FarkÄ±ndalÄ±k oluÅŸturmak iÃ§in yapÄ±lan bu hareketler zaman zaman yinelenirken, kulÃ¼pler korsana karÅŸÄ± mÃ¼cadelede faaliyetlerini sÃ¼rdÃ¼recek.